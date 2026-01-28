Ситуация вокруг Дроновки усложняется, - 81 оаэмбр

Ситуация вокруг Дроновки усложняется. Подразделения 81-й бригады 7 корпуса ШР ДШВ ведут позиционную борьбу за удержание поселка, нанося противнику потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 81 оаэмбр.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Враг накапливает ресурсы

Как отмечается, для штурма Дроновки, Платоновки и Закитного, а также установления контроля над этими населенными пунктами враг ежедневно накапливает ресурсы в Серебрянском лесу и Северске.

Подразделения 81 бригады круглосуточно обнаруживают врага и его средства и наносят поражение. В частности, зенитные экипажи уничтожают разведывательные и ударные БПЛА противника, которые постоянно работают по позициям наших воинов.

На этой неделе подразделения БпС обнаружили и уничтожили САУ 2С3 "Акация", которую оккупационные войска пытались замаскировать в Серебрянском лесничестве.

Смотрите также: Авиация ВСУ бомбой GBU-62 нанесла точный удар по позициям оккупантов возле Дроновки. ВИДЕО

Тактика РФ

Основной задачей врага на данном участке фронта остается контроль над прибрежными территориями Северского Донца и закрепление на господствующих высотах. В случае успеха, враг сможет применять свои средства поражения в тыловые зоны Сил обороны Украины.

"Тактика противника остается неизменной - небольшие группы от 2-х человек, пытающиеся проникнуть в межпозиционное пространство подразделений 81 оаэмбр 7 корпуса ШР ДШВ. Чтобы оставаться незаметными, россияне применяют антитепловизионные плащи ночью, а днем маскировочные халаты и неблагоприятные погодные условия", - добавили в 81 бригаде.

Читайте: Враг накапливает резервы в районе Севера и Серебрянского леса для захвата Дроновки, - 81 оаембр