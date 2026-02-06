УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18817 відвідувачів онлайн
Новини Корпусна система в ЗСУ
1 001 9

Другий етап реформи корпусної системи в ЗСУ триває. Результат - зростання втрат РФ, - Сирський

Корпусна система в ЗСУ: Сирський заявив, що реформа триває

У Силах оборони України триває реформа корпусної системи.

Про це у розмові із журналістами заявив головнокомандувач Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За словами головкома, створені корпуси набули визначених спроможностей. 

"Наразі відбувається нарощування корпусного комплекту та масштабування підрозділів, передусім безпілотних сил. В окремих корпусах батальйони БпЛА переформовуються в полки", - зазначив він.

Читайте: Посилення оборони та збереження життя воїнів: Сирський провів нараду з командирами бойових частин. ФОТОрепортаж

Також заврешено створення артилерійських бригад у складі корпусів.

"Посилюється технологічна складова, зокрема використання наземних безпілотних комплексів для евакуації поранених і логістики, що зменшує навантаження на особовий склад, а відтак і наші втрати", - додав Сирський.

Читайте також: Створено нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони, - Сирський

Реформа триває

Другий етап корпусної реформи, каже головнокомандувач, триває.

"Передислоковуємо бригади вже безпосередньо до своїх управлінь корпусів, для того, щоб корпуси командували саме своїм комплектом військ.

Перехід на корпусну систему дозволив розвантажити систему управління. У процесі формування корпусів переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців, які стали основою органів управління. Корпуси повністю виконують покладені на них завдання. Зростання втрат противника є, зокрема, результатом корпусної реформи", - пояснив він.

Читайте: Сирський: Розпорядився посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки новобранців

Автор: 

реформи (3205) ЗСУ (8657) Сирський Олександр (923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якась дивна заява.Остання статистика каже про менші врати,хіба що це реальні втрати,а не намальовані в перші рік війни.
показати весь коментар
06.02.2026 11:41 Відповісти
Єдиний показник це знищення ворога і співвідношення втрат. Під Покровськом уже 30 кацапів до 1 ЗСУ. Кацапські казочки про "безмежний мобілізаційний ресурс" брехня. Тварі смертні. Ще й як смертні і ми можемо врешті всіх окупантів повбивати...
показати весь коментар
06.02.2026 11:42 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

показати весь коментар
06.02.2026 14:00 Відповісти
А втрата Мирнограда і Покровська-це результат чого?
показати весь коментар
06.02.2026 11:46 Відповісти
Зросло з 1500 до 750 військових в день. Це негативне зростання.
показати весь коментар
06.02.2026 11:48 Відповісти
схоже Сирський захворів "гєращенковщиною"
показати весь коментар
06.02.2026 11:49 Відповісти
Дуже прикро,дуже,але РЕЗУЛЬТАТ---ми втрачаємо своє території,знищуються міста і села,а в далеких від фронту містах--- ПОВНИЙ геноцид ,без тепла і світла. Нашим "правителям" пора замовкнути про якісь "успіхи",краще гірка правда.ніж брехня і піар. НАЖАЛЬ базікання про мир і переговори не наближають нас до знищення ******** фашистів і варварів ДЕ ДІЇ-----ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ??????
показати весь коментар
06.02.2026 11:50 Відповісти
Укурений ішак два роки тому розповідав що втрати зсу 80000, а вчора казав що 55000 , де ще 25000 ділися?
показати весь коментар
06.02.2026 12:08 Відповісти
Випустіть цього сирського (а, заодно з ним зеленського, єрмака, умерова, стефанчука, арахамію....) десь на людну вулицю, площу чи базар. І побачите, що від них залишиться... вірніше - не залишиться.
показати весь коментар
06.02.2026 16:16 Відповісти
 
 