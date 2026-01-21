Враг накапливает резервы в районе Северска и Серебрянского леса для захвата Дроновки, - 81 оаембр

Противник продолжает накапливать резервы в районе Северска и Серебрянского леса для дальнейшего наступления и захвата населенного пункта Дроновка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 81 оаембр ДШВ.

Удары по врагу

Сдерживая наступательный потенциал врага, за прошедшие сутки подразделения беспилотных боевых систем 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7 корпуса ШР ДШВ поразили в районе Серебрянского леса девять артиллерийских средств противника. Восемь из них – буксируемые пушки типа Д-30, еще одна – самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация".

Как отмечается, в настоящее время ключевой задачей врага на этом направлении остается захват прибрежных территорий реки Северский Донец и занятие господствующих высот. В случае успеха это может дать противнику преимущество в применении средств поражения.

Тактика инфильтрации

"Кроме этого, российские войска не прекращают попыток инфильтрации в межпозиционное пространство подразделений 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7 корпуса ШР ДШВ. Для этого противник применяет малые пехотные группы численностью до двух человек. Они действуют в темное время суток, используя антитепловизионные пончо и неблагоприятные погодные условия для скрытного передвижения", - говорится в сообщении.

Несмотря на сложный рельеф местности и неблагоприятные погодные условия, подразделения 81 оаембр ДШВ продолжают удерживать позиции и сдерживать наступление российских войск в своей зоне ответственности.

