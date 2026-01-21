Ворог накопичує резерви в районі Сіверська та Серебрянського лісу для захоплення Дронівки, - 81 оаембр

Противник продовжує накопичувати резерви в районі Сіверська та Серебрянського лісу для подальшого наступу й захоплення населеного пункту Дронівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 оаембр ДШВ.

Удари по ворогу

Стримуючи наступальний потенціал ворога, за минулу добу підрозділи безпілотних бойових систем 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу ШР ДШВ уразили в районі Серебрянського лісу дев’ять артилерійських засобів противника. Вісім з них – буксировані гармати типу Д-30, ще одна – самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація".

Як зазначається, наразі ключовим завданням ворога на цьому напрямку залишається захоплення прибережних територій річки Сіверський Донець і зайняття панівних висот. У разі успіху це може надати противнику перевагу у застосуванні засобів ураження.

Тактика інфільтрації

"Крім цього, російські війська не припиняють спроб інфільтрації в міжпозиційний простір підрозділів 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу ШР ДШВ. Для цього противник застосовує малі піхотні групи чисельністю до двох осіб. Вони діють у темну пору доби, використовуючи антитепловізійні пончо та несприятливі погодні умови для скритного пересування", - йдеться у повідомленні.

Попри складний рельєф місцевості та несприятливі погодні умови, підрозділи 81 оаембр ДШВ продовжують утримувати позиції та стримувати наступ російських військ у своїй зоні відповідальності.

