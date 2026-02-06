ТЦК обеспечивают около 90% мобилизации. 10% - рекрутинг, - Сырский

Сырский сделал заявление о мобилизации: что известно?

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что большую часть пополнения личного состава Сил обороны обеспечивают ТЦК и СП.

Об этом он сказал во время общения с медиа, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Территориальные центры комплектования обеспечивают около 90 процентов мобилизации личного состава. Это обеспечивает стабильное пополнение Сил обороны", - отметил главком.

Около 10%, сказал Сырский, рекрутируются.

Читайте: Сырский о результатах увеличения сроков БЗВП: В 90% стрелковых боев воины одерживают победу

Что предшествовало?

Читайте: В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить, - Зеленский

мобилизация (3066) Александр Сырский (901) ТЦК (1092) рекрутинг (159)
+22
Як там родичі на кацапстані, творожніков?
показать весь комментарий
06.02.2026 12:05 Ответить
+14
90 відсотків по паперам з Тцк, а до нуля доходить скільки? 7-9 відсотків? Можна забезпечити і 100 відсотків "ефективності" бусифікації, але в кінцевій меті 50+ і хворими багато не навоюєш, чи головне звіти для них наверх? Ось ця махрова совдепщина і вбиває
показать весь комментарий
06.02.2026 12:05 Ответить
+13
Все чудово, батька свого лікує в московській лікарні, а за які гроші мабуть і не складно здогадатися..падаль м'ясна, це як уявити що у жукова батьки живуть в Німеччині і підтримують гітлера...ви таке можете уявити тоді? Я ні а зараз це цілком нормально
показать весь комментарий
06.02.2026 12:12 Ответить
Мабуть теж шле "двушечку на маскву" щотижня.
показать весь комментарий
06.02.2026 13:24 Ответить
7-9%, Ви великий оптиміст. Дууууже великий.
показать весь комментарий
06.02.2026 14:40 Ответить
Сколько же из таких "мобилизированных" реально доходит до подразделений, он не хочет рассказать? 2 из 10 максимум.
показать весь комментарий
06.02.2026 12:08 Ответить
Я ж і кажу про паперам все чудово "добові поставки" з під тцк сягають 90 відсотків, а скільки через два місяці дійде до нуля це вже їх не ї*бе, головне бравурно відрапортувати що місячна норма по м'ясу виконана а там хоч трава не рости, доходять десь до 10 відсотків максимум і то ,50+ і з хворобами
показать весь комментарий
06.02.2026 12:14 Ответить
А якщо відняти сзч, то який буде відсоток?
А якщо врахувати потенціал мобілізованих від тцк і мотиваційну складову після мобілізації від тцк, то яка буде ефетивність цих мобіліованих???
показать весь комментарий
06.02.2026 12:10 Ответить
Как и сказал Зегевара I Мощный, мотивация большими зарплатами.
показать весь комментарий
06.02.2026 12:24 Ответить
Але ж є нюанс - "мотивувати" почнуть після завершення бойових дій.
показать весь комментарий
06.02.2026 13:26 Ответить
Через таких і армія не забезпечена людьми,бо воювати вони не будуть,мотивації немає,тому повсюди і відступаємо,в чмобікі чомусь наступають і захоплюють все більше території,в чому проблема
показать весь комментарий
06.02.2026 12:35 Ответить
Яка може бути мотивація, якщо людей несильно гребуть, ці паркетні довбні не можуть зрозуміти і роблять вперто свою недолугу бусифікацію з якої толку як з козла молока , на коментарі типу " а що ж робити , ти хочеш щоб тут буряти були?!" Відповідаю дуже просто , 300 тисяч в синій формі ніяк не дійдуть до центрів навчання щоб навчитися воювати, ось і є резерв
показать весь комментарий
06.02.2026 12:42 Ответить
всем тецекунам пришить медаль на лоб
показать весь комментарий
06.02.2026 12:46 Ответить
Головне відзвітувати що все перемога.
Якби найвище керівництво ЗСУ не брехало саме собі, то й підлеглі їм не брехали б.
показать весь комментарий
06.02.2026 13:29 Ответить
треба узаконити бусифікацію, або через надання відповідних повноважень ТЦК, або через зобов'язання поліції цим займатися

