Смертельне ралі під Дронівкою: дрон 81-ї бригади ефектно знищив окупанта на квадроциклі

На Слов’янському напрямку фронту бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади продемонстрували майстерність полювання на російську техніку та живу силу. Окупант на квадроциклі намагався втекти від українського FPV-дрона, але "кармічна" аварія та влучність оператора не залишили йому шансів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, події розгорнулися в районі населеного пункту Дронівка, що на Донеччині.

Хронологія невдалого дня окупанта:

  1. Погоня: Російський загарбник намагався на великій швидкості відірватися від безпілотника, маневруючи по польовій дорозі.

  2. Аварія: Не впоравшись із керуванням на складному рельєфі, окупант перекинувся разом із квадроциклом.

  3. Спроба втечі: Попри падіння, загарбник залишився живим і спробував врятуватися втечею на власних ногах.

  4. Фінал: Український дрон наздогнав ціль і точним ударом ліквідував окупанта.

"Вкрай невдалий день російського окупанта на квадроциклі. Відео 81-ї окремої аеромобільної бригади. Словʼянський напрямок фронту, район Дронівки, Донецька область", - йдеться у коментарі до відео ліквідації росіянина.

Молодий був, дурний
19.01.2026 10:53 Відповісти
"Нас не дагоня-я-ят!..."
От тільки навіщо старе відео, викладать? Під Слов"янськом, як і по майже всій Україні, вже місяць сніг лежить...
19.01.2026 11:02 Відповісти
Як там у класика: «єму прішьют новиє ножкі і он опять побєжіт по дорожкє»
19.01.2026 11:16 Відповісти
Суперновина-вбили ОДНОГО підара, далі читаєш наступну новину-ворог просунувся біля трьох населених пунктів...
19.01.2026 11:43 Відповісти
Дрон влучив у центр прийняття рішень. Мені здається, що краще б спалив квадроцикл, мабуть він все таки дорожче коштує, ніж життя орка з рашки. Але і так гарно.
19.01.2026 13:50 Відповісти
 
 