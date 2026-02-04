Чоловік помер у ТЦК на Львівщині: військкомат стверджує, що він отруївся алкоголем

На Львівщині чоловік помер у військкоматі

У Яворівському ТЦК на Львівщині помер нібито від "алкогольного отруєння" чоловік, якого доставили до приміщення для уточнення військово-облікових даних. Його дружина вимагає розслідування.

Про це йдеться у повідомленні військкомату.

Що сталося?

Там розповіли, що 2 лютого зранку військовослужбовці групи оповіщення, спільно з представником поліції, зупинили громадянина Воловецького І. для перевірки військово-облікових документів.

Чоловік нібито перебував у нетверезому стані. Військові ТЦК встановили, що громадянин був у розшуку як особа, що "порушила правила військового обліку". Документів при собі той не мав.

"Відповідно о 10:00 був доставлений працівником поліції до приміщення Яворівського РТЦК та СП. Громадянина було проведено в кімнату відпочинку для подальшого уточнення військово-облікових даних", - зазначили там.

Причина смерті 

Далі чоловікові нібито стало погано в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних.

"Прибувши на місце події черговий побачив, що громадянин Воловецький І. знаходиться без ознак життя. О 13:43 було викликано карету швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів зафіксовано смерть о 13:48 без ознак фізичного насилля.

Тіло громадянина було доставлено для проведення розтину в КНП Новояворівська лікарня ім. Ю.Липи. Згідно з висновком медиків причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння", - стверджує військкомат.

  • Раніше дружина Ігоря Воловецького Тетяна вимагала від ТЦК офіційного роз’яснення та негайного розслідування з боку ДБР та Спеціалізованої прокуратури, а також прозорої судово-медичної експертизи, щоб встановити реальну причину смерті. За її словами, чоловік пішов з життя за нез’ясованих обставин.

