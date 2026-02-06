Неизвестные блокировали авто ТЦК в Ривном и напали на военных: мужчины, которые были внутри, сбежали

В пятницу, 6 февраля, на группу оповещения Ривненского областного ТЦК напали неизвестные граждане, которые помогли сбежать военнообязанным. Мужчины находились внутри служебного авто терцентра после прохождения ВВК.

Об этом сообщает Ривненский ОТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что сегодня военнослужащие ТЦК сопровождали военнообязанных мужчин после прохождения ими военно-врачебной комиссии для определения пригодности к военной службе.

"Два транспортных средства с неизвестными гражданами блокировали проезд военному транспортному средству, и неизвестные лица совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП. В результате один из военнослужащих был травмирован и направлен в лечебное учреждение", - говорится в заявлении.

Мужчины скрылись

В терцентре рассказали, что во время нападения на их военных военнообязанные граждане сбежали из служебного автомобиля.

Командование Ривненского ОТЦК направило сообщение о совершении уголовного правонарушения в полицию.

