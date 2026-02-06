Близько 60% уражень на фронті завдаються саме дронами. 40% - артилерією, - Сирський

Ефективність дронів на передовій нарощується: заява Сирського

Нарощування та вдосконалення Сил безпілотних систем як окремого роду військ триває.

Про це під час спілкування зі ЗМІ заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Сирський відзначив, що всі ураження цілей проходять обов’язкову верифікацію.

Також додаткові батальйони безпілотних систем вводяться у складі штурмових полків.

"Загальна кількість БпЛА зростає у штурмових частинах і механізованих бригадах. У кожному лінійному батальйоні діє рота безпілотних систем, у кожній бригаді – батальйон", - розповів він.

Триває також модернізація структур Сил територіальної оборони з урахуванням специфіки комплектування.

Так, розповів головком, у кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем. Зокрема, у перших чотирьох бригадах ТРО створено три піхотні батальйони та два батальйони БпЛА, що суттєво підвищує їхні бойові можливості.

"Проводиться подальше нарощення та вдосконалення окремого роду сил - безпілотних систем. З літа 2025 року (з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем) частка їх ефективності у вогневому ураженні і знищенні противника зросла з 4% до 33%.

На даний час дрони складають приблизно 60% від загальної частки всього вогневого ураження на фронті. Артилерія - 40%", - наголосив Сирський.

Водночас розвиток дронів призводить до збільшення бойових порядків не по фронту, а вглибину.

"Кілзона вже сягає 15-20 кілометрів. Звісно це є викликом для нас, але водночас стимулює розвивати нашу безпілотну складову", - сказав він.

Також Сирський зауважив, що максимальназ безпека операторів дронів є пріоритетом.

значить хоче тепер переводити дронарів не в штурмовики, а в артилерію, для підвищення її ефективності!
06.02.2026 12:05 Відповісти
То може це тому що не вистачає далекобійних снарядів?!? Де снаряди, зелена мерзота?
"Ех, -каже він, - це все снаряди". Виявляється Богдана, найкраща по далекобійності САУ світу, яка стріляє на 42 км зараз по всій лінії фронту забезпечується лише снарядами М107 максимальна дальність яких 15 км. Далекобійних снарядів для Богдани в закупках МО лише 5 відсотків. Тобто на фронті 95 % снарядів для Богдани на 15 км. 5 % на 40. Вибір, як бачимо, у артилеристів не великий" Джерело: https://censor.net/ua/b3578589
06.02.2026 12:08 Відповісти
60% дронами + 40% артиллерией. Вроде в сумме = 100%.
А снайперами, стрелками (пехотой), ракетами и т.п. сколько %?
Или все ракеты вслед за Миндичем в Израиль уже улетели?
06.02.2026 17:10 Відповісти
А більшість людей гребуть в піхоту, на вірну смерть, тому що гребуть хворих людей, навмисно чатують в поліклініках, а не в спортзалах чи елітних парковках, хто давав присягу, заброньовані або пенсіонери в 43, а хворих людей хапають і роблять з них камікадзе. Це називається тиранія, влада пожерає народ, відправляючи небоєздатних на безглузду смерть.
06.02.2026 18:35 Відповісти
ТАК КОЛИ КИЯНИ Й ІНШІ ВЕЛИКІ МІСТА ЗМОЖУТЬ НА 2000 КМ ДРОНИ ПРЯМО З МІСТ ЗАПУСКАТИ !?)
06.02.2026 19:14 Відповісти
ЩОБ НА НУЛЬ НЕ ЙТИ !!! А НА НУЛЬ НА ПЕРЕМОВИНИ ВІДПРАВИМ ГОЛОВНИХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ !)
06.02.2026 19:15 Відповісти
ЦІКАВО РЯВКА ХЙЛОВСЬКА ПІДЕ !?)
06.02.2026 19:16 Відповісти
 
 