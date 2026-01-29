Рашисти мають просування у Вовчанську, а також біля Дронівки та Пазено на Донеччині, - DeepState
Російські окупанти просунулися на Харківщині та у Донецькій області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Російські війська мають просування у Вовчанську на Харківщині.
Також окупанти просунулися біля Дронівки та Пазено на Донеччині.
Що передувало?
- Раніше в Силах оборони заявляли, що РФ прагне прорвати кордон на Харківщині, щоб створити "буферну зону".
- У ДПСУ заявили, що українські воїни зачищають місцевість після спроб росіян просунутися на Харківщині.
