Сили оборони зачищають місцевість після спроб росіян просунутися на Харківщині, - ДПСУ
У Харківській області українські захисники зачищають населені пункти, після спроб російських військ просунутися територією України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це розповівречник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.
Що відомо?
"Противник не припиняє своїх спроб, щоб просунутися вглиб території нашої країни, розширити зону боїв. Найбільш гаряче зараз у напрямку населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле (біля Дігтярного)", - зазначив Демченко.
За його словами, ворог намагається просуватися малими піхотними групами.
"Техніку противник не використовує та несе великі втрати. Можу зазначити, що наші підрозділи не просто відбивають атаки, а також зачищають цю місцевість. Так було, до прикладу, за вчорашній день. І беруть у полон окупантів, які зайшли на територію України", - розповів речник.
Активність РФ біля Вовчанських Хуторів
Також Демченко зазначив, що на Харківщині з певною активністю ворог проявляє активність у районі Вовчанських Хуторів, у смугах оборони, де розташовані підрозділи Держприкордонслужби.
Що передувало?
Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що РФ зберігає високу активність у Харківській області та намагається розширити зону бойових дій у прикордонних районах.
