Посилення оборони та збереження життя воїнів: Сирський провів нараду з командирами бойових частин
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу зустріч із командирами військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті.
Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі зустрічі
Детально розглянули оперативну обстановку та узагальнили практичний досвід дій у складних і динамічних умовах сучасного бою. Окрему увагу зосередили на ролі командира у збереженні керованості та стійкості підрозділів, ефективній взаємодії, логістичному забезпеченні й організації медичної евакуації, а також на вирішенні проблемних питань на місцях.
З урахуванням нарощування противником резервів і активізації наступальних дій, оцінили зміни в його тактиці та можливі сценарії розвитку ситуації. Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу.
Відзначення військовослужбовців
Окремо відзначив військовослужбовців, які проявили мужність, витримку й високий професіоналізм у боях. Вручив почесні нагрудні знаки "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест "Військова честь"" — як знак вдячності за хоробрість, майстерність і відданість службі Україні.
"Дякую всім командирам і воїнам за щоденну надважку роботу і стійкість. Слава Україні!" - написав Сирський.
воно нарешті просралось
а от ті хто тиснуть йому руку .. хто ви?! ..як можна тиснути руку руснявій гниді
хоча мабуть такі проходять жорсткий відбір перед тим як ...