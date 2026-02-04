УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17746 відвідувачів онлайн
Новини Розбудова ППО в Україні Індустрія дронів
5 110 28

Створено нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони, - Сирський

Індустрія дронів

Боротьба з дронами: створено нове командування

У ЗСУ створили нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони для боротьби із ворожими БпЛА.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, головком заслухав доповіді щодо ефективності знищення "шахедів" різними типами дронів-перехоплювачів.

За словами Сирського, у січні високі результати демонструють засоби саме українського виробництва.

Читайте: Обстановка на фронті, удари РФ по енергетиці, дефіцит засобів ППО: Сирський виступив на засіданні Ради Україна–НАТО

"Фіксуємо позитивну динаміку комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів.

Триває підготовка додаткових екіпажів. Уже сотні екіпажів БпАК передано під оперативний контроль угруповання Повітряних Сил — вони виконують завдання в І–ІІІ ешелонах перехоплення. Паралельно посилюємо антидроновий захист ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Посилення оборони та збереження життя воїнів: Сирський провів нараду з командирами бойових частин. ФОТОрепортаж

Мала ППО

Сирський зазначив, що "мала ППО" є одним із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни.

"У Збройних Силах створено нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони. До командного складу Повітряних Сил моїми наказами відряджено високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом. Вони надали практичні пропозиції щодо розвитку "малої ППО", за результатами чого ухвалено необхідні управлінські рішення", - пояснив він.

Читайте також: Сирський заявив про підготовку нових наступальних операцій ЗСУ: "В обороні перемоги не здобудеш"

Також на цьому напрямку важливою є робота українських і європейських виробників, а також постачання РЛС, БпАК і БпЛА-перехоплювачів від західних партнерів.

"Противник постійно вдосконалює свої засоби ураження — зокрема оснащує ударні дрони терміналами супутникового зв’язку Starlink, використовує складні метеоумови та інші тактичні рішення.

Триває й додаткове залучення армійської авіації. Загалом за весь час гелікоптерами армійської авіації вже знищено 5 830 засобів повітряного нападу противника", - підсумував Сирський.

Читайте: Питання медичного забезпечення у ЗСУ перебуває на особистому контролі Сирського

Автор: 

