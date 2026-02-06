Неизвестные блокировали авто ТЦК в Ривном и напали на военных: мужчины, которые были внутри, сбежали

В пятницу, 6 февраля, на группу оповещения Ривненского областного ТЦК напали неизвестные граждане, которые помогли сбежать военнообязанным. Мужчины находились внутри служебного авто терцентра после прохождения ВВК.

Об этом сообщает Ривненский ОТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что сегодня военнослужащие ТЦК сопровождали военнообязанных мужчин после прохождения ими военно-врачебной комиссии для определения пригодности к военной службе.

"Два транспортных средства с неизвестными гражданами блокировали проезд военному транспортному средству, и неизвестные лица совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП. В результате один из военнослужащих был травмирован и направлен в лечебное учреждение", - говорится в заявлении.

Мужчины скрылись

В терцентре рассказали, что во время нападения на их военных военнообязанные граждане сбежали из служебного автомобиля.

Командование Ривненского ОТЦК направило сообщение о совершении уголовного правонарушения в полицию.

Ровенский ОТЦК о нападении группы граждан на военных

конфликт нападение Ровно ТЦК Ровенская область Ровенский район
Топ комментарии
+49
Громадяни не можуть втекти з бусіка, бо вони не засуджені, яких етапують на зону. Тому я б порекомендуав речнику ТЦК не розповсюджувати це ІПСО.
06.02.2026 19:11 Ответить
+45
Як напали на тцк - вони військові, як тцк нападають на людей то вони працівники, тільки головне не переплутайте!
06.02.2026 19:18 Ответить
+41
Что значит убежали? А они там должны были быть? Если бы из полицейской машины, то согласен, можно было бы сказать, что убежали. А так покинули частное транспортное средство, в котором их никто не имел права удерживать.
06.02.2026 19:11 Ответить
Держава як раз допомагає армії, а президент ні, принаймні у питанні мобілізації. Це огидно.
06.02.2026 19:51 Ответить
Ну дивлячись на те як держава "допомагає" то нема взагалі питань, як би не волонтери то зсу давно би пропали без них.
06.02.2026 22:23 Ответить
незабаром повідомлення від влк: не прямий, доказ нашої чудової проФФесійної роботи! ще один пруф того, що всі втікнувші мали відмінне здоров'я і наша комісія це тільки підтвердила! бо будучи хворими - втекти б вони не змогли!
06.02.2026 19:23 Ответить
З такими швидкісними показниками аж проситься штурмовий підрозділ. Цей безлад триватиме аж доки не буде запроваджено найвищу міру за ухиляння від мобілізації.
06.02.2026 19:31 Ответить
Точно - бий своїх, в надії що русня злякається!
06.02.2026 20:25 Ответить
А ти де ухиляєшся від мобілізації, ухилянт?
06.02.2026 22:24 Ответить
Це ІПСО,згенероване нейромережею.
06.02.2026 19:31 Ответить
ви там в італіях, звісно, не раби