Топ коментарі
+44
Не мав при собі документів, але при цьому встановили, що громадянин "знаходився у розшуку"... А як саме вони встановили, що це саме "громадянин Воловецький"?
04.02.2026 00:09 Відповісти
+40
Просто в ТЦК була зона "дьюті фрі" і бусифікований захотів "добавити". І не де небудь,а в "кімнаті відпочинку". Десь так виходить, судячи з цих дитячих побрехеньок тцкунів.
04.02.2026 00:10 Відповісти
+38
А як красиво звичайну буцегарню називають- кімната відпочинку! Їм би романи писати. Дюма відпочиває.
04.02.2026 00:26 Відповісти
Не мав при собі документів, але при цьому встановили, що громадянин "знаходився у розшуку"... А як саме вони встановили, що це саме "громадянин Воловецький"?
04.02.2026 00:09 Відповісти
Не так швидко. Рівень IQ "Групи комунікацій Львівського отцк та сп" може просто не "вивезти" від ваших запитань.
04.02.2026 00:14 Відповісти
А як красиво звичайну буцегарню називають- кімната відпочинку! Їм би романи писати. Дюма відпочиває.
04.02.2026 00:26 Відповісти
"Громадянина було проведено в кімнату відпочинку для подальшого уточнення військово-облікових даних" - вот там и устанавливали Ф.И.О гражданина. Устанавливали примерно с 10.00 до момента смерти. В результате установили.
04.02.2026 00:25 Відповісти
Просто в ТЦК була зона "дьюті фрі" і бусифікований захотів "добавити". І не де небудь,а в "кімнаті відпочинку". Десь так виходить, судячи з цих дитячих побрехеньок тцкунів.
04.02.2026 00:10 Відповісти
так в тцк всим оповіщеним безкоштовно "на пиво дають", щоб нирки не відвалились.
04.02.2026 00:21 Відповісти
Ти ніколи не чув про "раптові смерті", при різкому "обрізанні" алкоголю? Я не виправдовую ТЦК - можливо, там теж "рильце в пушку", але і подібний варіант не виключений... Якщо людина перебуває у глибокому запої, коли організм уже включив алкоголь у свій "обмін речовин", різке припинення може призвести не тільки до "розладу здоров"я", але й до смерті... Знаю кілька подібних випадків. У сусідньому під'їзді так чоловік помер... Пив тиждень. Уже, в останні дні, й алкоголь "не брав" - пив, як воду. А потім гроші кінчилися... Вранці просив у жінки грошей - похмелиться. А вона не дала. Пішов, і ліг у сусідній кімнаті. Дружина пішла з дому. Прийшла через кілька годин. Пішла подивиться, як там чоловік. А він уже "відходить"... Викликала "швидку". Приїхали - але вже пізно... Лікар вислухав історію, і каже дружині: "Краще-б дали похмелиться... Сто грам горілки - і він-би був живий...".
04.02.2026 04:40 Відповісти
Бувають до лікарні на медкомісію менти таких бомжів привозять, що навіть лікарі не витримують.
04.02.2026 06:51 Відповісти
Буває... І що ти цим хочеш сказать? Коли тобі кажуть, щоб ти шукав людей на мобілізацію, бо поїдеш на фронт сам - мало хто "ударить себе ногою в груди", і піде воювать... У мене так знайомого "поставили перед фактом"... Він уже був на пенсії (колишній офіцер спецназу УБОП). Син - слідчий поліції... Викликали батька і запропонували "вибір" - або син, або він... Батько погодився піти воювать. Провоював кілька років. Зараз - інвалід...
04.02.2026 07:02 Відповісти
Невтерпів, прокоментую. Я так бачу по казкам "Яр хол.." ти мастак. Син слідчий- заброньований 100%, мент пенсіонер беруть тільки якщо сам забажає і на офіцерську посаду(на пенсії мабуть палкан). Ти ж такий сами воєнний пенсіонер , тому і своїх захищаєш, який сидить у тилу і розказує як треба. Нема у мене поваги до воєнних пенсів і ментів, який сидять у 40-50 рочків не навчені.
04.02.2026 09:47 Відповісти
Так у вашій версії немає місця для діагнозу "отруєння алкоголем" бо вона автоматично виключає стан абстиненції (синдром відміни). Можна було припустити, що людина померла від отруєння сурогатами алкоголю. Але в такому випадку працівники ТЦК залишили її помирати в небезпечному для життя стані та без медичної допомоги замість того, щоби викликати КШД та везти пацієнта в токсикологічне відділення.
