Второй этап реформы корпусной системы в ВСУ продолжается. Результат - рост потерь РФ, - Сырский

В Силах обороны Украины продолжается реформа корпусной системы.

Об этом в беседе с журналистами заявил главнокомандующий Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам главнокомандующего, созданные корпуса приобрели определенные возможности.

"Сейчас происходит наращивание корпусного комплекса и масштабирование подразделений, прежде всего беспилотных сил. В отдельных корпусах батальоны БПЛА переформируются в полки", - отметил он.

Также завершено создание артиллерийских бригад в составе корпусов.

"Усиливается технологическая составляющая, в частности использование наземных беспилотных комплексов для эвакуации раненых и логистики, что уменьшает нагрузку на личный состав, а следовательно и наши потери", - добавил Сырский.

Реформа продолжается

Второй этап корпусной реформы, говорит главнокомандующий, продолжается.

"Передислоцируем бригады уже непосредственно в свои управления корпусов, для того, чтобы корпуса командовали именно своим комплектом войск.

Переход на корпусную систему позволил разгрузить систему управления. В процессе формирования корпусов перемещено более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления. Корпуса полностью выполняют возложенные на них задачи. Рост потерь противника является, в частности, результатом корпусной реформы", - пояснил он.

