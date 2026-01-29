Сили оборони зачищають місцевість після спроб росіян просунутися на Харківщині, - ДПСУ

У Харківській області українські захисники зачищають населені пункти, після спроб російських військ просунутися територією України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповівречник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Що відомо?

"Противник не припиняє своїх спроб, щоб просунутися вглиб території нашої країни, розширити зону боїв. Найбільш гаряче зараз у напрямку населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле (біля Дігтярного)", - зазначив Демченко.

За його словами, ворог намагається просуватися малими піхотними групами.

"Техніку противник не використовує та несе великі втрати. Можу зазначити, що наші підрозділи не просто відбивають атаки, а також зачищають цю місцевість. Так було, до прикладу, за вчорашній день. І беруть у полон окупантів, які зайшли на територію України", - розповів речник.

Активність РФ біля Вовчанських Хуторів

Також Демченко зазначив, що на Харківщині з певною активністю ворог проявляє активність у районі Вовчанських Хуторів, у смугах оборони, де розташовані підрозділи Держприкордонслужби.

Що передувало?

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що РФ зберігає високу активність у Харківській області та намагається розширити зону бойових дій у прикордонних районах.