ТЦК забезпечують близько 90% мобілізації. 10% - рекрутинг, - Сирський

Головком Олександр Сирський заявив, що більшість поповнення особового складу Сил оборони забезпечують ТЦК та СП.

Про це він сказав під час спілкування з медіа, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Територіальні центри комплектування забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу. Це забезпечує стабільне поповнення Сил оборони", - зазначив головком.

Близько 10%, сказав Сирський, рекрутуються.

Читайте: Сирський про результати збільшення термінів БЗВП: У 90% стрілецьких боїв воїни здобувають перемогу

Що передувало?

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація з укомплектовуванням підрозділів ЗСУ суттєво покращилася.

Президент Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Федоровим заявив, що Міноборони запропонує системні рішення проблем із ТЦК.

Читайте: У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати, - Зеленський