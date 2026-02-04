Создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны, - Сырский

В ВСУ создали новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Так, главком заслушал доклады об эффективности уничтожения "шахедов" различными типами дронов-перехватчиков.

По словам Сырского, в январе высокие результаты демонстрируют средства именно украинского производства.

"Фиксируем положительную динамику комплектования вновь созданных дивизионов дронов-перехватчиков.



Продолжается подготовка дополнительных экипажей. Уже сотни экипажей БпАК переданы под оперативный контроль группировки Воздушных Сил — они выполняют задачи в I–III эшелонах перехвата. Параллельно усиливаем антидроновую защиту ключевых административных центров в прифронтовых регионах", — говорится в сообщении.

Малая ПВО

Сырский отметил, что "малая ПВО" является одним из самых динамичных и технологичных направлений современной войны.

"В Вооруженных Силах создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. В командный состав Воздушных Сил моими приказами командированы высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом. Они предоставили практические предложения по развитию "малой ПВО", по результатам чего приняты необходимые управленческие решения", - пояснил он.

Также в этом направлении важна работа украинских и европейских производителей, а также поставки РЛС, БпАК и БпЛА-перехватчиков от западных партнеров.

"Противник постоянно совершенствует свои средства поражения — в частности, оснащает ударные дроны терминалами спутниковой связи Starlink, использует сложные метеоусловия и другие тактические решения.



Продолжается и дополнительное привлечение армейской авиации. Всего за все время вертолетами армейской авиации уже уничтожено 5 830 средств воздушного нападения противника", - подытожил Сырский.

