Сирський про результати збільшення термінів БЗВП: У 90% стрілецьких боїв воїни здобувають перемогу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збільшення термінів БЗВП до 51 доби дозволило підвищити рівень вишколу та, зокрема, результатів під час боїв.

Про це він заявив під час спілкування з медіа, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Сирський нагадав, що термін базової військової підготовки збільшено до 51 доби з додатковим адаптаційним періодом до 14 діб (залежно від ситуації).

"Зростає кількість інструкторів з бойовим досвідом, розвивається матеріальна база. Пріоритет – безпека. Максимальна кількість занять проводиться в захищених приміщеннях", - наголосив він.

Читайте також: Створено нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони, - Сирський

Результати

За словами головкома, українські військові демонструють високий рівень вишколу, ворог зазнає більших втрат.

"Коли в стрілецькому бою зустрічається група військовослужбовців, то наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником", - додав Сирський.

Також читайте: Близько 60% уражень на фронті завдаються саме дронами. 40% - артилерією, - Сирський

БЗВП

Раніше повідомлялось, що у програму базової загальної військової підготовки (БЗВП) додали дві доби на навчання протидії ударним безпілотникам.

Сирський заявляв, що навчальний процес військових ЗСУ має бути максимально переведений під землю .

Також повідомлялось, що найближчим часом у ЗСУ розпочне роботу Школа інструкторів .

Також читайте: Другий етап реформи корпусної системи в ЗСУ триває. Результат - зростання втрат РФ, - Сирський