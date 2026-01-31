Питання медичного забезпечення у ЗСУ перебуває на особистому контролі Сирського

Сирський про медичне забезпечення у ЗСУ

Збереження життя і здоров’я українського воїна, своєчасна евакуація поранених та надання якісної медичної допомоги залишаються пріоритетом.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сирський провів нараду, під час якої заслухав доповіді профільних служб родів (видів) військ (сил) щодо стану забезпечення підрозділів медичним майном і технікою, а також організації логістики медичного постачання.

Що відомо?

За словами Головнокомандувача, робота в напрямі медичного забезпечення ЗСУ послідовно посилюється.

  • Зокрема, розвиваються спроможності та удосконалюються технології для евакуації поранених.
  • Триває розбудова та застосування окремих медичних батальйонів, які вже довели свою ефективність і щоденно надають пораненим кваліфіковану медичну допомогу.
  • Також обговорено питання оптимізації постачання медичного майна в інтересах медичних підрозділів у районах виконання завдань з медичного забезпечення.

Укомплектованості підрозділів бойовими медиками

Окрему увагу приділено питанню укомплектованості підрозділів бойовими медиками.

"В умовах сучасного бою критично важливим є підвищення рівня підготовки особового складу з тактичної догоспітальної допомоги. Кожен належно підготовлений військовослужбовець має володіти відповідними навичками її надання, у зв’язку з чим основні зусилля буде спрямовано на покращення підготовки та забезпечення особового складу", - наголосив Сирський.

Він додав, що за результатами обговорення поставлено завдання підготувати практичні пропозиції щодо посилення цього напряму.

Топ коментарі
Якщо на "особистому контролі" то срака медичному забезпеченню
31.01.2026 12:57
навчився в зеленського брати все під особистий контроль?
31.01.2026 12:46
Вже на курщині наконтролював. Як тільки дійшло до необхідності евакуації, злиняв і забув паскуда.
31.01.2026 13:23
Пусть "блокнотик" покажет где питання "пид особыстым контролем" записаны. Сроки выконання, наслидки и меры, що прицняв
31.01.2026 12:50
але це не смішно
31.01.2026 13:19
і еавкуації.
31.01.2026 13:20
Це добре чи погано?
31.01.2026 13:00
Особисто контролює ведення журналу обліку журналів видачі аптечок?
31.01.2026 13:01
Ну, тоді питань, немає, як і забеспечення...
31.01.2026 13:04
Хлопці виходили із Суджі (курщина) лісами і болотами з пораненими на плечах. Всю техніку, артзапас довелося покинути. Дорога Суджа-Юнаківка-Суми = "дорога смерті" для ЗСУ. Ото весь "особистий контроль" від сирського. Спецом завів кращі сили ЗСУ в капкан і покинув на погибель. Продажний пропитий кацап і жид командир на БАнковій.
31.01.2026 19:18
Друг нашої сім'ї і кум дітей по тій дорозі виходив, коли кацапи вже міст розбомбили.
31.01.2026 20:06
Як завжди ******** ні про що. В реальності всім глибоко ***** на поранених і на медиків з евак-груп, котрі, зачасту, усе купляють своїм коштом і коштом волонтерів.
31.01.2026 13:52
тогда всем кранты
31.01.2026 14:18
як може бути "мясник" ..одночасно контролером санстанції???
31.01.2026 14:27
Що там з аптечками?
знову китайського барахла туди напихнули. Щоб не народ та волонтери то навіть зеленьки не було. Паскуди.
31.01.2026 14:27
😭😭😭😭бла бла бла
31.01.2026 14:34
На особистому контролі? Це значить щоб не скаржились, бо получать по мозгам. Під особистим контролем щоб не було розголошення, а срака як була так і буде, якщо не більша
31.01.2026 17:31
 
 