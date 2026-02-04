Чоловік помер у ТЦК на Львівщині: військкомат стверджує, що він отруївся алкоголем
У Яворівському ТЦК на Львівщині помер нібито від "алкогольного отруєння" чоловік, якого доставили до приміщення для уточнення військово-облікових даних. Його дружина вимагає розслідування.
Про це йдеться у повідомленні військкомату, передає Цензор.НЕТ.
Що сталося?
Там розповіли, що 2 лютого зранку військовослужбовці групи оповіщення, спільно з представником поліції, зупинили громадянина Воловецького І. для перевірки військово-облікових документів.
Чоловік нібито перебував у нетверезому стані. Військові ТЦК встановили, що громадянин був у розшуку як особа, що "порушила правила військового обліку". Документів при собі той не мав.
"Відповідно о 10:00 був доставлений працівником поліції до приміщення Яворівського РТЦК та СП. Громадянина було проведено в кімнату відпочинку для подальшого уточнення військово-облікових даних", - зазначили там.
Причина смерті
Далі чоловікові нібито стало погано в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних.
"Прибувши на місце події черговий побачив, що громадянин Воловецький І. знаходиться без ознак життя. О 13:43 було викликано карету швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів зафіксовано смерть о 13:48 без ознак фізичного насилля.
Тіло громадянина було доставлено для проведення розтину в КНП Новояворівська лікарня ім. Ю.Липи. Згідно з висновком медиків причиною смерті діагностовано алкогольне отруєння", - стверджує військкомат.
- Раніше дружина Ігоря Воловецького Тетяна вимагала від ТЦК офіційного роз’яснення та негайного розслідування з боку ДБР та Спеціалізованої прокуратури, а також прозорої судово-медичної експертизи, щоб встановити реальну причину смерті. За її словами, чоловік пішов з життя за нез’ясованих обставин.
Щодо "вживання алкоголю" - я вище детально пояснив обставини можливого варіанту розвитку подій...
Вже потім , як він узявся за ум , я його спитав що робили , куди возили . " Через село сусіднє на закинуту ферму дали п#зд# і поїхали .
Ясно... Ти зробив висновок на підставі ОДИНИЧНОГО ВИПАДКУ... А я звик аналізувать БАГАТО випадків... І, крім того - "мєнти" не "швидка наркологічна допомога"... Він "порушував громадський порядок"? Чи просто "мартишню ловив"? Якщо так , то ним повинні займаться НАРКОЛОГИ (бо алкоголь - теж НАРКОТИК)
А потім кийками провели заходи з територіального оповіщення та СП ( соціальної підтримки )
как авария на произовдстве так на выпей водки - это притупит боль
как комиссия разбираться что произошло - эта авария потому, что он был бухой.