Вопрос медицинского обеспечения в ВСУ находится на личном контроле Сырского
Сохранение жизни и здоровья украинского воина, своевременная эвакуация раненых и оказание качественной медицинской помощи остаются приоритетом.
Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Сырский провел совещание, в ходе которого заслушал доклады профильных служб родов (видов) войск (сил) о состоянии обеспечения подразделений медицинским имуществом и техникой, а также организации логистики медицинского снабжения.
Что известно?
По словам Главнокомандующего, работа в направлении медицинского обеспечения ВСУ последовательно усиливается.
- В частности, развиваются возможности и совершенствуются технологии для эвакуации раненых.
- Продолжается развитие и применение отдельных медицинских батальонов, которые уже доказали свою эффективность и ежедневно оказывают раненым квалифицированную медицинскую помощь.
- Также обсуждены вопросы оптимизации поставок медицинского имущества в интересах медицинских подразделений в районах выполнения задач по медицинскому обеспечению.
Укомплектованности подразделений боевыми медиками
Отдельное внимание уделено вопросу укомплектованности подразделений боевыми медиками.
"В условиях современного боя критически важным является повышение уровня подготовки личного состава по тактической догоспитальной помощи. Каждый должным образом подготовленный военнослужащий должен обладать соответствующими навыками ее оказания, в связи с чем основные усилия будут направлены на улучшение подготовки и обеспечение личного состава", - подчеркнул Сырский.
Он добавил, что по результатам обсуждения поставлена задача подготовить практические предложения по усилению этого направления.
знову китайського барахла туди напихнули. Щоб не народ та волонтери то навіть зеленьки не було. Паскуди.