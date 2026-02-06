УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18111 відвідувач онлайн
Новини Корупція ТЦК Реєстр військовозобов’язаних Оберіг
1 292 12

Незаконно змінили дані в системі "Оберіг" 16 ухилянтам: поліція Харкова викрила посадовців ТЦК та СП

Правоохоронці викрили у Харкові посадовців ТЦК, які допомагали уникати мобілізації

У Харкові правоохоронці викрили посадовців районного ТЦК та СП, які незаконно втручалися в роботу державної системи "Оберіг" та змінювали персональні дані військовозобов’язаних, що дозволило щонайменше 16 особам уникнути мобілізації.

Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Слідчі поліції Харкова спільно з оперативниками УСБУ в Харківській області викрили схему ухилення від мобілізації, що діяла в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Посадовці, діючи за попередньою змовою, незаконно втручалися в роботу державної автоматизованої системи, змінюючи персональні дані військовозобов’язаних.

Також читайте: ТЦК забезпечують близько 90% мобілізації. 10% - рекрутинг, - Сирський

Вносили несанкціоновані зміни до інформаційної системи "Оберіг"

Правоохоронці встановили, що тимчасово виконуючий обов’язки начальника районного ТЦК та СП разом із оператором мобілізаційного відділення безпідставно вносили несанкціоновані зміни до інформаційної системи "Оберіг". Зокрема, фігуранти незаконно змінювали адреси місця проживання військовозобов’язаних осіб, діючи в їхніх інтересах.

16 осіб внаслідок дій фігурантів уникнули мобілізації

У межах кримінального провадження поліцейські провели низку обшуків за місцями проживання підозрюваних. Відтак вилучили гроші та службову документацію, пов’язану з протиправною діяльністю.

Також правоохоронці встановили 16 осіб, які внаслідок злочинних дій фігурантів уникнули мобілізації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція викрила військовослужбовців ТЦК на махінаціях із системою "Оберіг". ФОТО

Загрожує до 6 років ув'язнення

Слідчі відділу поліції №1 Харківського РУП № 3 за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 362 КК України.

Санкція статті передбачає до шести років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

Харків (6075) ухилянти (1391) ТЦК та СП (1145) Харківська область (2690)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Як мило, ухилянти тцк змінили дані іншим ухилянтам, а ухилянти в формі це все викрили!
показати весь коментар
06.02.2026 15:17 Відповісти
+8
Точно! Особливо в Чехії!
показати весь коментар
06.02.2026 15:42 Відповісти
+7
А ухилянти в мантіях будуть їх судити!
показати весь коментар
06.02.2026 15:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як мило, ухилянти тцк змінили дані іншим ухилянтам, а ухилянти в формі це все викрили!
показати весь коментар
06.02.2026 15:17 Відповісти
А ухилянти в мантіях будуть їх судити!
показати весь коментар
06.02.2026 15:20 Відповісти
Про законам що прийняли ухилянти в Раді.
показати весь коментар
06.02.2026 15:42 Відповісти
А подписывает эти законы четырежды неухилянт на Банковой
показати весь коментар
06.02.2026 16:16 Відповісти
А ухилянт у ростянутих треніках про це написав з дивана..Чи ви з під нього клаву топчите?
показати весь коментар
10.02.2026 00:58 Відповісти
не хочуть себе боронити від руϟϟкава міра..
як ждуни, капітулянти,
так і ух'илянти всякі..
бо вони самі і є - рузге мір..
показати весь коментар
06.02.2026 15:32 Відповісти
Точно! Особливо в Чехії!
показати весь коментар
06.02.2026 15:42 Відповісти
особливо в Горлівці..
в Чехії нема війни..
показати весь коментар
09.02.2026 16:06 Відповісти
 
 