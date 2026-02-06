Стріляв по ТЦК у Вінниці: поліція затримала підозрюваного. ФОТО

У Вінниці затримали чоловіка, який стріляв у бік групи оповіщення та правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області

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Затриманий виявився місцевим мешканцем. 4 лютого на Немирівському шосе його затримали оперативники та бійці КОРД.

Нагадаємо, інцидент стався 1 лютого близько 10:40 на перехресті вулиць Казимира Малевича та Героїв Нацгвардії. Побачивши групу оповіщення, чоловік вистрілив з невстановленої зброї у напрямку службового авто та правоохоронців, після чого з місця події зник. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

У результаті проведених заходів фігуранта затримали у процесуальному порядку оперативники Управління карного розшуку та Вінницького райуправління поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРД. Слідчі за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ст. 348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець ТЦК на Житомирщині застосував стартовий пістолет під час мобілізаційних заходів: ніхто не постраждав.

Обласний ТЦК ініціював службову перевірку.

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