Сырский о результатах увеличения сроков БЗВП: В 90% стрелковых боев воины одерживают победу

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что увеличение сроков БЗВП до 51 суток позволило повысить уровень подготовки и, в частности, результаты во время боев.

Об этом он заявил во время общения с медиа, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Сырский напомнил, что срок базовой военной подготовки увеличен до 51 суток с дополнительным адаптационным периодом до 14 суток (в зависимости от ситуации).

"Растет количество инструкторов с боевым опытом, развивается материальная база. Приоритет – безопасность. Максимальное количество занятий проводится в защищенных помещениях", – подчеркнул он.

Результаты

По словам главнокомандующего, украинские военные демонстрируют высокий уровень подготовки, враг несет большие потери.

"Когда в стрелковом бою встречается группа военнослужащих, то наши воины в 90% случаев одерживают победу над противником", - добавил Сырский.

БЗВП

Ранее сообщалось, что в программу базовой общей военной подготовки (БЗВП) добавили сутки на обучение противодействию ударным беспилотникам.

Сырский заявлял, что учебный процесс военных ВСУ должен быть максимально переведен под землю.

Также сообщалось, что в ближайшее время в ВСУ начнет работу Школа инструкторов.

