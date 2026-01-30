Від початку доби на фронті зафіксовано 66 бойових зіткнень, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Янжулівка, Ясна Поляна, Грем’яч, Бучки Чернігівської області; Безсалівка, Рижівка, Товстодубове, Рогізне Сумської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 54 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уражено ЗРК "Оса" та логістику ворога на окупованій частині Запорізької області, - Генштаб. ВIДЕО

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанськ. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового. Загалом на даному напрямку відбулося чотири боєзіткнення, два з яких наразі тривають.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки загарбників в районі Зарічного та у бік Дружелюбівки, Дробишевого. Дві атаки ще тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни три рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного та в районі Дронівки. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 наступальних дій поблизу населених пунктів Щербинівка, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки. Дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Родинського. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки.

На Олександрівському напрямку агресор атакував чотири рази, у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 238 710 осіб (+1310 за добу), 11 614 танків, 36 748 артсистем, 23 969 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Оленокостянтинівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - зазначили в Генштабі.

Дивіться: Рашисти скиглять після удару ЗСУ по їхній автівці на Вовчанському напрямку: "Тут всё нах#й, все стёкла нах#й". ВIДЕО