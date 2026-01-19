РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16529 посетителей онлайн
Новости Видео Бои на Славянском направлении
4 529 5

Смертельное ралли под Дроновкой: дрон 81-й бригады эффектно уничтожил оккупанта на квадроцикле

На Славянском направлении фронта бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады продемонстрировали мастерство охоты на российскую технику и живую силу. Оккупант на квадроцикле пытался убежать от украинского FPV-дрона, но "кармическая" авария и меткость оператора не оставили ему шансов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, события развернулись в районе населенного пункта Дроновка, что в Донецкой области.

Хронология неудачного дня оккупанта:

  1. Погоня: Российский захватчик пытался на большой скорости оторваться от беспилотника, маневрируя по полевой дороге.

  2. Авария: Не справившись с управлением на сложном рельефе, оккупант перевернулся вместе с квадроциклом.

  3. Попытка побега: Несмотря на падение, захватчик остался жив и попытался спастись бегством на своих ногах.

  4. Финал: Украинский дрон догнал цель и точным ударом ликвидировал оккупанта.

"Крайне неудачный день российского оккупанта на квадроцикле. Видео 81-й отдельной аэромобильной бригады. Славянское направление фронта, район Дроновки, Донецкая область", - говорится в комментарии к видео ликвидации россиянина.

Автор: 

армия РФ (22613) уничтожение (9670) 81 отдельная аэромобильная бригада (100) дроны (6915) Дроновка (26)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодий був, дурний
показать весь комментарий
19.01.2026 10:53 Ответить
"Нас не дагоня-я-ят!..."
От тільки навіщо старе відео, викладать? Під Слов"янськом, як і по майже всій Україні, вже місяць сніг лежить...
показать весь комментарий
19.01.2026 11:02 Ответить
Як там у класика: «єму прішьют новиє ножкі і он опять побєжіт по дорожкє»
показать весь комментарий
19.01.2026 11:16 Ответить
Суперновина-вбили ОДНОГО підара, далі читаєш наступну новину-ворог просунувся біля трьох населених пунктів...
показать весь комментарий
19.01.2026 11:43 Ответить
Дрон влучив у центр прийняття рішень. Мені здається, що краще б спалив квадроцикл, мабуть він все таки дорожче коштує, ніж життя орка з рашки. Але і так гарно.
показать весь комментарий
19.01.2026 13:50 Ответить
 
 