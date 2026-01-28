Ситуація навколо Дронівки ускладнюється, - 81 ОАеМБр

Ситуація навколо Дронівки ускладнюється. Підрозділи 81-ї бригади 7 корпусу ШР ДШВ ведуть позиційну боротьбу за утримання селища, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81оаембр.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог накопичує ресурси

Як зазначається, для штурму Дронівки, Платонівки та Закітного, а також встановлення контролю над цими населеними пунктами ворог щоденно накопичує ресурси у Серебрянському лісі та Сіверську.

Підрозділи 81 бригади цілодобово виявляють ворога та його засоби та наносять ураження. Зокрема, зенітні екіпажі знищують розвідувальні та ударні БПлА противника, які постійно працюють по позиціях наших воїнів.

Цього тижня підрозділи БпС виявили та знищили САУ 2С3 "Акація", яку окупаційні війська намагались замаскувати у Серебрянському лісництві.

Також дивіться: Авіація ЗСУ бомбою GBU-62 завдала точного удару по позиціям окупантів біля Дронівки. ВIДЕО

Тактика РФ

Основним завданням ворога на даному відтинку фронту залишається контроль над прибережними територіями Сіверського Донця та закріплення на панівних висотах. У разі успіху, ворог матиме змогу застосовувати свої засоби ураження в тилові зони Сил Оборони України.

"Тактика противника залишається незмінною - малі групи від 2-х осіб, що намагаються інфільтруватись у міжпозиційний простір підрозділів 81 оаембр 7 корпусу ШР ДШВ. Щоб залишатись непомітними, росіяни застосовують антитепловізнійні плащі уночі, а вдень маскувальні халати та несприятливі погодні умови", - додали в 81 бригаді.

Читайте: Ворог накопичує резерви в районі Сіверська та Серебрянського лісу для захоплення Дронівки, - 81 оаембр