тільки коли араби та африканці проходять поряд, не дивіться їм в очі, не можна так з господарями вашої землі
06.02.2026 19:47 Ответить
Вы, кацапы, как раз рабы, тупые и безграмотные.
06.02.2026 19:52 Ответить
Чомусь від американського ІСЕ не втікають. Там такі здоровані з прекрасними показниками зі стрільби та володінням крав-мага, що втекти можна хіба що на цвинтар.
06.02.2026 19:33 Ответить
Порівняв хер з пальцями, а
Україну і США, взагалі то війни виграються технологіями а не м'ясом, ти про це чув чи аби перднути і далі піти!
06.02.2026 19:38 Ответить
взагалі, тцк не мають займатися бусифікацією, хай цим займається поліція, якщо треба - зі спецназом.
06.02.2026 19:34 Ответить
Краще залучити іноземний легіон і американську дельтафорс для початку, щоб для впевненості!!! Ух, тоді як вийдемо на кордони 91 року!
06.02.2026 19:40 Ответить
їм треба платити не в гривнях, тому це не підходить
06.02.2026 19:44 Ответить
А охороняти пункти незламності хто буде? Я проходив сьогодні повз 1 і бачив а ж 4 поліцая на вахті стоять.
06.02.2026 19:44 Ответить
ну, можна створити щось на кшталт ТРО для місцевих, які не можуть служити через проблеми зі здоров'ям
06.02.2026 19:45 Ответить
Ти навіть уяви не маєш з якими хворобами зараз служать. Епілепсія, туберкульоз, легкі психічні розлади, хронічними хворобами серця і нервової системи. Єдина хвороба з якою 100% не мобілізують - це наявність грошей або впливових знайомих.
06.02.2026 19:49 Ответить
справедливо
06.02.2026 19:56 Ответить
Тро вже давним-давно нема, держава поховала це
06.02.2026 22:25 Ответить
Я теж вважаю, що розшуком і доставкою військових і військовозобов'язаних має займатися поліція. І Євген правильно сказав, що функції деякі поліції можуть виконувати ТРО, добровільні дружини. Жінок у поліцію можна більше залучати. До речі, можливо навіть для жінок провести мобілізацію у нефронтові частини.
06.02.2026 19:59 Ответить
Так полицию требуют всю на фронт отправить. Привыкайте, завтра полиции не будет. Сомневаюсь что спецназ оставят.
Будет самоопределение. Жители каждой громады будут сами решать нужно ли, а если нужно, сколько дать на мобилизацию.
Ведь верно?
06.02.2026 20:13 Ответить
я не вимагаю відправляти поліцію на фронт, тим більше всю за раз. Якщо вже це робити, то на ротаційному принципі.
06.02.2026 20:20 Ответить
Мои извинения. Это концепция из плана сложившегося у нас на сайте.
06.02.2026 20:44 Ответить
Так. Набрав переатестував старих і вбив Сашка Білого.
06.02.2026 21:02 Ответить
Зовнішня камера спостереження зафіксувала невідомих громадян, які блокували проїзд військовому транспортному засобу та здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП, з метою звільнення військовозобов'язаних громадян:
06.02.2026 19:47 Ответить
То білецький ? Чи іпсо помєрєщілось
07.02.2026 22:44 Ответить
Не розумію,напад на військових в військовий стан чому не примінити зброю
06.02.2026 19:48 Ответить
Тоді дзеркально народ почне масово озброюватися, не чув про явище в фізиці якщо ж дія то існує завжди і протидія
06.02.2026 20:17 Ответить
Ви трохи неправі, не почне масово озброюватись, бо тільки ліниві зараз не озброєні, а почне масово застосовувати!)))))
07.02.2026 07:06 Ответить
Потому что журналисты, стриммеры и блогеры создали из ТЦК образ второго врага украинского народа. Любой ТЦКашник знает что скд и общественное мнение будет не на его стороне.
06.02.2026 20:19 Ответить
А світлий образ створили самі люди? Може навпаки?
06.02.2026 20:24 Ответить
В першу чергу - кацапські боти і підкацапники. Зверни увагу на дати реєстрації в дописах. Ботів масово закинули сюди в 25-му, коли стало зрозуміло, що на фронті вони не переможуть.
07.02.2026 10:14 Ответить
Ага, ага. Это боты формируют подборку новостей.
В Украине от 50 до 100 тысяч (никто не считал) бездомных собак. Когда я открою свой новостной сайт и буду выкладывать по 2 новости в день, как они нападают на прохожих. А бездушные живодеры отлавливают бедных собачек. Я вам за пол года вдую в голову любовь или ненависть к четвероногим друзьям.
Зависеть будет не от ваших комментарий, а от моих целей
07.02.2026 10:27 Ответить
Ніхто не хоче потім сидіти в тюрмі все життя за вбивство цивільного. Подивіться в ютубі про суддю Ковтуненко. Як він судить тцк за неправомірні дії, коли вони пакують. Каже: "ви що таксі, що ви людегц до влк везете?" І всіх його справах тцк програє. Тепер уявіть він буде розбирати справу про розстріл тцк цивільними? До речі всім раджу його подивитися і трохи повчитися закону
06.02.2026 20:36 Ответить
А коли тцк нападає на ветерана, це що? Хто кого стріляти повинен?
06.02.2026 23:00 Ответить
тю, то не напад, то заходи оповіщення громадян, їм просто пояснили що працівники тцк не уповноважені затримувати і утримувати громадян
06.02.2026 20:18 Ответить
цена вопроса 3к баксов😎
06.02.2026 20:21 Ответить
В нас є 25 дивізій поліцаїв, вгодованих та підготовлених, непридатних до війни, у яких є законне право затримувати, конвоювати, застосовувати силу та зброю. Залучивши їх до мобілізації ми можемо звільнити від цієї ганебної та антиконституційної діяльності 100тисячну армію "військових" ТЦК, яка б дуже допомогла справжнім військовим на фронті.
