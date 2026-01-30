2 005 16

Посилення оборони та збереження життя воїнів: Сирський провів нараду з командирами бойових частин

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу зустріч із командирами військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на фронті.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі зустрічі

Детально розглянули оперативну обстановку та узагальнили практичний досвід дій у складних і динамічних умовах сучасного бою. Окрему увагу зосередили на ролі командира у збереженні керованості та стійкості підрозділів, ефективній взаємодії, логістичному забезпеченні й організації медичної евакуації, а також на вирішенні проблемних питань на місцях.

З урахуванням нарощування противником резервів і активізації наступальних дій, оцінили зміни в його тактиці та можливі сценарії розвитку ситуації. Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу.

сирський

Відзначення військовослужбовців

Окремо відзначив військовослужбовців, які проявили мужність, витримку й високий професіоналізм у боях. Вручив почесні нагрудні знаки "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест "Військова честь"" — як знак вдячності за хоробрість, майстерність і відданість службі Україні.

Сирський
Сирський

"Дякую всім командирам і воїнам за щоденну надважку роботу і стійкість. Слава Україні!" - написав Сирський.

Топ коментарі
+9
Яке збереження?! В тебе погоняло мясник з самого призначення, совковий придурок, скільки на курщині угрохав наших бійців?
показати весь коментар
30.01.2026 18:26 Відповісти
+8
давненько не було чути в етері руснявого сирка з батьками на паРаші

воно нарешті просралось
показати весь коментар
30.01.2026 17:37 Відповісти
+6
в цілому у мене нема претензій до руснявого сирка з батьками на паРаші - зрадник він і є зрадник

а от ті хто тиснуть йому руку .. хто ви?! ..як можна тиснути руку руснявій гниді

хоча мабуть такі проходять жорсткий відбір перед тим як ...
показати весь коментар
30.01.2026 17:39 Відповісти
