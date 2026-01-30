Злагода в Днепропетровской области под контролем Сил обороны, - 110 ОМБр

В 110 отдельной механизированной бригаде заявили, что населенный пункт Злагода в Днепропетровской области находится под контролем Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"110-я отдельная механизированная бригада имени Марка Безручко заявляет: населенный пункт Злагода в Днепропетровской области находится под нашим контролем. Информация о якобы захвате этого населенного пункта противником не соответствует действительности", - отметили там.

В бригаде заявили, что в районе Злагоды ежедневно продолжаются тяжелые боевые действия.

"Подразделения 110-й бригады удерживают позиции, не дают врагу продвинуться вперед и системно уничтожают оккупанта. Призываем доверять официальным сообщениям нашей бригады, а не вражеским информационным вбросам!" - подытожили в сообщении.

Читайте: Зафиксировано 279 боестолкновений, из них 87 - на Покровском направлении и 42 - на Гуляйпольском, - Генштаб. КАРТЫ

Что предшествовало?

Ранее аналитики DeepState заявили, что РФ оккупировала Злагоду в Днепропетровской области.

