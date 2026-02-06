Сирський про результати збільшення термінів БЗВП: У 90% стрілецьких боїв воїни здобувають перемогу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збільшення термінів БЗВП до 51 доби дозволило підвищити рівень вишколу та, зокрема, результатів під час боїв.
Про це він заявив під час спілкування з медіа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Сирський нагадав, що термін базової військової підготовки збільшено до 51 доби з додатковим адаптаційним періодом до 14 діб (залежно від ситуації).
"Зростає кількість інструкторів з бойовим досвідом, розвивається матеріальна база. Пріоритет – безпека. Максимальна кількість занять проводиться в захищених приміщеннях", - наголосив він.
Результати
За словами головкома, українські військові демонструють високий рівень вишколу, ворог зазнає більших втрат.
"Коли в стрілецькому бою зустрічається група військовослужбовців, то наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником", - додав Сирський.
БЗВП
- Раніше повідомлялось, що у програму базової загальної військової підготовки (БЗВП) додали дві доби на навчання протидії ударним безпілотникам.
- Сирський заявляв, що навчальний процес військових ЗСУ має бути максимально переведений під землю.
- Також повідомлялось, що найближчим часом у ЗСУ розпочне роботу Школа інструкторів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
старий, добрий ак-74 для тих норок краще
от шо надибав у тернетах: Калібр 9×19 мм Парабеллум (9mm Luger) - найпоширеніший пістолетний патрон із середньою пробивною здатністю. Стандартна куля вагою 7-8 г (дульна енергія ~500 Дж, швидкість 300-400 м/с) пробиває 4 мм сталеву плиту (Ст3) на 60 м або армійські бронежилети (типу Ж-86-2) на 25 м. Спеціальні типи куль (армійські, бронебійні) мають вищу пробивну здатність.
сам бачив, як з 25 м пробивало пластини з броніків, які юзають найбільше
Бо є і дуже непогані набої 5,7×28 мм до бельгійського пістолета фн файвсевен. Але ж ціна... Начебто такі патрони до форт 28 підходять, та висока ціна патронів заважає прийняттю їх на озброєння. Мабуть, будуть роздавати як гаражні різним можновладцям.
тіко ті "нагороджені" по норах із підарами не шаряться, чомусь...
ще й згоден - сильно гріється, клинить
цікаво було б спробувати узі, хоча від юзерів чув, шо теж плюється та гріється, ще й перевитрата набоїв
та ні, для близької дистанції короткоствол краще, до прикладу наявні беретти
короткоствол у тісняві більш ефективний
Це про що, Гарі?