06.02.2026 20:25 Ответить
направило сообщение о совершении уголовного правонарушения в полицию. Источник: https://censor.net/ru/n3599303
Это уже полиция решит было ли там нарушение правил дорожного движения, а не тцк.
06.02.2026 20:27 Ответить
Таке враження, що більшості "гражданам" захотілось в Московію і звідти наблюдать NEW Бучу, тільки вже в Рівному: як кацапи вбиватимуть чоловіків, насилуватимуть жінок і дівчат і ...
06.02.2026 20:53 Ответить
За схеми міндічей люди воювати не будуть.
06.02.2026 20:57 Ответить
Згоден, якщо Путін прийде в Рівне то схем міндіча вже не буде, але буде дещо інше ...
06.02.2026 21:10 Ответить
Буде прорваний кордон з Польщею, фактично знищений.
06.02.2026 21:13 Ответить
Схемы будут те же, только намаскву будет не двушечка а трешечка. Это вам дуракам войну продают, а там люди общий бизнес как делали ещё с нулевых, так и делают. И будут делать после войны.
06.02.2026 21:21 Ответить
Сирок і ко чудово зі здачею територій справляються.. скільки від зе було дронів, грілок? Хоч одне ?
06.02.2026 21:36 Ответить
Таке враження що влада розпаковує консерву 09.05.2014 року і воно починає тхнути ботвою.
06.02.2026 21:37 Ответить
слухай гражданін, на захід від Рівного не край землі, втікти на захід від кацапів дуже просто, але держава тобі такої можливості не дає, прямо як в совку
06.02.2026 22:59 Ответить
Як не дивно, більшість "граждан' просто хоче жити, але деякі люди намагаються звести вибір між "вбиватимуть кацапи в рівному" і "вбиватимуть кацапи під покровськом'.
07.02.2026 02:00 Ответить
Замісь того щоб розрахуватись в валюті, просто викрали товар
06.02.2026 21:09 Ответить
Хроники дикого запада) Ну или может не запад, но явно чего-то дикого...
06.02.2026 21:18 Ответить
Мобілізація про...обана ЗЕленським.Навіть при совку,попробуй не явись по повістці.В США попробуй підніми руку на військового або поліцейського - це смерть. Нормальні дії це арешт блокіраторів і конфіскація автотранспорта.
06.02.2026 22:10 Ответить
Ти був в США,чи тобі так по телевізору сказали?
07.02.2026 10:29 Ответить
Штріхи, ймовірно, зробили справу чьотєнько і без тупого бабського лементу та ще тупішої відеофіксації власних дій. Профі...або дуже здібні. Ними зацікавляться, гадаю. Можуть навіть знайти, бо не вперше.
06.02.2026 22:37 Ответить
Навіщо з військових ветеранів ТЦК роблять клоунів? Видайте їм вогнепальну зброю. З простреленим коліном ухилянт далеко не втече!
06.02.2026 23:44 Ответить
А по нападавшим на поражение
07.02.2026 01:46 Ответить
В Лиссабоне.💪🤪
07.02.2026 07:02 Ответить
"Військових ветеранів". Який чорний гумор. Та ще й з Німеччини.
07.02.2026 07:01 Ответить
Це не можуть бути військовими, тому, що військові не мають права обмежувати права громадян. (згідно статті 17 Конст.України)
Це звичайні банд формування в військой формі, яки займаються кіднеппінгом, здирництвом і террором проти українців.
07.02.2026 00:37 Ответить
ти б насвай перстало споживати
07.02.2026 09:41 Ответить
"невідомі" люди викрали людей в інших "невідомих" людей, які раніше викрали цих самих людей, тому в результаті виходить, що всі вийшли в НОЛЬ!
не бачу ніяких злочинів, всі розходимось...
07.02.2026 03:47 Ответить
хто викрав, кого викрав, які невідомі? ті, що напали, так, поки невідомі, але не переживай скоро будуть відомі, якщо ще не відомі і сядуть надовго або підуть служити, щоб не сісти.
07.02.2026 09:40 Ответить
А куди бусифікатори супроводжували чоловіків після ВЛК? Взагалі-то після ВЛК йдуть додому та чекають на "бойову" повістку.
07.02.2026 06:59 Ответить
де таке написано, чи ти навмисно збрехав?
07.02.2026 09:39 Ответить
Здається в Україні скоро буде нова тероборона, тільки зброю будуть собі самі добувати...
07.02.2026 09:02 Ответить
Якщо у 2014-му на Донеччині місцеві блокували українські колони, а з заходу України йшли добровольці на схід боронити Україну то тепер на Батьківщині УПА місцеві нападають на військових, а на сході України кращі сини України боронять державу. Схоже, тепер схід України, як і за козацьких часів, став оплотом українства.
07.02.2026 09:12 Ответить
з усієї України воюють, не триди чмирдяй чи смердьон.
07.02.2026 09:38 Ответить
Воюють з усієї, Лекающий Лекстон, але нападають на військових на заході.
07.02.2026 09:45 Ответить
смердьон, нападають, але менше пишуть і там жорсткіше з такими нападниками розбираються. тут просто розвели ліберастію для них. зечмо хоче знову на вибори просто.
07.02.2026 09:52 Ответить
Жирная тема для кремлеботов
07.02.2026 09:13 Ответить
а де "що передувало" ? типа оголошення мобілізації, чи втечі чоловіків, передував напад на службове авто?
07.02.2026 09:37 Ответить
Конституція, президент, суди, поліція - все є, а порядку немає.
07.02.2026 10:27 Ответить
Це платне іпсо , треба допитати працівників ТЦК де діли гроші з а цей спектакль.
07.02.2026 11:06 Ответить
За фактом нападу на військовослужбовця нападники повинні кваліфікуватись як кацапська дрг. Військові повинні відповідати вогнем на ураження.
07.02.2026 11:32 Ответить
Усіх повбивати, шоб Редька могла й надалі на халяву патріотствувати у Британії
07.02.2026 12:07 Ответить
с такими исполнениями их скоро отстреливать будут как бешеных собак.
08.02.2026 06:46 Ответить
