Смертельное ралли под Дроновкой: дрон 81-й бригады эффектно уничтожил оккупанта на квадроцикле
На Славянском направлении фронта бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады продемонстрировали мастерство охоты на российскую технику и живую силу. Оккупант на квадроцикле пытался убежать от украинского FPV-дрона, но "кармическая" авария и меткость оператора не оставили ему шансов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, события развернулись в районе населенного пункта Дроновка, что в Донецкой области.
Хронология неудачного дня оккупанта:
Погоня: Российский захватчик пытался на большой скорости оторваться от беспилотника, маневрируя по полевой дороге.
Авария: Не справившись с управлением на сложном рельефе, оккупант перевернулся вместе с квадроциклом.
Попытка побега: Несмотря на падение, захватчик остался жив и попытался спастись бегством на своих ногах.
Финал: Украинский дрон догнал цель и точным ударом ликвидировал оккупанта.
"Крайне неудачный день российского оккупанта на квадроцикле. Видео 81-й отдельной аэромобильной бригады. Славянское направление фронта, район Дроновки, Донецкая область", - говорится в комментарии к видео ликвидации россиянина.
От тільки навіщо старе відео, викладать? Під Слов"янськом, як і по майже всій Україні, вже місяць сніг лежить...