04.02.2026 11:00 Відповісти
Так я про "отруєння" нічого і не писав... Просто висловив "одну з можливих версій"... Я бачу - тут знову більшість "побігла попереду паровоза" ... Роблять висновки, на підставі своїх власних ПРИПУЩЕНЬ... Ти розумієш, яке значення має, у версії, слово "можливо"? І для чого цей термін застосовується?
04.02.2026 14:06 Відповісти
Тіло повинні були направити для розтину в судово-медичну експертизу і аж ніяк не в звичайну лікарню
04.02.2026 00:14 Відповісти
А звідки ти знаєш, що це не зробили? У нас, на законодавчому рівні, вже давно визначено, що на СМЕ, В ОБОВ₴ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ, направляються трупи не тільки померлих насильницьким шляхом, але й трупи людей, які просто померли у відносно молодому віці.... У мене теща померла, у віці 89 років - і то її експерт обстежуквав...
Ти, таки, точно підтверджуєш свій нік...
04.02.2026 05:25 Відповісти
Странные люди пошли, каждый норовит в ТЦК кони двинуть. Нет шоб дома, или на прогулке, ну хотя бы не в самом ТЦК. Нет, блин, надо подосрать - попасть внутрь ТЦК и там врезать дубца. Или может это ФСБ этих людей вербует, дабы очернить светлый лик ТЦК? Вот вам, типо, деняк, а вы за это внутри принимайте ислам. Надо этих продажных агентов сразу на входе валить, шоб статистику не портили, ведь все знают-в ТЦК мрут только от эпилепсии, а не от какой-то алкашки палёной.
04.02.2026 00:16 Відповісти
Якщо дома двине чи вулиці не буде шоу для тебе, а так є про що почисати язиками
04.02.2026 04:31 Відповісти
А скільки взагалі таких випадків? Тисячі десятки тисяч закатованих в катівнях тцк? Це 21 століття чи 15те? Хто вірить в ці наївні цкунярські казочки ? Побили мабуть до смерті, тоді втрачається загальний сенс мобілізації і це тупо садисти які з дозволу держави знущаються над людьми
04.02.2026 00:21 Відповісти
Це офіційно "кімнати відпочинку"... Мабуть не витримав такої "соціальної підтримки".
04.02.2026 00:26 Відповісти
04.02.2026 00:30 Відповісти
ТЦК і СП треба вже перейменовувати в Тцк і кп ( катівної підтримки)
04.02.2026 00:37 Відповісти
Прийди добровільно в тцк і пройди всі процедури--бо ти кацапський прихфостень і пишеш по їхніх методичках.
04.02.2026 07:56 Відповісти
Там працюють такі самі люди як ти , вони не з космосу прилетіли
04.02.2026 04:33 Відповісти
Та чого ти так "слабо" цифрами оперуєш? Пиши вже про "сотгі тисяч"... Можеш і на "мільйони" розмахнуться...
04.02.2026 05:27 Відповісти
Пиши вже мільйони, та десятки мільйонів.
04.02.2026 06:13 Відповісти
Тобто йшов пʼяний чоловік, його затримали, бо документів в нього не було, але він точно був у розшуку. Його одразу ж «доставили» пʼяного в приміщення ТЦК, щоб там він посидів в кімнаті відпочинку, а він там взяв і вмер?! Все ж так було? Чи він алкоголь той в кімнаті відпочинку і випив?
04.02.2026 00:27 Відповісти
Так накидаться с утра шоб кони двинуть это надо уметь. Вопрос в том, был ли он вообще пьяный. У человека мог случиться ишемический инсульт или ещё какая хворь, и поведение могло быть несколько неадекватным обстановке. В наркологичку его никто, понятное дело, не возил.Без заключения нарколога, что человек находится в состоянии опьянения, все слова полиции и ТЦКунов ничего не стоят. А пат.анатом в своём эпикризе вполне может написать нужную причину смерти.
04.02.2026 00:41 Відповісти
Читай мої пояснення, на цій гілці...
04.02.2026 05:34 Відповісти
Твои пояснения "форумного эксперта по всем вопросам" меня не интересуют. С удовольствием выслушаю мнение профессионала по данному вопросу. Век живи-век учись.
04.02.2026 11:50 Відповісти
Дурню! Я, саме в цьому питанні, і є "професіонал"... За плечима - юридична академія. І десятки років юридичної практики... А от хто ТИ - мені не відомо...
04.02.2026 13:59 Відповісти
