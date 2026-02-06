ТЦК обеспечивают около 90% мобилизации. 10% - рекрутинг, - Сырский
Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что большую часть пополнения личного состава Сил обороны обеспечивают ТЦК и СП.
Об этом он сказал во время общения с медиа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Территориальные центры комплектования обеспечивают около 90 процентов мобилизации личного состава. Это обеспечивает стабильное пополнение Сил обороны", - отметил главком.
Около 10%, сказал Сырский, рекрутируются.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация с укомплектованием подразделений ВСУ существенно улучшилась.
- Президент Зеленский во время встречи с министром обороны Федоровым заявил, что Минобороны предложит системные решения проблем с ТЦК.
06.02.2026 12:05
06.02.2026 12:05
06.02.2026 12:12
А якщо врахувати потенціал мобілізованих від тцк і мотиваційну складову після мобілізації від тцк, то яка буде ефетивність цих мобіліованих???
Якби найвище керівництво ЗСУ не брехало саме собі, то й підлеглі їм не брехали б.
тоді менше різні луганські пропагандисти будуть кукарікати, ну і плюс це буде законно
1. Обов'язкова (строкова) служба
Призову підлягають громадяни по досягненню 18 років https://militarnyi.com/uk/articles/tsahal-z-seredyny/ 1.1.1:
Чоловіки: служать до 36 місяців (термін було https://m.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/press18724r.aspx збільшено з 32 місяців у 2024 році) https://www.timesofisrael.com/amid-gaza-war-idf-plans-to-lengthen-mandatory-reserve-service/ 1.5.2.Жінки: служать від 24 до 32 місяців, залежно від посади https://www.ukr.net/news/details/world/111868991.html 1.1.2.
2. Резервна служба (Мілуїм)
Після завершення строкової служби ізраїльтяни зараховуються до резерву. Граничний вік перебування в резерві за станом на 2024-2025 роки становить 1.4.3:
Рядовий склад: до 41 року (раніше було 40) https://www.timesofisrael.com/knesset-passes-first-reading-of-bill-that-raises-retirement-age-for-idf-reservists/ 1.3.3.Офіцери: до 46 років (раніше було 45) https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-government-approves-bill-to-extend-retirement-age-for-army-reservists/3256287 1.5.5.Спеціалісти (лікарі, екіпажі літаків, техніки): до 50 років (раніше було 49) https://www.timesofisrael.com/government-backs-new-extension-to-idf-reservists-service-despite-backlash/ 1.4.6.
3. Особливі випадки та винятки
Жінки в резерві: зазвичай звільняються від обов'язків у віці 38 років або після народження першої дитини https://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_duty_(Israel) 1.3.1.Добровольці: можуть продовжувати службу за власним бажанням і після досягнення граничного віку (в окремих категоріях навіть до 66 років) https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-785696 1.3.8.Репатріанти: для тих, хто приїхав у дорослому віці, існують спеціальні правила (часто звільнення від служби, якщо вік перевищує 22-28 років на момент приїзду) https://www.quora.com/Will-the-IDF-ever-abolish-the-age-limit 1.3.9.
Зараз в Кнесеті (парламенті Ізраїлю) тривають дискусії щодо подальшого https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-884312 збільшення віку для резервістів до 45 років для рядових та 50 для офіцерів на постійній основі 1.4.1.
вони миттєво і налагодять мобілізацію по сталінськи. Та тільки вже в свою окупаційну
москальську орду. А в них правила прості це не ТЦК найменші підозри на опір у воєнний
час, розстріл на місці. Кілька сотень ухилянтів застрелять, а решта так вони і самі
аж бігом прибіжуть до військ-комісаріатів щоб масово гинути за окупаційну кацапську
армію.
90 також?