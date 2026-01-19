Смертельное ралли под Дроновкой: дрон 81-й бригады эффектно уничтожил оккупанта на квадроцикле

На Славянском направлении фронта бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады продемонстрировали мастерство охоты на российскую технику и живую силу. Оккупант на квадроцикле пытался убежать от украинского FPV-дрона, но "кармическая" авария и меткость оператора не оставили ему шансов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, события развернулись в районе населенного пункта Дроновка, что в Донецкой области.

Хронология неудачного дня оккупанта:

Погоня: Российский захватчик пытался на большой скорости оторваться от беспилотника, маневрируя по полевой дороге. Авария: Не справившись с управлением на сложном рельефе, оккупант перевернулся вместе с квадроциклом. Попытка побега: Несмотря на падение, захватчик остался жив и попытался спастись бегством на своих ногах. Финал: Украинский дрон догнал цель и точным ударом ликвидировал оккупанта.

"Крайне неудачный день российского оккупанта на квадроцикле. Видео 81-й отдельной аэромобильной бригады. Славянское направление фронта, район Дроновки, Донецкая область", - говорится в комментарии к видео ликвидации россиянина.