А ти ніколи не бачив, як, ще до війни, поліцаї затримують п"яних, на вулиці? Порушення громадського порядку, наприклад... Або, за відсутності документів , які підтверджують особистість - до її встановлення?...
Щодо "вживання алкоголю" - я вище детально пояснив обставини можливого варіанту розвитку подій...
04.02.2026 05:32 Відповісти
І що з того що їх затримували ? Я так сусіда "затримував" мєнтами . Казали , дайте йому яких 15 суток хай до тями дійде бо вже до Білки доходить . -"В нас камери у відділі нема , немаємо права"
Вже потім , як він узявся за ум , я його спитав що робили , куди возили . " Через село сусіднє на закинуту ферму дали п#зд# і поїхали .
04.02.2026 05:57 Відповісти
Ясно... Ти зробив висновок на підставі ОДИНИЧНОГО ВИПАДКУ... А я звик аналізувать БАГАТО випадків... І, крім того - "мєнти" не "швидка наркологічна допомога"... Він "порушував громадський порядок"? Чи просто "мартишню ловив"? Якщо так , то ним повинні займаться НАРКОЛОГИ (бо алкоголь - теж НАРКОТИК)
04.02.2026 06:07 Відповісти
Вже як казали адресу то диспетчер фамілію його називала сама. 🤣
04.02.2026 08:15 Відповісти
Це ти про ЩО? Поясни, будь ласка...
04.02.2026 08:19 Відповісти
04.02.2026 08:29 Відповісти
Ну?! Який стосунок має мій коментар, до твого?
04.02.2026 08:33 Відповісти
Старий , перечитай коментарі🤣
04.02.2026 09:17 Відповісти
Та я читав... Але, мабуть, у "молодого", в голові клепки не вистачає, щоб нормально відповісти на запитання, і "старий сидить і думає - "А що ж воно мені сказать хотіло?...".
04.02.2026 14:01 Відповісти
Яр , тобі д0їб@тися до людини , що дурню з гори побігти 🤣🤣🤣
05.02.2026 08:14 Відповісти
А тоді дурницю ляпнуть - те ж саме...
05.02.2026 10:08 Відповісти
Тобі...
05.02.2026 11:53 Відповісти
Далі буде: помер від гастриту, з'їв в столовій тцк забагато картоплі фрі з гострим соусом.
04.02.2026 00:28 Відповісти
А раніше все було просто... "Приступ астми" і все. От що значить, "новий міністр"!
04.02.2026 00:31 Відповісти
це добре що в нього в карманах ще пів чувала наркоти не знайшли, а то сказали б що вмер від передозу!
04.02.2026 00:34 Відповісти
Не подсказывайте, а то в следующий раз точно подкинут.
04.02.2026 00:43 Відповісти
Ну він же обісцяв розібратися в мобілізації! Ось і розібрався, перейменували і все, мітла по новому
04.02.2026 00:38 Відповісти
в багатьох музеях європи, часто є така родзинка, як "підвал інквізиції", з набором інструментів які були до послуг, доставлених туди тцк-ашниками тих середньовічних часів. можливо, колись і в Україні будуть такі ж музеї тцк, але з іншими своїми родзинками ХХІ сторіччя "кімната відпочинку" та "кімната трійки влк". але це не точно, якщо влада не зміниться.
04.02.2026 00:31 Відповісти
А насправді буде панорама, де представник нової еліти насолоджується мирним життям у шикарній карпатській хатинці й приходить на паради пустити сльозу над оповіщеними ним ухилянтами.
04.02.2026 00:46 Відповісти
Саме головне, шо незаконне позбавлення волі у «кімнату відпочинку ніхто не сяде, бо «неначасі»
04.02.2026 11:48 Відповісти
Розбазарювання добових поставок - державною власністю розкидаються наліво направо! Там помер, сям помер - а кордони 1991 року хто брати буде?
04.02.2026 00:39 Відповісти
Син Байдена.... та ніт, не він .. тоді син Ющенка.. мабуть
04.02.2026 01:15 Відповісти
Сини, батьки, діди й внуки. Тільки не Байдена і Ющенка)
04.02.2026 01:26 Відповісти
тобто поліція затримала напівпритомного п'яного, і замість того щоб відвезти його в лікарню, відвезла до тцк? ну так поліцаї своєю злочинною бездіяльністю його й вбили.
04.02.2026 00:50 Відповісти
Оновлення даних смертельно для здоров'я, ну потім цкуни хай не скиглять чому їм ножі встромляють в боки і стріляють..
04.02.2026 00:54 Відповісти
В підвал відправили щоб охолонув, протверезів.
А потім кийками провели заходи з територіального оповіщення та СП ( соціальної підтримки )
04.02.2026 01:14 Відповісти
это известная на е бка в пост совке.

