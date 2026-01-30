Злагода на Дніпропетровщині під контролем Сил оборони, - 110 ОМБр

У 110 окремій механізованій бригаді заявили, що населений пункт Злагода на Дніпропетровщині перебуває під контролем Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"110-та окрема механізована бригада імені Марка Безручка заявляє: населений пункт Злагода на Дніпропетровщині перебуває під нашим контролем. Інформація про нібито захоплення цього населеного пункту противником не відповідає дійсності", - зазначили там.

У бригаді заявили, що в районі Злагоди щодня тривають важкі бойові дії.

"Підрозділи 110-ї бригади утримують позиції, не дають ворогу просунутися вперед і системно знищують окупанта. Закликаємо довіряти офіційним повідомленням нашої бригади, а не ворожим інформаційним вкидам!" - підсумували в повідомленні.

Читайте: Зафіксовано 279 боєзіткнень, з них 87 - на Покровському напрямку та 42 - на Гуляйпільському, - Генштаб. МАПИ

Що передувало?

Раніше аналітики DeepState заявили, що РФ окупувала Злагоду на Дніпропетровщині.

Дивіться: Сили оборони продовжують утримувати Дачне на Дніпропетровщині, - УВ "Схід". ВIДЕО