тоді менше різні луганські пропагандисти будуть кукарікати, ну і плюс це буде законно
показать весь комментарий
06.02.2026 13:44 Ответить
Але яка ефертивність мобілізованих ТЦК чомусь не говорить.Скільки мобілізують наркоманів,алкоголіків,хворих людей яких возять від частини в частину і просять-,,Заберіть його,,.Мобілізували знайомого,53 роки,він за рік зробив собі три операції-пухлина на руці,пахова грижа,геморой і все коштом держави.Комбат возмущається-,,За чотири місяці в тебе вже третя операція,,Він відповідає-,,А я тут до чого,мобілізували хворого-лікуйте!!!,,Але це ще не все,бо на черзі у нього операції по катаракті на обох очах,знову коштом держави.І це ще не все-він не придатний так як має довідку з психлікарні і це не куплена довідка,він не служив і має білий білет ще з 90-их,але голова працює в нього добре.Після повного латання свого здоровя він їм предявить довідку і допобачення ТЦК.Так як він любить бухнути і коштів на своє здоровя нема,то каже що підлікується за державний кошт.Але ж Сирський не лікує таких своїм коштом,йому це всерівно.І навіть в державі з малим населенням як Ізраїль призов обмежений до 50 років і то це пілоти,і обслуга техніки(артилерія,танки,сау),а рядовий склад в піхоті до 41 року.Бо основна увага зосередженна на високотехнологічній війні(завоювання панування в небі для нанесення критичних втрат ворогові).А так як Сирок совковий офіцер,а його безпосередній начальник також дрочив до того на совок, і ще й до того повний олігофрен,то не дивно що ми як РФ воюєм живою силою.Тому їм настільки важливо щоб призив був 60 років.Бо саме призив 60-ти літньої черні дозволяє збільшити число мажорів звільнених від мобілізації.
показать весь комментарий
06.02.2026 14:00 Ответить
В Ізраїлі вік військової придатності та звільнення зі служби залежить від статі, звання та військової спеціалізації. У зв'язку з війною (операція «Залізні мечі») граничний вік для резервістів було https://www.timesofisrael.com/knesset-extends-temporary-measure-upping-age-limit-for-end-of-idf-reserve-service/ тимчасово підвищено на один рік.

1. Обов'язкова (строкова) служба
Призову підлягають громадяни по досягненню 18 років https://militarnyi.com/uk/articles/tsahal-z-seredyny/ 1.1.1:

Чоловіки: служать до 36 місяців (термін було https://m.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/press18724r.aspx збільшено з 32 місяців у 2024 році) https://www.timesofisrael.com/amid-gaza-war-idf-plans-to-lengthen-mandatory-reserve-service/ 1.5.2.Жінки: служать від 24 до 32 місяців, залежно від посади https://www.ukr.net/news/details/world/111868991.html 1.1.2.

2. Резервна служба (Мілуїм)
Після завершення строкової служби ізраїльтяни зараховуються до резерву. Граничний вік перебування в резерві за станом на 2024-2025 роки становить 1.4.3:

Рядовий склад: до 41 року (раніше було 40) https://www.timesofisrael.com/knesset-passes-first-reading-of-bill-that-raises-retirement-age-for-idf-reservists/ 1.3.3.Офіцери: до 46 років (раніше було 45) https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-government-approves-bill-to-extend-retirement-age-for-army-reservists/3256287 1.5.5.Спеціалісти (лікарі, екіпажі літаків, техніки): до 50 років (раніше було 49) https://www.timesofisrael.com/government-backs-new-extension-to-idf-reservists-service-despite-backlash/ 1.4.6.

3. Особливі випадки та винятки

Жінки в резерві: зазвичай звільняються від обов'язків у віці 38 років або після народження першої дитини https://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_duty_(Israel) 1.3.1.Добровольці: можуть продовжувати службу за власним бажанням і після досягнення граничного віку (в окремих категоріях навіть до 66 років) https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-785696 1.3.8.Репатріанти: для тих, хто приїхав у дорослому віці, існують спеціальні правила (часто звільнення від служби, якщо вік перевищує 22-28 років на момент приїзду) https://www.quora.com/Will-the-IDF-ever-abolish-the-age-limit 1.3.9.
Зараз в Кнесеті (парламенті Ізраїлю) тривають дискусії щодо подальшого https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-884312 збільшення віку для резервістів до 45 років для рядових та 50 для офіцерів на постійній основі 1.4.1.
показать весь комментарий
06.02.2026 14:02 Ответить
З такою мобілізацію скоро прийдуть кацапи-окупанти (військові комісаріати) ось тоді
вони миттєво і налагодять мобілізацію по сталінськи. Та тільки вже в свою окупаційну
москальську орду. А в них правила прості це не ТЦК найменші підозри на опір у воєнний
час, розстріл на місці. Кілька сотень ухилянтів застрелять, а решта так вони і самі
аж бігом прибіжуть до військ-комісаріатів щоб масово гинути за окупаційну кацапську
армію.
показать весь комментарий
06.02.2026 14:46 Ответить
Знову бурятами лякаєш? Сам де служиш?
показать весь комментарий
06.02.2026 16:51 Ответить
А який процент бусованих з тих 90,то не сказав?
90 також?
показать весь комментарий
06.02.2026 14:54 Ответить
ТЦК забезпечує 90% СЗЧ...
показать весь комментарий
06.02.2026 15:03 Ответить
Махровий совок: головне кількість а не якість. Перевыполним план на 105% ! Пятилетку за три года! Повысим процент жира в молоке до 3,5% ! Датим стране угля, мелкого, но до х*я!
показать весь комментарий
06.02.2026 16:56 Ответить
 
 