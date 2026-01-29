РФ оккупировала Злагоду на Днепропетровщине и продвинулась вблизи Грабовского на Сумщине, - DeepState
Российские войска оккупировали поселок Злагода и продвинулись в Егоровке Днепропетровской области. Также фиксируется продвижение врага на Сумщине.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Обновление карты
"Карта обновлена. Враг оккупировал Злагоду (Днепропетровская область), а также продвинулся вблизи Грабовского (Сумская область) и Егоровки (Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
Накануне DeepState сообщал, что российские оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях.
