РФ окупувала Злагоду на Дніпропетровщині та просунулась поблизу Грабовського на Сумщині, - DeepState

Російські війська окупували селище Злагода та просунулись в Єгорівці на Дніпропетровщині. Фіксується також просування ворога в Сумській області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Оновлення мапи

"Мапу оновлено. Ворог окупував Злагоду (Дніпропетровщина), а також просунувся поблизу Грабовського (Сумщина) та Єгорівки (Дніпропетровщина)", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Напередодні DeepState повідомляв, що російські окупанти просунулися на Харківщині та у Донецькій області.

