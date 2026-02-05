Сырский: Распорядился усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки новобранцев

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что поставил задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки как в учебных центрах, так и в бригадах.

Дальнейшее совершенствование качества подготовки

"В январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом. Это результат боевой работы, который существенно уменьшил наступательные возможности врага. И это результат, который закаляется в наших учебных центрах", - заявил главком.

Поэтому, по его словам, продолжается работа над дальнейшим совершенствованием качества подготовки.

Руководители учебных центров доложили Сырскому о реализации программы адаптации новобранцев на полигонах, организации воздушного прикрытия мест подготовки, строительстве и оборудовании укрытий.

"Кроме того, мы должны поднимать планку и достигать лучших показателей по уровню инструкторов и их отношению к своей работе, а также оснащению учебных центров и полигонов, безопасности, социально-бытовым условиям. Поэтому поставил задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки как в учебных центрах, так и в бригадах", - подчеркнул глава ведомства.

Читайте также: В ближайшее время в ВСУ начнет работу Школа инструкторов, - Сырский

Какие решения приняты 

Сырский отметил, что в рамках контроля необходимо продолжить аудит качества базовой общевойсковой подготовки, который с прошлой осени регулярно проводится в учебных частях и боевых бригадах и который уже зарекомендовал себя.

В частности, по словам генерала, введен комплексный экзамен для военнослужащих, недавно прибывших из учебных центров. Экзамен позволяет выявить пробелы в навыках мобилизованного и дообучить его перед выполнением боевых задач.

Также вводится система автоматизации сбора и анализа отзывов.

"Это, в частности, позволяет реагировать на изменение социально-бытовых условий в учебной части", - отметил Сырский.

Кроме этого, тестируется предоставление отзывов в электронном формате через ИКС "Дельта".

Читайте также: Сырский: Качество базовой подготовки во многих бригадах требует повышения

обучение военнослужащие Александр Сырский
Це ж було вже. Разів так 5. Тільки чомусь і досі пліснява на стінах, помиї замість їжі, відсутність нормальних сховищ, які б вмістили всіх мобілізованих, тотальна нестача препаратів, щоб лікувати рекрутів (з яких в холодну пору року на учебці хворіє мінімум 95%) - як було в часи моєї "учебки" два роки тому, так і зараз за розповідями.
05.02.2026 22:26 Ответить
50+ найстаріша армія світу ( в середньому) , але як звучить - новобранці. Взагалі новобранці це від слова новий бранець🤔❓
05.02.2026 22:28 Ответить
шо апять?
05.02.2026 22:22 Ответить
Головне що пітушара прокукарікав і пох, що не світає.
05.02.2026 23:47 Ответить
50+ найстаріша армія світу ( в середньому) , але як звучить - новобранці. Взагалі новобранці це від слова новий бранець🤔❓
05.02.2026 22:28 Ответить
яка демографія, така й армія

треба було мати по 5 дітей в сім'ях, тоді може і війни не було би
05.02.2026 22:35 Ответить
Та тут справа я думаю не в демографії, навпаки багатодітних не мобілізують, а в якійсь незрозумілій кастовій системі.
05.02.2026 22:37 Ответить
Де в курятниках одно/дво-кімнатниках можно розмістити 5+ дітей ??
Доповідаю, що більшість ( нажаль) живе не етажі а не у приватному будинку з ділянкою ( свіжого повітря) землі, + сараї, турніки, майданчики щоб грати, деревця, смородина тощо тощо....
Психологічно травмовані, без особистого простору , без достатньої соціалізації ( або бухло в дворі або смарт ) .... Нафіг таке проживати мільонам людей???
При тому що земельного простору достатньо, але не дадуть кріпакам, тому що ЗАО УССР країна Мрій служить олігархату а не Народу.
05.02.2026 22:59 Ответить
раніше люди мали й по 10 дітей, в значно гірших умовах

просто всі хочуть комфортного життя з максимум 1 дитиною, от і результат - молоді мало, нація вимирає.
06.02.2026 13:46 Ответить
Так молоді з 18 по 24 дуже мало.В нас пенсіонерів більше 10 мільйонів.
05.02.2026 23:05 Ответить
Посилення контролю у вигляді перевірки цільового використання коштів та компетентності тамтешніх командирів, чи як завжди у вигляді введення нових журналів обліку контролю та нескінчених шикувань?
05.02.2026 22:29 Ответить
У кацапів лягли Старлінки по всьому фронту . Може Сирському треба землі українські повертати швидко, поки кацапи не знайшли рішення ?
05.02.2026 22:29 Ответить
Москалі не так залежні від старілінків.В них їх в рази менше,ніж в України.
05.02.2026 23:09 Ответить
І що ? Україні старлинки не виключали
06.02.2026 00:38 Ответить
сирок вступися і всім стане легше!З тебе реформатор ....
05.02.2026 22:40 Ответить
☮️Піс-ДУН!!!
Ловлять як кріпаків..
( Сам думав що іпсо про нічні рейди, але родичі підтвердили - хлопця з хронічними хворобами загребли біля під'їзду, наче чатували...
А нічні клуби для багатіїв та "боді-білдерів" чомусь не чипають
05.02.2026 22:52 Ответить
ждал 3 года, думал...
05.02.2026 23:00 Ответить
Хто про що, а сирок по покращення...апріорі не можна нічого покращити якщо лампасні совки у мо
06.02.2026 00:17 Ответить
Це ж було вже, творожніков.
06.02.2026 00:21 Ответить
І шо??? І розпорядження діют???, як за.. ли ці брехуни і спеціалісти по презентаціям
06.02.2026 04:40 Ответить
Ну все, наконец то.
06.02.2026 09:11 Ответить
нудить від цих "совєцкіх" кроків
06.02.2026 11:41 Ответить
 
 