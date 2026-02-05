Сирський: Розпорядився посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки новобранців
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що поставив завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки як в навчальних центрах, так і в бригадах.
Про це він повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Подальше удосконалення якості підготовки
"У січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом. Це результат бойової роботи, який суттєво зменшив наступальні спроможності ворога. І це результат, що гартується в наших навчальних центрах", - заявив головком.
Тож, за його словами, триває робота над подальшим удосконаленням якості підготовки.
Керівники навчальних центрів доповіли Сирському щодо реалізації програми адаптації новобранців на полігонах, організації повітряного прикриття місць підготовки, будівництво й обладнання укриттів.
"Крім того, маємо піднімати планку та досягати кращих показників щодо рівня інструкторів та ставлення їх до своєї роботи, а також оснащення навчальних центрів і полігонів, безпеки, соціально-побутових умов. Відтак поставив завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки як в навчальних центрах, так і в бригадах", - наголосив головком.
Які рішення запроваджено
Сирський зазначив, що в межах контролю необхідно продовжити аудит якості базової загальновійськової підготовки, який з минулої осені регулярно проводиться в навчальних частинах та бойових бригадах і який вже себе зарекомендував.
Зокрема, за словами генерала, запроваджено комплексний іспит для військовослужбовців, які нещодавно прибули із навчальних центрів. Іспит дає змогу виявити прогалини в навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань.
Також запроваджується систему автоматизації збору та аналізу відгуків.
"Це, зокрема, дає змогу реагувати на зміну соціально-побутових умов у навчальній частині", - зазначив Сирський.
Крім цього, тестується надання відгуків в електронному форматі через ІКС "Дельта".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
треба було мати по 5 дітей в сім'ях, тоді може і війни не було би
курятникаходно/дво-кімнатниках можно розмістити 5+ дітей ??
Доповідаю, що більшість ( нажаль) живе не етажі а не у приватному будинку з ділянкою ( свіжого повітря) землі, + сараї, турніки, майданчики щоб грати, деревця, смородина тощо тощо....
Психологічно травмовані, без особистого простору , без достатньої соціалізації ( або бухло в дворі або смарт ) .... Нафіг таке проживати мільонам людей???
При тому що земельного простору достатньо, але не дадуть кріпакам, тому що
ЗАО УССРкраїна Мрій служить олігархату а не Народу.
просто всі хочуть комфортного життя з максимум 1 дитиною, от і результат - молоді мало, нація вимирає.
Ловлять як кріпаків..
( Сам думав що іпсо про нічні рейди, але родичі підтвердили - хлопця з хронічними хворобами загребли біля під'їзду, наче чатували...
А нічні клуби для багатіїв та "боді-білдерів" чомусь не чипають