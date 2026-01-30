Усиление обороны и сохранение жизни воинов: Сырский провел совещание с командирами боевых частей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочую встречу с командирами воинских частей, которые непосредственно выполняют боевые задачи на фронте.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Детали встречи

Подробно рассмотрели оперативную обстановку и обобщили практический опыт действий в сложных и динамичных условиях современного боя. Отдельное внимание уделили роли командира в сохранении управляемости и устойчивости подразделений, эффективном взаимодействии, логистическом обеспечении и организации медицинской эвакуации, а также решению проблемных вопросов на местах.

С учетом наращивания противником резервов и активизации наступательных действий, оценили изменения в его тактике и возможные сценарии развития ситуации. Определили первоочередные шаги для усиления устойчивости обороны и максимального сохранения жизни личного состава.

Награждение военнослужащих

Отдельно отметил военнослужащих, проявивших мужество, выдержку и высокий профессионализм в боях. Вручил почетные нагрудные знаки "Стальной крест", "Серебряный крест" и "Крест "Воинская честь"" — как знак благодарности за храбрость, мастерство и преданность службе Украине.





"Спасибо всем командирам и воинам за ежедневную тяжелейшую работу и стойкость. Слава Украине!", - написал Сырский.

