Посилення оборони та збереження життя воїнів: Сирський провів нараду з командирами бойових частин

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу зустріч із командирами військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі зустрічі

Детально розглянули оперативну обстановку та узагальнили практичний досвід дій у складних і динамічних умовах сучасного бою. Окрему увагу зосередили на ролі командира у збереженні керованості та стійкості підрозділів, ефективній взаємодії, логістичному забезпеченні й організації медичної евакуації, а також на вирішенні проблемних питань на місцях.

З урахуванням нарощування противником резервів і активізації наступальних дій, оцінили зміни в його тактиці та можливі сценарії розвитку ситуації. Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу.

Також читайте: Від початку доби на фронті зафіксовано 66 бойових зіткнень, - Генштаб

Відзначення військовослужбовців

Окремо відзначив військовослужбовців, які проявили мужність, витримку й високий професіоналізм у боях. Вручив почесні нагрудні знаки "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест "Військова честь"" — як знак вдячності за хоробрість, майстерність і відданість службі Україні.





"Дякую всім командирам і воїнам за щоденну надважку роботу і стійкість. Слава Україні!" - написав Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість заброньованих від мобілізації працівників зросла за рік на 300 тисяч, – Соболев