Рашисты продвигаются в Волчанске, а также возле Дроновки и Пазено в Донецкой области, - DeepState
Российские оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Российские войска продвигаются в Волчанске Харьковской области.
Также оккупанты продвинулись возле Дроновки и Пазено в Донецкой области.
Что предшествовало?
- Ранее в Силах обороны заявляли, что РФ стремится прорвать границу в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону".
- В ГПСУ заявили, что украинские воины зачищают местность после попыток россиян продвинуться в Харьковской области.
