Около 60% поражений на фронте наносятся именно дронами. 40% - артиллерией, - Сырский

Наращивание и совершенствование Сил беспилотных систем как отдельного рода войск продолжается.

Об этом во время общения со СМИ заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Сырский отметил, что все поражения целей проходят обязательную верификацию.

Также дополнительные батальоны беспилотных систем вводятся в составе штурмовых полков.

"Общее количество БПЛА растет в штурмовых частях и механизированных бригадах. В каждом линейном батальоне действует рота беспилотных систем, в каждой бригаде – батальон", – рассказал он.

Продолжается также модернизация структур Сил территориальной обороны с учетом специфики комплектования.

Так, рассказал главком, в каждой бригаде ТРО вводятся два батальона беспилотных систем. В частности, в первых четырех бригадах ТРО созданы три пехотных батальона и два батальона БПЛА, что существенно повышает их боевые возможности.

"Проводится дальнейшее наращивание и совершенствование отдельного рода сил - беспилотных систем. С лета 2025 года (с момента создания группировки Сил беспилотных систем) доля их эффективности в огневом поражении и уничтожении противника выросла с 4% до 33%.

В настоящее время дроны составляют примерно 60% от общей доли всего огневого поражения на фронте. Артиллерия - 40%", - подчеркнул Сырский.

В то же время развитие дронов приводит к увеличению боевых порядков не по фронту, а вглубь.

"Килзона уже достигает 15-20 километров. Конечно, это является вызовом для нас, но в то же время стимулирует развивать нашу беспилотную составляющую", - сказал он.

Также Сырский отметил, что максимальная безопасность операторов дронов является приоритетом.

