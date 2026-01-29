РФ окупувала Злагоду на Дніпропетровщині та просунулась поблизу Грабовського на Сумщині, - DeepState
Російські війська окупували селище Злагода та просунулись в Єгорівці на Дніпропетровщині. Фіксується також просування ворога в Сумській області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Оновлення мапи
"Мапу оновлено. Ворог окупував Злагоду (Дніпропетровщина), а також просунувся поблизу Грабовського (Сумщина) та Єгорівки (Дніпропетровщина)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
Напередодні DeepState повідомляв, що російські окупанти просунулися на Харківщині та у Донецькій області.
Топ коментарі
+5 Sergey Rafalovych
показати весь коментар29.01.2026 23:37 Відповісти Посилання
+5 First
показати весь коментар30.01.2026 08:50 Відповісти Посилання
+2 Андрій Макогон
показати весь коментар30.01.2026 06:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але зе'генератам точно не вірю!! Дуже єлєйні реляції у верховного Потужника і його єрмачного сирка