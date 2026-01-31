РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9576 посетителей онлайн
Новости Механизм медицинской эвакуации Медики в ВСУ Военная медицина
1 427 17

Вопрос медицинского обеспечения в ВСУ находится на личном контроле Сырского

Сырский о медицинском обеспечении в ВСУ

Сохранение жизни и здоровья украинского воина, своевременная эвакуация раненых и оказание качественной медицинской помощи остаются приоритетом.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, Сырский провел совещание, в ходе которого заслушал доклады профильных служб родов (видов) войск (сил) о состоянии обеспечения подразделений медицинским имуществом и техникой, а также организации логистики медицинского снабжения.

Что известно?

По словам Главнокомандующего, работа в направлении медицинского обеспечения ВСУ последовательно усиливается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сырский о годе работы первого медбата ВСУ: укомплектованность, 100 км фронта и спасенные жизни. ФОТОрепортаж

  • В частности, развиваются возможности и совершенствуются технологии для эвакуации раненых.
  • Продолжается развитие и применение отдельных медицинских батальонов, которые уже доказали свою эффективность и ежедневно оказывают раненым квалифицированную медицинскую помощь.
  • Также обсуждены вопросы оптимизации поставок медицинского имущества в интересах медицинских подразделений в районах выполнения задач по медицинскому обеспечению.

Смотрите также: Беспилотная эвакуация и подземные стабпункты: как медслужба ВСУ отвечает на вызовы современной войны, - Сырский. ФОТОрепортаж

Укомплектованности подразделений боевыми медиками

Отдельное внимание уделено вопросу укомплектованности подразделений боевыми медиками.

"В условиях современного боя критически важным является повышение уровня подготовки личного состава по тактической догоспитальной помощи. Каждый должным образом подготовленный военнослужащий должен обладать соответствующими навыками ее оказания, в связи с чем основные усилия будут направлены на улучшение подготовки и обеспечение личного состава", - подчеркнул Сырский.

Читайте: Сырский: Поручил усилить использование роботизированных дронов для медицинской эвакуации раненых

Он добавил, что по результатам обсуждения поставлена задача подготовить практические предложения по усилению этого направления.

Автор: 

ВСУ (7631) Александр Сырский (893) медицинская помощь (102) медицинская эвакуация (17)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Якщо на "особистому контролі" то срака медичному забезпеченню
показать весь комментарий
31.01.2026 12:57 Ответить
+10
навчився в зеленського брати все під особистий контроль?
показать весь комментарий
31.01.2026 12:46 Ответить
+8
Вже на курщині наконтролював. Як тільки дійшло до необхідності евакуації, злиняв і забув паскуда.
показать весь комментарий
31.01.2026 13:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
навчився в зеленського брати все під особистий контроль?
показать весь комментарий
31.01.2026 12:46 Ответить
Пусть "блокнотик" покажет где питання "пид особыстым контролем" записаны. Сроки выконання, наслидки и меры, що прицняв
показать весь комментарий
31.01.2026 12:50 Ответить
але це не смішно
показать весь комментарий
31.01.2026 13:19 Ответить
Якщо на "особистому контролі" то срака медичному забезпеченню
показать весь комментарий
31.01.2026 12:57 Ответить
і еавкуації.
показать весь комментарий
31.01.2026 13:20 Ответить
Це добре чи погано?
показать весь комментарий
31.01.2026 13:00 Ответить
Особисто контролює ведення журналу обліку журналів видачі аптечок?
показать весь комментарий
31.01.2026 13:01 Ответить
Ну, тоді питань, немає, як і забеспечення...
показать весь комментарий
31.01.2026 13:04 Ответить
Вже на курщині наконтролював. Як тільки дійшло до необхідності евакуації, злиняв і забув паскуда.
показать весь комментарий
31.01.2026 13:23 Ответить
Хлопці виходили із Суджі (курщина) лісами і болотами з пораненими на плечах. Всю техніку, артзапас довелося покинути. Дорога Суджа-Юнаківка-Суми = "дорога смерті" для ЗСУ. Ото весь "особистий контроль" від сирського. Спецом завів кращі сили ЗСУ в капкан і покинув на погибель. Продажний пропитий кацап і жид командир на БАнковій.
показать весь комментарий
31.01.2026 19:18 Ответить
Друг нашої сім'ї і кум дітей по тій дорозі виходив, коли кацапи вже міст розбомбили.
показать весь комментарий
31.01.2026 20:06 Ответить
Як завжди ******** ні про що. В реальності всім глибоко ***** на поранених і на медиків з евак-груп, котрі, зачасту, усе купляють своїм коштом і коштом волонтерів.
показать весь комментарий
31.01.2026 13:52 Ответить
тогда всем кранты
показать весь комментарий
31.01.2026 14:18 Ответить
як може бути "мясник" ..одночасно контролером санстанції???
показать весь комментарий
31.01.2026 14:27 Ответить
Що там з аптечками?
знову китайського барахла туди напихнули. Щоб не народ та волонтери то навіть зеленьки не було. Паскуди.
показать весь комментарий
31.01.2026 14:27 Ответить
😭😭😭😭бла бла бла
показать весь комментарий
31.01.2026 14:34 Ответить
На особистому контролі? Це значить щоб не скаржились, бо получать по мозгам. Під особистим контролем щоб не було розголошення, а срака як була так і буде, якщо не більша
показать весь комментарий
31.01.2026 17:31 Ответить
 
 