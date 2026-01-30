Зафіксовано 279 боєзіткнень, з них 87 - на Покровському напрямку та 42 - на Гуляйпільському, - Генштаб
Розпочалася 1437-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 8 годину 30 січня, передає Цензор.НЕТ.
Удари по Україні
За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 41 авіаційниого удару, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5583 дрони-камікадзе та здійснили 3802 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 144 – з реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема:
- Гаврилівка, Покровське Дніпропетровської області;
- Верхня Терса, Барвінівка, Воздвижівка, Кушугум, Малокатеринівка Запорізької області.
Удари по ворогу
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, вісім наземних станцій управління БпЛА та сім пунктів управління противника.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили 11 атак, противник здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з яких — із реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Тихе та у бік населених пунктів Фиголівка, Тернова, Графське, Вовчанські Хутори, Григорівка, Колодязне.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового.
Бої на сході
На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Степи, Греківка, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків.
На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися вперед, у районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки, Закітного.
На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки, Костянтинівки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Червоний Лиман, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Іванівка, Філія.
На Олександрівському напрямку ворог 23 рази атакував наші позиції, у районі Вербового та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограда, Олексіївки, Данилівки, Нового Запоріжжя, Лісного.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку противник 42 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Радісного, Варварівки, Зеленого, Прилук, Залізничного, Оленокостянтинівки, Святопетрівки, Староукраїнки.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у бік Лук’янівського та Павлівки.
Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.
За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль