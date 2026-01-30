Зафиксировано 279 боестолкновений, из них 87 - на Покровском направлении и 42 - на Гуляйпольском, - Генштаб
Начался 1437-й день широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 279 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 8 часов 30 января, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 41 авиационный удар, сбросив 123 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5583 дрона-камикадзе и осуществили 3802 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 144 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности:
- Гавриловка, Покровское Днепропетровской области;
- Верхняя Терса, Барвиновка, Воздвижовка, Кушугум, Малокатериновка Запорожской области.
Удары по врагу
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, восемь наземных станций управления БПЛА и семь пунктов управления противника.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили 11 атак, противник осуществил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых — из реактивных систем залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое и в сторону населенных пунктов Фиголовка, Терновая, Графское, Волчанские Хутора, Григоровка, Колодязное.
На Купянском направлении вчера произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Купянска, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового.
Бои на востоке
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Степы, Грековка, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставок.
На Славянском направлении наши защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки, Закитного.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг осуществил 19 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки, Константиновки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Ровное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Червоный Лиман, Кучеров Яр, Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Ивановка, Филия.
На Александровском направлении враг 23 раза атаковал наши позиции, в районе Вербового и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Алексеевки, Даниловки, Нового Запорожья, Лесного.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении противник 42 раза пытался продвинуться на позиции наших защитников, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Радостного, Варваровки, Зеленого, Прилук, Зализнычного, Еленоконстантиновки, Святопетровки, Староукраинке.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в сторону Лукьяновского и Павловки.
За прошедшие сутки враг осуществил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.
По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
