РФ оккупировала Злагоду на Днепропетровщине и продвинулась вблизи Грабовского на Сумщине, - DeepState

Российские войска оккупировали поселок Злагода и продвинулись в Егоровке Днепропетровской области. Также фиксируется продвижение врага на Сумщине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Обновление карты

"Карта обновлена. Враг оккупировал Злагоду (Днепропетровская область), а также продвинулся вблизи Грабовского (Сумская область) и Егоровки (Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Накануне DeepState сообщал, что российские оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях.

