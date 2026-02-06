Другий етап реформи корпусної системи в ЗСУ триває. Результат - зростання втрат РФ, - Сирський
У Силах оборони України триває реформа корпусної системи.
Про це у розмові із журналістами заявив головнокомандувач Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами головкома, створені корпуси набули визначених спроможностей.
"Наразі відбувається нарощування корпусного комплекту та масштабування підрозділів, передусім безпілотних сил. В окремих корпусах батальйони БпЛА переформовуються в полки", - зазначив він.
Також заврешено створення артилерійських бригад у складі корпусів.
"Посилюється технологічна складова, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для евакуації поранених і логістики, що зменшує навантаження на особовий склад, а відтак і наші втрати", - додав Сирський.
Реформа триває
Другий етап корпусної реформи, каже головнокомандувач, триває.
"Передислоковуємо бригади вже безпосередньо до своїх управлінь корпусів, для того, щоб корпуси командували саме своїм комплектом військ.
Перехід на корпусну систему дозволив розвантажити систему управління. У процесі формування корпусів переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців, які стали основою органів управління. Корпуси повністю виконують покладені на них завдання. Зростання втрат противника є, зокрема, результатом корпусної реформи", - пояснив він.
