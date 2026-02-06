Незаконно змінили дані в системі "Оберіг" 16 ухилянтам: поліція Харкова викрила посадовців ТЦК та СП

У Харкові правоохоронці викрили посадовців районного ТЦК та СП, які незаконно втручалися в роботу державної системи "Оберіг" та змінювали персональні дані військовозобов’язаних, що дозволило щонайменше 16 особам уникнути мобілізації.

Поліція Харківської області

Що відомо?

Слідчі поліції Харкова спільно з оперативниками УСБУ в Харківській області викрили схему ухилення від мобілізації, що діяла в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Посадовці, діючи за попередньою змовою, незаконно втручалися в роботу державної автоматизованої системи, змінюючи персональні дані військовозобов’язаних.

Вносили несанкціоновані зміни до інформаційної системи "Оберіг"

Правоохоронці встановили, що тимчасово виконуючий обов’язки начальника районного ТЦК та СП разом із оператором мобілізаційного відділення безпідставно вносили несанкціоновані зміни до інформаційної системи "Оберіг". Зокрема, фігуранти незаконно змінювали адреси місця проживання військовозобов’язаних осіб, діючи в їхніх інтересах.

16 осіб внаслідок дій фігурантів уникнули мобілізації

У межах кримінального провадження поліцейські провели низку обшуків за місцями проживання підозрюваних. Відтак вилучили гроші та службову документацію, пов’язану з протиправною діяльністю.

Також правоохоронці встановили 16 осіб, які внаслідок злочинних дій фігурантів уникнули мобілізації.

Загрожує до 6 років ув'язнення

Слідчі відділу поліції №1 Харківського РУП № 3 за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 362 КК України.

Санкція статті передбачає до шести років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.