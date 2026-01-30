Злагода на Дніпропетровщині під контролем Сил оборони, - 110 ОМБр
У 110 окремій механізованій бригаді заявили, що населений пункт Злагода на Дніпропетровщині перебуває під контролем Сил оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"110-та окрема механізована бригада імені Марка Безручка заявляє: населений пункт Злагода на Дніпропетровщині перебуває під нашим контролем. Інформація про нібито захоплення цього населеного пункту противником не відповідає дійсності", - зазначили там.
У бригаді заявили, що в районі Злагоди щодня тривають важкі бойові дії.
"Підрозділи 110-ї бригади утримують позиції, не дають ворогу просунутися вперед і системно знищують окупанта. Закликаємо довіряти офіційним повідомленням нашої бригади, а не ворожим інформаційним вкидам!" - підсумували в повідомленні.
Що передувало?
Раніше аналітики DeepState заявили, що РФ окупувала Злагоду на Дніпропетровщині.
