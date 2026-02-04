Чоловік помер у ТЦК на Львівщині: військкомат стверджує, що він отруївся алкоголем

У Яворівському ТЦК на Львівщині помер нібито від "алкогольного отруєння" чоловік, якого доставили до приміщення для уточнення військово-облікових даних. Його дружина вимагає розслідування.

Про це йдеться у повідомленні військкомату, передає Цензор.НЕТ.

Що сталося?

Там розповіли, що 2 лютого зранку військовослужбовці групи оповіщення, спільно з представником поліції, зупинили громадянина Воловецького І. для перевірки військово-облікових документів.

Чоловік нібито перебував у нетверезому стані. Військові ТЦК встановили, що громадянин був у розшуку як особа, що "порушила правила військового обліку". Документів при собі той не мав.

"Відповідно о 10:00 був доставлений працівником поліції до приміщення Яворівського РТЦК та СП. Громадянина було проведено в кімнату відпочинку для подальшого уточнення військово-облікових даних", - зазначили там.

Причина смерті

Далі чоловікові нібито стало погано в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних.

"Прибувши на місце події черговий побачив, що громадянин Воловецький І. знаходиться без ознак життя. О 13:43 було викликано карету швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів зафіксовано смерть о 13:48 без ознак фізичного насилля.

Тіло громадянина було доставлено для проведення розтину в КНП Новояворівська лікарня ім. Ю.Липи. Згідно з висновком медиків причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння", - стверджує військкомат.

