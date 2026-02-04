Створено нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони, - Сирський

У ЗСУ створили нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони для боротьби із ворожими БпЛА.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Так, головком заслухав доповіді щодо ефективності знищення "шахедів" різними типами дронів-перехоплювачів.

За словами Сирського, у січні високі результати демонструють засоби саме українського виробництва.

"Фіксуємо позитивну динаміку комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів.



Триває підготовка додаткових екіпажів. Уже сотні екіпажів БпАК передано під оперативний контроль угруповання Повітряних Сил — вони виконують завдання в І–ІІІ ешелонах перехоплення. Паралельно посилюємо антидроновий захист ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах", - йдеться в повідомленні.

Мала ППО

Сирський зазначив, що "мала ППО" є одним із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни.

"У Збройних Силах створено нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони. До командного складу Повітряних Сил моїми наказами відряджено високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом. Вони надали практичні пропозиції щодо розвитку "малої ППО", за результатами чого ухвалено необхідні управлінські рішення", - пояснив він.

Також на цьому напрямку важливою є робота українських і європейських виробників, а також постачання РЛС, БпАК і БпЛА-перехоплювачів від західних партнерів.

"Противник постійно вдосконалює свої засоби ураження — зокрема оснащує ударні дрони терміналами супутникового зв’язку Starlink, використовує складні метеоумови та інші тактичні рішення.



Триває й додаткове залучення армійської авіації. Загалом за весь час гелікоптерами армійської авіації вже знищено 5 830 засобів повітряного нападу противника", - підсумував Сирський.

