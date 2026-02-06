Неизвестные блокировали авто ТЦК в Ривном и напали на военных: мужчины, которые были внутри, сбежали
В пятницу, 6 февраля, на группу оповещения Ривненского областного ТЦК напали неизвестные граждане, которые помогли сбежать военнообязанным. Мужчины находились внутри служебного авто терцентра после прохождения ВВК.
Об этом сообщает Ривненский ОТЦК, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что сегодня военнослужащие ТЦК сопровождали военнообязанных мужчин после прохождения ими военно-врачебной комиссии для определения пригодности к военной службе.
"Два транспортных средства с неизвестными гражданами блокировали проезд военному транспортному средству, и неизвестные лица совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП. В результате один из военнослужащих был травмирован и направлен в лечебное учреждение", - говорится в заявлении.
Мужчины скрылись
В терцентре рассказали, что во время нападения на их военных военнообязанные граждане сбежали из служебного автомобиля.
Командование Ривненского ОТЦК направило сообщение о совершении уголовного правонарушения в полицию.
Другие нападения на ТЦК
- Напомним, 2 февраля во Львове женщина стреляла в микроавтобус, в котором находились военнослужащие ТЦК и правоохранители.
- 4 февраля в Одессе произошло нападение на военнослужащего ТЦК и СП во время выполнения им служебных обязанностей. Инцидент расследует полиция.
Это уже полиция решит было ли там нарушение правил дорожного движения, а не тцк.
Це звичайні банд формування в військой формі, яки займаються кіднеппінгом, здирництвом і террором проти українців.
не бачу ніяких злочинів, всі розходимось...