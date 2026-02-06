Стрелял по ТЦК в Виннице: полиция задержала подозреваемого. ФОТО

В Виннице задержали мужчину, который стрелял в сторону группы оповещения и правоохранителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области

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Задержанный оказался местным жителем. 4 февраля на Немировском шоссе его задержали оперативники и бойцы КОРД.

Напомним, инцидент произошел 1 февраля около 10:40 на перекрестке улиц Казимира Малевича и Героев Нацгвардии. Увидев группу оповещения, мужчина выстрелил из неустановленного оружия в направлении служебного авто и правоохранителей, после чего с места происшествия скрылся. В результате стрельбы никто не пострадал.

В результате проведенных мероприятий фигуранта задержали в процессуальном порядке оперативники Управления уголовного розыска и Винницкого райуправления полиции при силовой поддержке спецназа КОРД. Следователи под процессуальным руководством Винницкой окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ст. 348 УК Украины (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что военнослужащий ТЦК в Житомирской области применил стартовый пистолет во время мобилизационных мероприятий: никто не пострадал.

Областной ТЦК инициировал служебную проверку.

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