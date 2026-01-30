УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9353 відвідувача онлайн
Новини Наступ РФ на Дніпропетровщині
1 008 4

Злагода на Дніпропетровщині під контролем Сил оборони, - 110 ОМБр

Росіяни не захопили Злагоду на Дніпропетровщині: заява бригади

У 110 окремій механізованій бригаді заявили, що населений пункт Злагода на Дніпропетровщині перебуває під контролем Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"110-та окрема механізована бригада імені Марка Безручка заявляє: населений пункт Злагода на Дніпропетровщині перебуває під нашим контролем. Інформація про нібито захоплення цього населеного пункту противником не відповідає дійсності", - зазначили там.

У бригаді заявили, що в районі Злагоди щодня тривають важкі бойові дії.

"Підрозділи 110-ї бригади утримують позиції, не дають ворогу просунутися вперед і системно знищують окупанта. Закликаємо довіряти офіційним повідомленням нашої бригади, а не ворожим інформаційним вкидам!" - підсумували в повідомленні.

Читайте: Зафіксовано 279 боєзіткнень, з них 87 - на Покровському напрямку та 42 - на Гуляйпільському, - Генштаб. МАПИ

Що передувало?

Раніше аналітики DeepState заявили, що РФ окупувала Злагоду на Дніпропетровщині.

Дивіться: Сили оборони продовжують утримувати Дачне на Дніпропетровщині, - УВ "Схід". ВIДЕО

Росіяни не захопили Злагоду на Дніпропетровщині: заява бригади

Автор: 

бойові дії (5767) 110 окрема механізована бригада (146) Злагода (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сколько уже 110 бригада на этом горела и опять
показати весь коментар
30.01.2026 12:42 Відповісти
Deepstate тоже в последнее время начал подыгрывать кацапам и обьявлять о захвате того или иного нп как сами кацапы говорят в кредит так что...
показати весь коментар
30.01.2026 13:09 Відповісти
в последнее время ? уже как года два подыгрывают
показати весь коментар
30.01.2026 13:11 Відповісти
Може СБУ нарешті закриє це кац@..е ,,інформ бюро" deep state? Користі від них як від козла молока! Таке враження, що поряд з орками стрибають!!
показати весь коментар
30.01.2026 13:53 Відповісти
 
 