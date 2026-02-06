Сирський про результати збільшення термінів БЗВП: У 90% стрілецьких боїв воїни здобувають перемогу

Які результати від збільшення БЗВП до 51 доби? Сирський розповів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збільшення термінів БЗВП до 51 доби дозволило підвищити рівень вишколу та, зокрема, результатів під час боїв.

Що відомо?

Сирський нагадав, що термін базової військової підготовки збільшено до 51 доби з додатковим адаптаційним періодом до 14 діб (залежно від ситуації).

"Зростає кількість інструкторів з бойовим досвідом, розвивається матеріальна база. Пріоритет – безпека. Максимальна кількість занять проводиться в захищених приміщеннях", - наголосив він.

Результати

За словами головкома, українські військові демонструють високий рівень вишколу, ворог зазнає більших втрат.

"Коли в стрілецькому бою зустрічається група військовослужбовців, то наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником", - додав Сирський.

Топ коментарі
Хворі і 50+ після збільшення терміну бзвп виходять звідти майже Рембо виходить, так по логіці сирка? А якщо збільшити термін до 70 діб то взагалі там будуть якісь термінатори?
06.02.2026 12:03 Відповісти
Воно "приємно чути", але чому ж тоді ми тільки відступаємо і виснажуємо, виснажуємо і ще раз виснажуємо противника? Схоже сирок киздить і навіть не червоніє...
06.02.2026 12:03 Відповісти
То що вас дратує, це погано, но то ваші проблеми, бо ви витрачаєте на це свої нерви та здоров'я. А порядок дій у збройному протистоянні не змінився за останні 2000 років. Якщо супротивник переважає вас за всіма показниками, то вам приходиться діяти від оборони, і намагатись нанести йому максимальне ураження що б виснажити його сили, а коли він виснажиться, то провести свої атакуючі дії. Територія у цій ситуації категорія другорядна, первинно нанесення максимального ураження супротивнику.
06.02.2026 12:30 Відповісти
з ксюхи (на фото) сильно влучно не попрацюєш
06.02.2026 11:58 Відповісти
На дистанції 10-15 метрів, у тих норах куди кацапи залазять, добре працює.
06.02.2026 12:16 Відповісти
на ту дистанцію ще тре дістатися, та й клинить ту ксюху...
старий, добрий ак-74 для тих норок краще
06.02.2026 12:22 Відповісти
В норі поки повернеш те "весло" для стрільби назад, вже кулями нафарширують. В тісняві ксюха краще. А для тривалої стрільби без тісняви краще старий добрий Покемон.
06.02.2026 12:56 Відповісти
у тісняві краще рідна beretta
06.02.2026 14:56 Відповісти
Куля від беретти в бронік - як по пи@ді долонею. А от куля з ксюхи гепне так, що все повітря з легень через всі отвори вилетить. І буде час на мозамбікську вправу.
06.02.2026 21:42 Відповісти
залежить від набою, є й такі, шо на 50 м пробивають бронік (постачають нам і такі)
от шо надибав у тернетах: Калібр 9×19 мм Парабеллум (9mm Luger) - найпоширеніший пістолетний патрон із середньою пробивною здатністю. Стандартна куля вагою 7-8 г (дульна енергія ~500 Дж, швидкість 300-400 м/с) пробиває 4 мм сталеву плиту (Ст3) на 60 м або армійські бронежилети (типу Ж-86-2) на 25 м. Спеціальні типи куль (армійські, бронебійні) мають вищу пробивну здатність.
сам бачив, як з 25 м пробивало пластини з броніків, які юзають найбільше
09.02.2026 09:54 Відповісти
За вартість одного такого спецнабою до ксюхи мабуть пару магазинів придбати можна.
Бо є і дуже непогані набої 5,7×28 мм до бельгійського пістолета фн файвсевен. Але ж ціна... Начебто такі патрони до форт 28 підходять, та висока ціна патронів заважає прийняттю їх на озброєння. Мабуть, будуть роздавати як гаражні різним можновладцям.
09.02.2026 21:47 Відповісти
так, роздають як наградні, є такі
тіко ті "нагороджені" по норах із підарами не шаряться, чомусь...
10.02.2026 10:18 Відповісти
я бачив як на полігоні з сучки влучали на 400 метрів не гірше повноформатного весла. Єдиний її реальний мінус в контактному бою - те що в неї швидше гріється ствол.
06.02.2026 14:06 Відповісти
ствол новий - цілком можливо. Після тисячного пострілу - плюється хз куди
ще й згоден - сильно гріється, клинить
цікаво було б спробувати узі, хоча від юзерів чув, шо теж плюється та гріється, ще й перевитрата набоїв
та ні, для близької дистанції короткоствол краще, до прикладу наявні беретти
06.02.2026 15:00 Відповісти
Ну тоді краще дробовик уже. І пробивна сила і розліт снаряду. Кажуть американці ним якраз непогано проти німців в окопах воювали в свій час.
08.02.2026 09:32 Відповісти
так, але перезарядка, то час.
короткоствол у тісняві більш ефективний
09.02.2026 09:56 Відповісти
Якщо боєць не кіпішує в бою, а впевнено влучає з калаша у ворога на дистанції до 400 м, то це вельми непогано. А муйню про Рембо залиште іншим прокацапським ботам.
06.02.2026 13:00 Відповісти
У повільному відступі якраз противник і виснажується, платить своїми життями за придбані території, по іншому не працює. А у вас є якийсь інший план, чи ви тут що б поскиглити?
06.02.2026 12:14 Відповісти
Ви, безумовно, праві. Але ж постійно відступаючи керівництво "камлає" про "перемогу" і "справедливий мир". А це дратує...
06.02.2026 12:18 Відповісти
На днях була новина, як двоє кацапів взяли в полон двох наших. Довелося дронами відбивати. Це про що,сирник? Про потужну бзвп?
06.02.2026 12:09 Відповісти
А ще раніше на Цензорі була новина, що двоє наших взяли в полон 6 кацапів.
Це про що, Гарі?
06.02.2026 13:08 Відповісти
З таким бездарним командуванням,що ще він може сказати
06.02.2026 12:40 Відповісти
В кінці 22 командування в мудрості своїй вирішило що всім обов'язково треба отримать Вос100.Наша бригада на той час вже пройшла 3 бойових ротації тривалістю майже пів-року.Спочатку закинули на ШирЛан,звідти на Гончарівське,а звідти аж на Яворівський полігон.Катались місяців 3.Таке собі.Нас,мобілізованих дядьків 50+ молоді хлопці намагалися навчить як заскакувать у вікно по спині товариша.Ми тільки посміялися.Майже у всіх від віку і постійного носіння броні були хворі спини.Вчили не дуже,а багато інструкторів взагалі не мали бойового досвіду,і перепитували нас як це робиться на війні.Єдине що було корисного-нічні стрільби і стрільби по рухомих мішенях.А так,дарма витрачений час.
06.02.2026 13:26 Відповісти
А мені пощастило з тим запізнілим БЗВП, опинився в 199 центрі під Житомирмв, нас всіх хто мав бойовий досвід сильно не дрючили, розповідали і показували тільки потрібне і взагалі ставились з повагою.
06.02.2026 14:08 Відповісти
 
 