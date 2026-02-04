Создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны, - Сырский

В ВСУ создали новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, главком заслушал доклады об эффективности уничтожения "шахедов" различными типами дронов-перехватчиков.

По словам Сырского, в январе высокие результаты демонстрируют средства именно украинского производства.

"Фиксируем положительную динамику комплектования вновь созданных дивизионов дронов-перехватчиков.

Продолжается подготовка дополнительных экипажей. Уже сотни экипажей БпАК переданы под оперативный контроль группировки Воздушных Сил — они выполняют задачи в I–III эшелонах перехвата. Параллельно усиливаем антидроновую защиту ключевых административных центров в прифронтовых регионах", — говорится в сообщении.

Малая ПВО

Сырский отметил, что "малая ПВО" является одним из самых динамичных и технологичных направлений современной войны.

"В Вооруженных Силах создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. В командный состав Воздушных Сил моими приказами командированы высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом. Они предоставили практические предложения по развитию "малой ПВО", по результатам чего приняты необходимые управленческие решения", - пояснил он.

Также в этом направлении важна работа украинских и европейских производителей, а также поставки РЛС, БпАК и БпЛА-перехватчиков от западных партнеров.

"Противник постоянно совершенствует свои средства поражения — в частности, оснащает ударные дроны терминалами спутниковой связи Starlink, использует сложные метеоусловия и другие тактические решения.

Продолжается и дополнительное привлечение армейской авиации. Всего за все время вертолетами армейской авиации уже уничтожено 5 830 средств воздушного нападения противника", - подытожил Сырский.

Командований много не бывает, как заведено.
04.02.2026 13:30 Ответить
Замість безтолкованого командування, краще б створили більше вогневих груп по знищенню шахедів! Чому їх не збивають на перетину кордону, шляхи їх польотів хіба розвідці і ППО невідомі?
04.02.2026 14:41 Ответить
Легкомоторну авіацію для знищення шахедів досі не створили , але командувань настворювали з купою блатних командирів та підлеглих ... Путло Погане с Гєрасімовим просто в захваті от нових можливостей добивати залишки української енергетики та промисловості!
04.02.2026 15:37 Ответить
10 командирів, 5 заступників, 4 діловоди 2 завхоза і 10 солдатів...і чого така низька ефективність армії України? Ніхто не знає..
04.02.2026 13:42 Ответить
Это повидомлення, что бы посмеяться на украинцами, или разозлить?
04.02.2026 13:45 Ответить
нове командування-нова пачка генералів, якими будуть куми-свати-слуги народу,нові сотні полковників, родичі генералів, які будуть перекладати папірці із стола на інший стіл. Так переможемо
04.02.2026 13:47 Ответить
Зе Саботажники В найпаганішого -найверховнішого всі повинні бути абсолютно , слухняними на 100%, і не розумнішими ,безуглоі , тищенко, ермака- відьмака
04.02.2026 17:00 Ответить
Совка вже мабуть більше ніж в рашці , по бусифікації взагалі у нас конкурентів нема, як і по сзч
04.02.2026 13:48 Ответить
Навіщо нове командування?
Старе було неефективним?
Чи неслухняним?
04.02.2026 14:00 Ответить
Згадався совковий анекдот про біробіджан "Калхохи создалі. Прісилайтє калхознікав."
04.02.2026 14:02 Ответить
Може досить вже створювати командування, а створіть врешті-решт систему.
04.02.2026 14:03 Ответить
А посуті статті - скільки не міняй ліжок в борделі і не підвищуй зряплати РУКАМИвадітєлям, штурмовиків (читай ПРОСТОпіхоти) - більше не стане: при дебілах-лизосранських в ЗСУ і їх мафіозних керівниках-казнокрадах на привладі
