Сирський: Розпорядився посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки новобранців

Сирський поставив завдання перевірити стан навчальних центрів та якість вишколу в бригадах

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що поставив завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки як в навчальних центрах, так і в бригадах.

Подальше удосконалення якості підготовки

"У січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом. Це результат бойової роботи, який суттєво зменшив наступальні спроможності ворога. І це результат, що гартується в наших навчальних центрах", - заявив головком.

Тож, за його словами, триває робота над подальшим удосконаленням якості підготовки.

Керівники навчальних центрів доповіли Сирському щодо реалізації програми адаптації новобранців на полігонах, організації повітряного прикриття місць підготовки, будівництво й обладнання укриттів.

"Крім того, маємо піднімати планку та досягати кращих показників щодо рівня інструкторів та ставлення їх до своєї роботи, а також оснащення навчальних центрів і полігонів, безпеки, соціально-побутових умов. Відтак поставив завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки як в навчальних центрах, так і в бригадах", - наголосив головком.

Які рішення запроваджено 

Сирський зазначив, що в межах контролю необхідно продовжити аудит якості базової загальновійськової підготовки, який з минулої осені регулярно проводиться в навчальних частинах та бойових бригадах і який вже себе зарекомендував.

Зокрема, за словами генерала, запроваджено комплексний іспит для військовослужбовців, які нещодавно прибули із навчальних центрів. Іспит дає змогу виявити прогалини в навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань.

Також запроваджується систему автоматизації збору та аналізу відгуків.

"Це, зокрема, дає змогу реагувати на зміну соціально-побутових умов у навчальній частині", - зазначив Сирський.

Крім цього, тестується надання відгуків в електронному форматі через ІКС "Дельта".

навчання (698) військовослужбовці (5157) Сирський Олександр (923)
Це ж було вже. Разів так 5. Тільки чомусь і досі пліснява на стінах, помиї замість їжі, відсутність нормальних сховищ, які б вмістили всіх мобілізованих, тотальна нестача препаратів, щоб лікувати рекрутів (з яких в холодну пору року на учебці хворіє мінімум 95%) - як було в часи моєї "учебки" два роки тому, так і зараз за розповідями.
05.02.2026 22:26 Відповісти
50+ найстаріша армія світу ( в середньому) , але як звучить - новобранці. Взагалі новобранці це від слова новий бранець🤔❓
05.02.2026 22:28 Відповісти
шо апять?
05.02.2026 22:22 Відповісти
Головне що пітушара прокукарікав і пох, що не світає.
05.02.2026 23:47 Відповісти
яка демографія, така й армія

треба було мати по 5 дітей в сім'ях, тоді може і війни не було би
05.02.2026 22:35 Відповісти
Та тут справа я думаю не в демографії, навпаки багатодітних не мобілізують, а в якійсь незрозумілій кастовій системі.
05.02.2026 22:37 Відповісти
Де в курятниках одно/дво-кімнатниках можно розмістити 5+ дітей ??
Доповідаю, що більшість ( нажаль) живе не етажі а не у приватному будинку з ділянкою ( свіжого повітря) землі, + сараї, турніки, майданчики щоб грати, деревця, смородина тощо тощо....
Психологічно травмовані, без особистого простору , без достатньої соціалізації ( або бухло в дворі або смарт ) .... Нафіг таке проживати мільонам людей???
При тому що земельного простору достатньо, але не дадуть кріпакам, тому що ЗАО УССР країна Мрій служить олігархату а не Народу.
05.02.2026 22:59 Відповісти
раніше люди мали й по 10 дітей, в значно гірших умовах

просто всі хочуть комфортного життя з максимум 1 дитиною, от і результат - молоді мало, нація вимирає.
06.02.2026 13:46 Відповісти
Так молоді з 18 по 24 дуже мало.В нас пенсіонерів більше 10 мільйонів.
05.02.2026 23:05 Відповісти
Посилення контролю у вигляді перевірки цільового використання коштів та компетентності тамтешніх командирів, чи як завжди у вигляді введення нових журналів обліку контролю та нескінчених шикувань?
05.02.2026 22:29 Відповісти
У кацапів лягли Старлінки по всьому фронту . Може Сирському треба землі українські повертати швидко, поки кацапи не знайшли рішення ?
05.02.2026 22:29 Відповісти
Москалі не так залежні від старілінків.В них їх в рази менше,ніж в України.
05.02.2026 23:09 Відповісти
І що ? Україні старлинки не виключали
06.02.2026 00:38 Відповісти
сирок вступися і всім стане легше!З тебе реформатор ....
05.02.2026 22:40 Відповісти
☮️Піс-ДУН!!!
Ловлять як кріпаків..
( Сам думав що іпсо про нічні рейди, але родичі підтвердили - хлопця з хронічними хворобами загребли біля під'їзду, наче чатували...
А нічні клуби для багатіїв та "боді-білдерів" чомусь не чипають
05.02.2026 22:52 Відповісти
ждал 3 года, думал...
05.02.2026 23:00 Відповісти
Хто про що, а сирок по покращення...апріорі не можна нічого покращити якщо лампасні совки у мо
06.02.2026 00:17 Відповісти
Це ж було вже, творожніков.
06.02.2026 00:21 Відповісти
І шо??? І розпорядження діют???, як за.. ли ці брехуни і спеціалісти по презентаціям
06.02.2026 04:40 Відповісти
Ну все, наконец то.
06.02.2026 09:11 Відповісти
нудить від цих "совєцкіх" кроків
06.02.2026 11:41 Відповісти
 
 