как авария на произовдстве так на выпей водки - это притупит боль
как комиссия разбираться что произошло - эта авария потому, что он был бухой.
04.02.2026 01:23 Відповісти
Кімната відпочинку для військовозобов'язаних.... Це пісець
04.02.2026 04:33 Відповісти
Саме головне, шо люмпен хаває і не розумує кричущого абсурду і безправʼя, замішаному на криміналі у цій фразі
04.02.2026 11:42 Відповісти
Доводю експертам не п'ющим ,що поганіше на опохмела не буває ніколи
04.02.2026 04:37 Відповісти
Пляшка в горло , коліном на живота , пару качків і п'яний
04.02.2026 06:00 Відповісти
Чомусь мусора інваліди, агента ФСБ бакланова який звільнений за державну зраду ніяк не можуть витягти с бункера лідора
04.02.2026 06:09 Відповісти
Усе, що твориться з т.з. "мобілізацією" в особі ТЦКунів належить до персональної відповідальності обкуреного ішака. Це безтолкове чмо свідомо провокує конфлікт між суспільством та ЗСУ аби створити хаос, недовіру та примусити народ до капітуляції. Доки цей давно прострочений мудак буде смердіти, доти і будемо так "воювати".
04.02.2026 07:05 Відповісти
Очевидно, з приходом нового міністра в тцк для відловлених на вулицях кріпаків з'явилися кімнати відпочинку, де до послуг бусифікованих шведський стіл з великим вибором вишуканих алкогольних напоїв. Бідолаха просто очманів від такого розмаїття смаколиків, ну і перебрав.
04.02.2026 07:47 Відповісти
Мій родич з "виду здоровий" --54 рки прийшов сам в тцк і там йому стало зле,гіпертонічний криз,забрала скора Слава Богу все закінчилось добре. Вік і ситуація часто приводить до таких подій. А ви сцикуни,кацапськи прихвостні ЗАВЖДИ робите свої домисли І діть на фронт,якщо вам дозволяє вік і здоров"я,а не створюйте тут срач. якщо ви --не вороги України--майте совість Ну а якщо вороги--то пішли ви на.......
04.02.2026 08:03 Відповісти
настав час акуітєльних історій.
04.02.2026 08:24 Відповісти
Розказуй, розказуй. Ми послухаємо ідіота
04.02.2026 11:41 Відповісти
Сидять на форумі ухилянти і вумнічають, а країну не хай хворі і 50+ захищають!
04.02.2026 08:04 Відповісти
де і хто таке тут пише? тут навпаки всі кажуть, що не треба хворих і напівмертвих тягнути до тцк, вони вмирають прямо в підвальних кімнатах відпочинку.
04.02.2026 08:26 Відповісти
Ухилянти не йдуть захищати країну, йдуть 50+
04.02.2026 15:04 Відповісти
не ухиляйся
04.02.2026 15:08 Відповісти
Мені 52 і я в ЗСУ, а сцикуни тут тільки язиками плескають!
04.02.2026 18:44 Відповісти
це не твоя заслуга, а недопрацювання тцк. вони випустили тебе живого.
04.02.2026 18:46 Відповісти
"в кімнаті відпочинку військовозобов'язаних" це у нас новояз такий, як у кассабів? ТЦК вже має право силоміць утримувати громадян? Дайте закон, де почитать
04.02.2026 08:29 Відповісти
І так званій кімнаті відпочинку лежать на нарах штабелями оповіщенні,по периметру декілька наглядачів,плюс камери кругом.І ніхто не бачив як брат Міська паміраєт,ухі просять.Просто запіздили в якійсь кімнаті та кинули подихати.
04.02.2026 08:38 Відповісти
Я взагалі дивуюся, що "Пригоди бравого вояка Швейка" досі в нас не заборонені, там на кожній сторінці - завуальоване вороже іпсо про стан справ в ******** Україні, а Ярослав Гашек ще в 1918 році був завербований кацапами, щоб висміювати владу зелених дегенератів.
04.02.2026 09:04 Відповісти
2%. Це все ще ті два відсотка від «прикрих ситуацій змальованих у соцмережах»
04.02.2026 11:36 Відповісти
Підказочка: у алкогольному стані заборонено бусифікувати у ТЦК. Я не кажу вже про утримування проти волі у «кімнатах відпочинку». Але ж хто я такий, шоп розказувати, у нас все на паузі заради вищоі мети
04.02.2026 11:51 Відповісти
У розумінні зелених мародерів вища мета - це відправка на фронт всіх відловлених кріпаків, незалежно від віку і стану здоров'я, для якнайдовшого збереження їх влади
04.02.2026 12:14 Відповісти
 
 