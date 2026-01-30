С начала суток на фронте зафиксировано 66 боевых столкновений, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 66 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности - Янжуловка, Ясная Поляна, Гремяч, Бучки Черниговской области; Безсаловка, Рыжовка, Толстодубово, Рогизное Сумской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности два – из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанск. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосиновое. Всего на данном направлении произошло четыре боестолкновения, два из которых продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки захватчиков в районе Заречного и в сторону Дружелюбровки, Дробышево. Две атаки еще продолжаются.

На Славянском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного и в районе Дроновки. Одно боестолкновение на данный момент продолжается.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 11 наступательных действий вблизи населенных пунктов Щербиновка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки и Новопавловки. Две атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Ивановки и Родинского. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки.

На Александровском направлении агрессор атаковал четыре раза, в районах Рыбного, Злагоды и в сторону Александрограда.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья и Оленоконстантиновки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - отметили в Генштабе.

