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Стрелял по ТЦК в Виннице: полиция задержала подозреваемого. ФОТО

В Виннице задержали мужчину, который стрелял в сторону группы оповещения и правоохранителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области

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Задержанный оказался местным жителем. 4 февраля на Немировском шоссе его задержали оперативники и бойцы КОРД.

Напомним, инцидент произошел 1 февраля около 10:40 на перекрестке улиц Казимира Малевича и Героев Нацгвардии. Увидев группу оповещения, мужчина выстрелил из неустановленного оружия в направлении служебного авто и правоохранителей, после чего с места происшествия скрылся. В результате стрельбы никто не пострадал.

Стрелял по ТЦК в Виннице

В результате проведенных мероприятий фигуранта задержали в процессуальном порядке оперативники Управления уголовного розыска и Винницкого райуправления полиции при силовой поддержке спецназа КОРД. Следователи под процессуальным руководством Винницкой окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ст. 348 УК Украины (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что военнослужащий ТЦК в Житомирской области применил стартовый пистолет во время мобилизационных мероприятий: никто не пострадал.
  • Областной ТЦК инициировал служебную проверку.

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Автор: 

Винница (783) стрельба (3481) ТЦК (1320)
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Топ комментарии
+7
фото ... красівоє...
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06.02.2026 11:54 Ответить
+6
Фото все пояснює!
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06.02.2026 12:04 Ответить
+5
Тобто йшов, побачив мусорів з бусифікаторами і вистрілив? А "тіхонько в лєс уйті" не логічніше було?
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06.02.2026 12:00 Ответить

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