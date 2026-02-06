Близько 60% уражень на фронті завдаються саме дронами. 40% - артилерією, - Сирський

Нарощування та вдосконалення Сил безпілотних систем як окремого роду військ триває.

Про це під час спілкування зі ЗМІ заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Сирський відзначив, що всі ураження цілей проходять обов’язкову верифікацію.

Також додаткові батальйони безпілотних систем вводяться у складі штурмових полків.

"Загальна кількість БпЛА зростає у штурмових частинах і механізованих бригадах. У кожному лінійному батальйоні діє рота безпілотних систем, у кожній бригаді – батальйон", - розповів він.

Триває також модернізація структур Сил територіальної оборони з урахуванням специфіки комплектування.

Так, розповів головком, у кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем. Зокрема, у перших чотирьох бригадах ТРО створено три піхотні батальйони та два батальйони БпЛА, що суттєво підвищує їхні бойові можливості.

"Проводиться подальше нарощення та вдосконалення окремого роду сил - безпілотних систем. З літа 2025 року (з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем) частка їх ефективності у вогневому ураженні і знищенні противника зросла з 4% до 33%.

На даний час дрони складають приблизно 60% від загальної частки всього вогневого ураження на фронті. Артилерія - 40%", - наголосив Сирський.

Водночас розвиток дронів призводить до збільшення бойових порядків не по фронту, а вглибину.

"Кілзона вже сягає 15-20 кілометрів. Звісно це є викликом для нас, але водночас стимулює розвивати нашу безпілотну складову", - сказав він.

Також Сирський зауважив, що максимальназ безпека операторів дронів є пріоритетом.

