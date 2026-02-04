Создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны, - Сырский
Индустрия дронов
В ВСУ создали новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, главком заслушал доклады об эффективности уничтожения "шахедов" различными типами дронов-перехватчиков.
По словам Сырского, в январе высокие результаты демонстрируют средства именно украинского производства.
"Фиксируем положительную динамику комплектования вновь созданных дивизионов дронов-перехватчиков.
Продолжается подготовка дополнительных экипажей. Уже сотни экипажей БпАК переданы под оперативный контроль группировки Воздушных Сил — они выполняют задачи в I–III эшелонах перехвата. Параллельно усиливаем антидроновую защиту ключевых административных центров в прифронтовых регионах", — говорится в сообщении.
Малая ПВО
Сырский отметил, что "малая ПВО" является одним из самых динамичных и технологичных направлений современной войны.
"В Вооруженных Силах создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. В командный состав Воздушных Сил моими приказами командированы высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом. Они предоставили практические предложения по развитию "малой ПВО", по результатам чего приняты необходимые управленческие решения", - пояснил он.
Также в этом направлении важна работа украинских и европейских производителей, а также поставки РЛС, БпАК и БпЛА-перехватчиков от западных партнеров.
"Противник постоянно совершенствует свои средства поражения — в частности, оснащает ударные дроны терминалами спутниковой связи Starlink, использует сложные метеоусловия и другие тактические решения.
Продолжается и дополнительное привлечение армейской авиации. Всего за все время вертолетами армейской авиации уже уничтожено 5 830 средств воздушного нападения противника", - подытожил Сырский.
Старе було неефективним?
Чи неслухняним?
