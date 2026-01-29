УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4975 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Сумщині Бої на Олександрівському напрямку
5 883 15

РФ окупувала Злагоду на Дніпропетровщині та просунулась поблизу Грабовського на Сумщині, - DeepState

Російські війська окупували селище Злагода та просунулись в Єгорівці на Дніпропетровщині. Фіксується також просування ворога в Сумській області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оновлення мапи 

"Мапу оновлено. Ворог окупував Злагоду (Дніпропетровщина), а також просунувся поблизу Грабовського (Сумщина) та Єгорівки (Дніпропетровщина)", - йдеться у повідомленні.

DeepState: РФ окупувала Злагоду на Дніпропетровщині

DeepState: РФ окупувала Злагоду на Дніпропетровщині

DeepState: РФ окупувала Злагоду на Дніпропетровщині

Що передувало

Напередодні DeepState повідомляв, що російські окупанти просунулися на Харківщині та у Донецькій області.

Читайте також: Ворог просунувся у Покровську, на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі, - DeepState

Автор: 

Єгорівка (2) Злагода (6) Грабовське (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Шо то сирський все здає
показати весь коментар
29.01.2026 23:37 Відповісти
+5
показати весь коментар
30.01.2026 08:50 Відповісти
+2
Скинутися на квиток до Києва Залужному? Чи він туди дороги не знає, краще на туманному Альбіоні
показати весь коментар
30.01.2026 06:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо то сирський все здає
показати весь коментар
29.01.2026 23:37 Відповісти
для того і поставили замість ЗАлужного. Все після 2019 сценарій знищення етносу, нації і держави. Кожний крок вивірений і продуманий - циркач всього лише ширма
показати весь коментар
30.01.2026 00:13 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2026 08:50 Відповісти
Чого ви Кринки тулите до Залужного? Там Содоль командував.
показати весь коментар
30.01.2026 05:20 Відповісти
Армія - це не самодіяльність сержантів, офіцерів і генералів і без головнокомандуючого і ГШ такого рівня операції не плануються. Сам факт планування цієї авантюри говорить дуже погано про її ініціаторів. Содоль - виконавець їхнього рішення.
показати весь коментар
30.01.2026 13:05 Відповісти
Українці, зрозумійте, поки українським військом буде командувати моzкаль Сирський, будуть одні втрати.
показати весь коментар
30.01.2026 05:31 Відповісти
Скинутися на квиток до Києва Залужному? Чи він туди дороги не знає, краще на туманному Альбіоні
показати весь коментар
30.01.2026 06:39 Відповісти
що Залужному в Києві робити? ви допустили його депортацію- то смокчіте зе-лайно на лохомарафоні
показати весь коментар
30.01.2026 15:26 Відповісти
Зараз Генштаб заявить що це фейк і "відбуваються маневри з заняттям панівних висот".
показати весь коментар
30.01.2026 07:00 Відповісти
Дивлячись відкриваючи щодня такі новини, розумієш, що Україну здають за графіком відключення української землі... І головне, упершись, показуючи ЗЕ в непокорі, стратегія ідіотів, закінчуй це пекло, і наче просереш всю Україну, тут не треба роз'яснювати, зрозуміло до більш ......
показати весь коментар
30.01.2026 11:49 Відповісти
Тобто бійці в окопах здають позиції через примхи київського карлика?
показати весь коментар
30.01.2026 12:45 Відповісти
Зато які бадьорі відео з Куп'янська Вузлового,наприклад(((
показати весь коментар
30.01.2026 13:25 Відповісти
ДіпФейк конешно жжотт по конскі...
Але зе'генератам точно не вірю!! Дуже єлєйні реляції у верховного Потужника і його єрмачного сирка
показати весь коментар
30.01.2026 20:31 Відповісти
 
 