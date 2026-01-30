Усиление обороны и сохранение жизни воинов: Сырский провел совещание с командирами боевых частей
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочую встречу с командирами воинских частей, которые непосредственно выполняют боевые задачи на фронте.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Детали встречи
Подробно рассмотрели оперативную обстановку и обобщили практический опыт действий в сложных и динамичных условиях современного боя. Отдельное внимание уделили роли командира в сохранении управляемости и устойчивости подразделений, эффективном взаимодействии, логистическом обеспечении и организации медицинской эвакуации, а также решению проблемных вопросов на местах.
С учетом наращивания противником резервов и активизации наступательных действий, оценили изменения в его тактике и возможные сценарии развития ситуации. Определили первоочередные шаги для усиления устойчивости обороны и максимального сохранения жизни личного состава.
Награждение военнослужащих
Отдельно отметил военнослужащих, проявивших мужество, выдержку и высокий профессионализм в боях. Вручил почетные нагрудные знаки "Стальной крест", "Серебряный крест" и "Крест "Воинская честь"" — как знак благодарности за храбрость, мастерство и преданность службе Украине.
"Спасибо всем командирам и воинам за ежедневную тяжелейшую работу и стойкость. Слава Украине!", - написал Сырский.
воно нарешті просралось
а от ті хто тиснуть йому руку .. хто ви?! ..як можна тиснути руку руснявій гниді
хоча мабуть такі проходять жорсткий відбір перед тим як ...