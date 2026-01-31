Питання медичного забезпечення у ЗСУ перебуває на особистому контролі Сирського
Збереження життя і здоров’я українського воїна, своєчасна евакуація поранених та надання якісної медичної допомоги залишаються пріоритетом.
Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Сирський провів нараду, під час якої заслухав доповіді профільних служб родів (видів) військ (сил) щодо стану забезпечення підрозділів медичним майном і технікою, а також організації логістики медичного постачання.
Що відомо?
За словами Головнокомандувача, робота в напрямі медичного забезпечення ЗСУ послідовно посилюється.
- Зокрема, розвиваються спроможності та удосконалюються технології для евакуації поранених.
- Триває розбудова та застосування окремих медичних батальйонів, які вже довели свою ефективність і щоденно надають пораненим кваліфіковану медичну допомогу.
- Також обговорено питання оптимізації постачання медичного майна в інтересах медичних підрозділів у районах виконання завдань з медичного забезпечення.
Укомплектованості підрозділів бойовими медиками
Окрему увагу приділено питанню укомплектованості підрозділів бойовими медиками.
"В умовах сучасного бою критично важливим є підвищення рівня підготовки особового складу з тактичної догоспітальної допомоги. Кожен належно підготовлений військовослужбовець має володіти відповідними навичками її надання, у зв’язку з чим основні зусилля буде спрямовано на покращення підготовки та забезпечення особового складу", - наголосив Сирський.
Він додав, що за результатами обговорення поставлено завдання підготувати практичні пропозиції щодо посилення цього напряму.
