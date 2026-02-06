Сырский о результатах увеличения сроков БЗВП: В 90% стрелковых боев воины одерживают победу

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что увеличение сроков БЗВП до 51 суток позволило повысить уровень подготовки и, в частности, результаты во время боев.

Что известно

Сырский напомнил, что срок базовой военной подготовки увеличен до 51 суток с дополнительным адаптационным периодом до 14 суток (в зависимости от ситуации).

"Растет количество инструкторов с боевым опытом, развивается материальная база. Приоритет – безопасность. Максимальное количество занятий проводится в защищенных помещениях", – подчеркнул он.

Результаты

По словам главнокомандующего, украинские военные демонстрируют высокий уровень подготовки, враг несет большие потери.

"Когда в стрелковом бою встречается группа военнослужащих, то наши воины в 90% случаев одерживают победу над противником", - добавил Сырский.

Топ комментарии
Хворі і 50+ після збільшення терміну бзвп виходять звідти майже Рембо виходить, так по логіці сирка? А якщо збільшити термін до 70 діб то взагалі там будуть якісь термінатори?
06.02.2026 12:03 Ответить
Воно "приємно чути", але чому ж тоді ми тільки відступаємо і виснажуємо, виснажуємо і ще раз виснажуємо противника? Схоже сирок киздить і навіть не червоніє...
06.02.2026 12:03 Ответить
То що вас дратує, це погано, но то ваші проблеми, бо ви витрачаєте на це свої нерви та здоров'я. А порядок дій у збройному протистоянні не змінився за останні 2000 років. Якщо супротивник переважає вас за всіма показниками, то вам приходиться діяти від оборони, і намагатись нанести йому максимальне ураження що б виснажити його сили, а коли він виснажиться, то провести свої атакуючі дії. Територія у цій ситуації категорія другорядна, первинно нанесення максимального ураження супротивнику.
06.02.2026 12:30 Ответить
з ксюхи (на фото) сильно влучно не попрацюєш
06.02.2026 11:58 Ответить
На дистанції 10-15 метрів, у тих норах куди кацапи залазять, добре працює.
06.02.2026 12:16 Ответить
на ту дистанцію ще тре дістатися, та й клинить ту ксюху...
старий, добрий ак-74 для тих норок краще
06.02.2026 12:22 Ответить
В норі поки повернеш те "весло" для стрільби назад, вже кулями нафарширують. В тісняві ксюха краще. А для тривалої стрільби без тісняви краще старий добрий Покемон.
06.02.2026 12:56 Ответить
у тісняві краще рідна beretta
06.02.2026 14:56 Ответить
Куля від беретти в бронік - як по пи@ді долонею. А от куля з ксюхи гепне так, що все повітря з легень через всі отвори вилетить. І буде час на мозамбікську вправу.
06.02.2026 21:42 Ответить
залежить від набою, є й такі, шо на 50 м пробивають бронік (постачають нам і такі)
от шо надибав у тернетах: Калібр 9×19 мм Парабеллум (9mm Luger) - найпоширеніший пістолетний патрон із середньою пробивною здатністю. Стандартна куля вагою 7-8 г (дульна енергія ~500 Дж, швидкість 300-400 м/с) пробиває 4 мм сталеву плиту (Ст3) на 60 м або армійські бронежилети (типу Ж-86-2) на 25 м. Спеціальні типи куль (армійські, бронебійні) мають вищу пробивну здатність.
сам бачив, як з 25 м пробивало пластини з броніків, які юзають найбільше
09.02.2026 09:54 Ответить
За вартість одного такого спецнабою до ксюхи мабуть пару магазинів придбати можна.
Бо є і дуже непогані набої 5,7×28 мм до бельгійського пістолета фн файвсевен. Але ж ціна... Начебто такі патрони до форт 28 підходять, та висока ціна патронів заважає прийняттю їх на озброєння. Мабуть, будуть роздавати як гаражні різним можновладцям.
09.02.2026 21:47 Ответить
так, роздають як наградні, є такі
тіко ті "нагороджені" по норах із підарами не шаряться, чомусь...
10.02.2026 10:18 Ответить
я бачив як на полігоні з сучки влучали на 400 метрів не гірше повноформатного весла. Єдиний її реальний мінус в контактному бою - те що в неї швидше гріється ствол.
06.02.2026 14:06 Ответить
ствол новий - цілком можливо. Після тисячного пострілу - плюється хз куди
ще й згоден - сильно гріється, клинить
цікаво було б спробувати узі, хоча від юзерів чув, шо теж плюється та гріється, ще й перевитрата набоїв
та ні, для близької дистанції короткоствол краще, до прикладу наявні беретти
06.02.2026 15:00 Ответить
Ну тоді краще дробовик уже. І пробивна сила і розліт снаряду. Кажуть американці ним якраз непогано проти німців в окопах воювали в свій час.
08.02.2026 09:32 Ответить
так, але перезарядка, то час.
короткоствол у тісняві більш ефективний
09.02.2026 09:56 Ответить
Якщо боєць не кіпішує в бою, а впевнено влучає з калаша у ворога на дистанції до 400 м, то це вельми непогано. А муйню про Рембо залиште іншим прокацапським ботам.
06.02.2026 13:00 Ответить
У повільному відступі якраз противник і виснажується, платить своїми життями за придбані території, по іншому не працює. А у вас є якийсь інший план, чи ви тут що б поскиглити?
06.02.2026 12:14 Ответить
Ви, безумовно, праві. Але ж постійно відступаючи керівництво "камлає" про "перемогу" і "справедливий мир". А це дратує...
06.02.2026 12:18 Ответить
На днях була новина, як двоє кацапів взяли в полон двох наших. Довелося дронами відбивати. Це про що,сирник? Про потужну бзвп?
06.02.2026 12:09 Ответить
А ще раніше на Цензорі була новина, що двоє наших взяли в полон 6 кацапів.
Це про що, Гарі?
06.02.2026 13:08 Ответить
З таким бездарним командуванням,що ще він може сказати
06.02.2026 12:40 Ответить
В кінці 22 командування в мудрості своїй вирішило що всім обов'язково треба отримать Вос100.Наша бригада на той час вже пройшла 3 бойових ротації тривалістю майже пів-року.Спочатку закинули на ШирЛан,звідти на Гончарівське,а звідти аж на Яворівський полігон.Катались місяців 3.Таке собі.Нас,мобілізованих дядьків 50+ молоді хлопці намагалися навчить як заскакувать у вікно по спині товариша.Ми тільки посміялися.Майже у всіх від віку і постійного носіння броні були хворі спини.Вчили не дуже,а багато інструкторів взагалі не мали бойового досвіду,і перепитували нас як це робиться на війні.Єдине що було корисного-нічні стрільби і стрільби по рухомих мішенях.А так,дарма витрачений час.
06.02.2026 13:26 Ответить
А мені пощастило з тим запізнілим БЗВП, опинився в 199 центрі під Житомирмв, нас всіх хто мав бойовий досвід сильно не дрючили, розповідали і показували тільки потрібне і взагалі ставились з повагою.
06.02.2026 14:08 Ответить
 
 