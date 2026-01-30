Усиление обороны и сохранение жизни воинов: Сырский провел совещание с командирами боевых частей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочую встречу с командирами воинских частей, которые непосредственно выполняют боевые задачи на фронте.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Детали встречи

Подробно рассмотрели оперативную обстановку и обобщили практический опыт действий в сложных и динамичных условиях современного боя. Отдельное внимание уделили роли командира в сохранении управляемости и устойчивости подразделений, эффективном взаимодействии, логистическом обеспечении и организации медицинской эвакуации, а также решению проблемных вопросов на местах.

С учетом наращивания противником резервов и активизации наступательных действий, оценили изменения в его тактике и возможные сценарии развития ситуации. Определили первоочередные шаги для усиления устойчивости обороны и максимального сохранения жизни личного состава.

Награждение военнослужащих

Отдельно отметил военнослужащих, проявивших мужество, выдержку и высокий профессионализм в боях. Вручил почетные нагрудные знаки "Стальной крест", "Серебряный крест" и "Крест "Воинская честь"" — как знак благодарности за храбрость, мастерство и преданность службе Украине.

"Спасибо всем командирам и воинам за ежедневную тяжелейшую работу и стойкость. Слава Украине!", - написал Сырский.

Топ комментарии
+9
Яке збереження?! В тебе погоняло мясник з самого призначення, совковий придурок, скільки на курщині угрохав наших бійців?
показать весь комментарий
30.01.2026 18:26 Ответить
+8
давненько не було чути в етері руснявого сирка з батьками на паРаші

воно нарешті просралось
показать весь комментарий
30.01.2026 17:37 Ответить
+6
в цілому у мене нема претензій до руснявого сирка з батьками на паРаші - зрадник він і є зрадник

а от ті хто тиснуть йому руку .. хто ви?! ..як можна тиснути руку руснявій гниді

хоча мабуть такі проходять жорсткий відбір перед тим як ...
показать весь комментарий
30.01.2026 17:39 Ответить
Так скорее всего те кто не умеет отчаянно лизать опу начальству
показать весь комментарий
30.01.2026 17:50 Ответить
Це Потужність
показать весь комментарий
30.01.2026 20:50 Ответить
Командири 225 і 425 участі не брали через сімейні обставини
показать весь комментарий
30.01.2026 17:43 Ответить
Троянський кінь в ролі матері Терези. А де ж ти бидло прокацапське було до цього часу!?
показать весь комментарий
30.01.2026 17:48 Ответить
советская показуха от отца паперовой армии генерала Калуга
показать весь комментарий
30.01.2026 17:48 Ответить
Шкода наших воїнів,не за тих чиновників віддають життя і здоров'я
показать весь комментарий
30.01.2026 17:57 Ответить
цинизм зашкаливает
показать весь комментарий
30.01.2026 18:05 Ответить
Чому воїни замерзають по ямах в полях, творожніков? Буквально до ампутацій кінцівок.
показать весь комментарий
30.01.2026 18:11 Ответить
Яке збереження?! В тебе погоняло мясник з самого призначення, совковий придурок, скільки на курщині угрохав наших бійців?
показать весь комментарий
30.01.2026 18:26 Ответить
смішно... він теж в квартал подався?
показать весь комментарий
30.01.2026 19:40 Ответить
Гнати в шию цього моzкаля. Він потрохи здає Україну каzапам.
показать весь комментарий
30.01.2026 19:57 Ответить
В як же з обіцяним наступом? Чи верховний говнокомандувач вже забув і можна з'їхати з теми?
показать весь комментарий
30.01.2026 20:55 Ответить
 
 