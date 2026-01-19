Смертельне ралі під Дронівкою: дрон 81-ї бригади ефектно знищив окупанта на квадроциклі
На Слов’янському напрямку фронту бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади продемонстрували майстерність полювання на російську техніку та живу силу. Окупант на квадроциклі намагався втекти від українського FPV-дрона, але "кармічна" аварія та влучність оператора не залишили йому шансів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, події розгорнулися в районі населеного пункту Дронівка, що на Донеччині.
Хронологія невдалого дня окупанта:
Погоня: Російський загарбник намагався на великій швидкості відірватися від безпілотника, маневруючи по польовій дорозі.
Аварія: Не впоравшись із керуванням на складному рельєфі, окупант перекинувся разом із квадроциклом.
Спроба втечі: Попри падіння, загарбник залишився живим і спробував врятуватися втечею на власних ногах.
Фінал: Український дрон наздогнав ціль і точним ударом ліквідував окупанта.
"Вкрай невдалий день російського окупанта на квадроциклі. Відео 81-ї окремої аеромобільної бригади. Словʼянський напрямок фронту, район Дронівки, Донецька область", - йдеться у коментарі до відео ліквідації росіянина.
От тільки навіщо старе відео, викладать? Під Слов"янськом, як і по майже всій Україні, вже місяць сніг лежить...