Сирський Олександр (923) перехоплювач (97)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
10 командирів, 5 заступників, 4 діловоди 2 завхоза і 10 солдатів...і чого така низька ефективність армії України? Ніхто не знає..
показати весь коментар
04.02.2026 13:42 Відповісти
+15
нове командування-нова пачка генералів, якими будуть куми-свати-слуги народу,нові сотні полковників, родичі генералів, які будуть перекладати папірці із стола на інший стіл. Так переможемо
показати весь коментар
04.02.2026 13:47 Відповісти
+8
Командований много не бывает, как заведено.
показати весь коментар
04.02.2026 13:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Командований много не бывает, как заведено.
показати весь коментар
04.02.2026 13:30 Відповісти
Замість безтолкованого командування, краще б створили більше вогневих груп по знищенню шахедів! Чому їх не збивають на перетину кордону, шляхи їх польотів хіба розвідці і ППО невідомі?
показати весь коментар
04.02.2026 14:41 Відповісти
Легкомоторну авіацію для знищення шахедів досі не створили , але командувань настворювали з купою блатних командирів та підлеглих ... Путло Погане с Гєрасімовим просто в захваті от нових можливостей добивати залишки української енергетики та промисловості!
показати весь коментар
04.02.2026 15:37 Відповісти
10 командирів, 5 заступників, 4 діловоди 2 завхоза і 10 солдатів...і чого така низька ефективність армії України? Ніхто не знає..
показати весь коментар
04.02.2026 13:42 Відповісти
Это повидомлення, что бы посмеяться на украинцами, или разозлить?
показати весь коментар
04.02.2026 13:45 Відповісти
нове командування-нова пачка генералів, якими будуть куми-свати-слуги народу,нові сотні полковників, родичі генералів, які будуть перекладати папірці із стола на інший стіл. Так переможемо
показати весь коментар
04.02.2026 13:47 Відповісти
Зе Саботажники В найпаганішого -найверховнішого всі повинні бути абсолютно , слухняними на 100%, і не розумнішими ,безуглоі , тищенко, ермака- відьмака
показати весь коментар
04.02.2026 17:00 Відповісти
Совка вже мабуть більше ніж в рашці , по бусифікації взагалі у нас конкурентів нема, як і по сзч
показати весь коментар
04.02.2026 13:48 Відповісти
Серёжа, срочно выпей бояры. Может попустит
показати весь коментар
04.02.2026 16:17 Відповісти
Не смерди язиком який вилозуєжОПу.
ЛЯНДУЙ.
показати весь коментар
04.02.2026 16:47 Відповісти
А ЩЕ З ЦІКАВОГО
Цей запах з унітазу взяв ТАКИЙ красномовний НІК)))
А реєстрація - грудень 25 року))
Провал - ЛЯНДУЙ.
Ховайся - або міняй нік жОПолиз.
показати весь коментар
04.02.2026 16:50 Відповісти
Зелені скільки повилазило, залазь в зелену дупу і не смерди 🤭
показати весь коментар
04.02.2026 17:04 Відповісти
Дурень а що не так? Сзч 500 тисяч ні про що не каже? Ти навіть на бота не схожий якийсь нахронтник який сидить тут не проперженому дивані, ніхто тобі добову пайку не випише йди лижи далі зелену дупу
показати весь коментар
04.02.2026 17:07 Відповісти
Вася а ти звідки з муходупинська ? Ото і йди туди і не смерди тут, реєстрація ну про що не каже, вона каже лише про те що навіть старі консерви як ти які тут пасуться інтелектом не блистять
показати весь коментар
04.02.2026 17:08 Відповісти
Зелені скільки повилазило, залазь в зелену дупу і не смерди , глистяра де ти ще лазиш?
показати весь коментар
04.02.2026 17:05 Відповісти
слизень з жОПи - здрисни
показати весь коментар
04.02.2026 19:45 Відповісти
🖕🖕🖕 коротко і ясно.
показати весь коментар
04.02.2026 19:52 Відповісти
Сірожа - я ж за ТЕБЕ впІсався - ти Не зрозумів)).
Я - про той запах з унітазу (вітер зі сходу) )))
А ти що??
панятія папутал))??
показати весь коментар
04.02.2026 19:49 Відповісти
🖕🖕🖕
показати весь коментар
04.02.2026 19:51 Відповісти
Навіщо нове командування?
Старе було неефективним?
Чи неслухняним?
показати весь коментар
04.02.2026 14:00 Відповісти
Згадався совковий анекдот про біробіджан "Калхохи создалі. Прісилайтє калхознікав."
показати весь коментар
04.02.2026 14:02 Відповісти
Може досить вже створювати командування, а створіть врешті-решт систему.
показати весь коментар
04.02.2026 14:03 Відповісти
Мадяра прибрали zе-гниди.
показати весь коментар
04.02.2026 14:08 Відповісти
ну так, здалеку складно розібратись де Броуді, а де Черевашенко.
З Альбіону щоб розгледіти, то треба тєлєскоп брать., щоб у борошно не перднуть.
показати весь коментар
05.02.2026 00:59 Відповісти
Там і нового немало.
показати весь коментар
04.02.2026 14:32 Відповісти
От і дочекалися

показати весь коментар
04.02.2026 15:04 Відповісти
А посуті статті - скільки не міняй ліжок в борделі і не підвищуй зряплати РУКАМИвадітєлям, штурмовиків (читай ПРОСТОпіхоти) - більше не стане: при дебілах-лизосранських в ЗСУ і їх мафіозних керівниках-казнокрадах на привладі
показати весь коментар
04.02.2026 16:55 Відповісти
 
 