Злагода в Днепропетровской области под контролем Сил обороны, - 110 ОМБр
В 110 отдельной механизированной бригаде заявили, что населенный пункт Злагода в Днепропетровской области находится под контролем Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"110-я отдельная механизированная бригада имени Марка Безручко заявляет: населенный пункт Злагода в Днепропетровской области находится под нашим контролем. Информация о якобы захвате этого населенного пункта противником не соответствует действительности", - отметили там.
В бригаде заявили, что в районе Злагоды ежедневно продолжаются тяжелые боевые действия.
"Подразделения 110-й бригады удерживают позиции, не дают врагу продвинуться вперед и системно уничтожают оккупанта. Призываем доверять официальным сообщениям нашей бригады, а не вражеским информационным вбросам!" - подытожили в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее аналитики DeepState заявили, что РФ оккупировала Злагоду в Днепропетровской области.
