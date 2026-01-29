Силы обороны зачищают местность после попыток россиян продвинуться в Харьковской области, - ГПСУ
В Харьковской области украинские защитники зачищают населенные пункты после попыток российских войск продвинуться по территории Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом рассказал представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.
Что известно
"Противник не прекращает своих попыток продвинуться вглубь территории нашей страны, расширить зону боевых действий. Наиболее горячо сейчас в направлении населенных пунктов Дегтярное, Нестерное, Круглое (возле Дегтярного)", - отметил Демченко.
По его словам, враг пытается продвигаться небольшими пехотными группами.
"Технику противник не использует и несет большие потери. Могу отметить, что наши подразделения не просто отражают атаки, но и зачищают эту местность. Так было, к примеру, за вчерашний день. И берут в плен оккупантов, которые зашли на территорию Украины", - рассказал спикер.
Активность РФ возле Волчанских Хуторов
Также Демченко отметил, что в Харьковской области с определенной активностью враг проявляет активность в районе Волчанских Хуторов, в полосах обороны, где расположены подразделения Госпогранслужбы.
Что предшествовало?
Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что РФ сохраняет высокую активность в Харьковской области и пытается расширить зону боевых действий в приграничных районах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль