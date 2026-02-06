Сырский о результатах увеличения сроков БЗВП: В 90% стрелковых боев воины одерживают победу
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что увеличение сроков БЗВП до 51 суток позволило повысить уровень подготовки и, в частности, результаты во время боев.
Об этом он заявил во время общения с медиа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Сырский напомнил, что срок базовой военной подготовки увеличен до 51 суток с дополнительным адаптационным периодом до 14 суток (в зависимости от ситуации).
"Растет количество инструкторов с боевым опытом, развивается материальная база. Приоритет – безопасность. Максимальное количество занятий проводится в защищенных помещениях", – подчеркнул он.
Результаты
По словам главнокомандующего, украинские военные демонстрируют высокий уровень подготовки, враг несет большие потери.
"Когда в стрелковом бою встречается группа военнослужащих, то наши воины в 90% случаев одерживают победу над противником", - добавил Сырский.
БЗВП
- Ранее сообщалось, что в программу базовой общей военной подготовки (БЗВП) добавили сутки на обучение противодействию ударным беспилотникам.
- Сырский заявлял, что учебный процесс военных ВСУ должен быть максимально переведен под землю.
- Также сообщалось, что в ближайшее время в ВСУ начнет работу Школа инструкторов.
старий, добрий ак-74 для тих норок краще
від шо надибав у тернетах: Калібр 9×19 мм Парабеллум (9mm Luger) - найпоширеніший пістолетний патрон із середньою пробивною здатністю. Стандартна куля вагою 7-8 г (дульна енергія ~500 Дж, швидкість 300-400 м/с) пробиває 4 мм сталеву плиту (Ст3) на 60 м або армійські бронежилети (типу Ж-86-2) на 25 м. Спеціальні типи куль (армійські, бронебійні) мають вищу пробивну здатність.
сам бачив, як з 25 м пробивало пластини з броніків, які юзають найбільше
Бо є і дуже непогані набої 5,7×28 мм до бельгійського пістолета фн файвсевен. Але ж ціна... Начебто такі патрони до форт 28 підходять, та висока ціна патронів заважає прийняттю їх на озброєння. Мабуть, будуть роздавати як гаражні різним можновладцям.
ще й згоден - сильно гріється, клинить
цікаво було б спробувати узі, хоча від юзерів чув, шо теж плюється та гріється, ще й перевитрата набоїв
та ні, для близької дистанції короткоствол краще, до прикладу наявні беретти
короткоствол у тісняві більш ефективний
