Зафиксировано 279 боестолкновений, из них 87 - на Покровском направлении и 42 - на Гуляйпольском, - Генштаб

Начался 1437-й день широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 279 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 8 часов 30 января, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары по Украине

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 41 авиационный удар, сбросив 123 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5583 дрона-камикадзе и осуществили 3802 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 144 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности:

Читайте: За провал операции в Кринках должно нести ответственность командование ВСУ, - Герой Украины Волынский

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, восемь наземных станций управления БПЛА и семь пунктов управления противника.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили 11 атак, противник осуществил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых — из реактивных систем залпового огня.

Читайте: Рашисты развернули свою артиллерию и штабы в Мирнограде, - СМИ

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое и в сторону населенных пунктов Фиголовка, Терновая, Графское, Волчанские Хутора, Григоровка, Колодязное.

На Купянском направлении вчера произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Купянска, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Степы, Грековка, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставок.

На Славянском направлении наши защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки, Закитного.

Смотрите также: Рашисты продвигаются в Волчанске, а также возле Дроновки и Пазено в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил 19 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки, Константиновки, Ильиновки, Берестка, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Ровное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Червоный Лиман, Кучеров Яр, Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Ивановка, Филия.

Читайте: Силы обороны зачищают местность после попыток россиян продвинуться в Харьковской области, - ГПСУ

На Александровском направлении враг 23 раза атаковал наши позиции, в районе Вербового и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Алексеевки, Даниловки, Нового Запорожья, Лесного.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник 42 раза пытался продвинуться на позиции наших защитников, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Радостного, Варваровки, Зеленого, Прилук, Зализнычного, Еленоконстантиновки, Святопетровки, Староукраинке.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в сторону Лукьяновского и Павловки.

За прошедшие сутки враг осуществил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.