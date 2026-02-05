Сырский: Распорядился усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки новобранцев
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что поставил задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки как в учебных центрах, так и в бригадах.
Об этом он сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Дальнейшее совершенствование качества подготовки
"В январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом. Это результат боевой работы, который существенно уменьшил наступательные возможности врага. И это результат, который закаляется в наших учебных центрах", - заявил главком.
Поэтому, по его словам, продолжается работа над дальнейшим совершенствованием качества подготовки.
Руководители учебных центров доложили Сырскому о реализации программы адаптации новобранцев на полигонах, организации воздушного прикрытия мест подготовки, строительстве и оборудовании укрытий.
"Кроме того, мы должны поднимать планку и достигать лучших показателей по уровню инструкторов и их отношению к своей работе, а также оснащению учебных центров и полигонов, безопасности, социально-бытовым условиям. Поэтому поставил задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки как в учебных центрах, так и в бригадах", - подчеркнул глава ведомства.
Какие решения приняты
Сырский отметил, что в рамках контроля необходимо продолжить аудит качества базовой общевойсковой подготовки, который с прошлой осени регулярно проводится в учебных частях и боевых бригадах и который уже зарекомендовал себя.
В частности, по словам генерала, введен комплексный экзамен для военнослужащих, недавно прибывших из учебных центров. Экзамен позволяет выявить пробелы в навыках мобилизованного и дообучить его перед выполнением боевых задач.
Также вводится система автоматизации сбора и анализа отзывов.
"Это, в частности, позволяет реагировать на изменение социально-бытовых условий в учебной части", - отметил Сырский.
Кроме этого, тестируется предоставление отзывов в электронном формате через ИКС "Дельта".
