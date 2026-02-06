РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18182 посетителя онлайн
Новости Корпусная система в ВСУ
1 001 9

Второй этап реформы корпусной системы в ВСУ продолжается. Результат - рост потерь РФ, - Сырский

Корпусная система в ВСУ: Сырский заявил, что реформа продолжается

В Силах обороны Украины продолжается реформа корпусной системы.

Об этом в беседе с журналистами заявил главнокомандующий Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По словам главнокомандующего, созданные корпуса приобрели определенные возможности. 

"Сейчас происходит наращивание корпусного комплекса и масштабирование подразделений, прежде всего беспилотных сил. В отдельных корпусах батальоны БПЛА переформируются в полки", - отметил он.

Читайте: Усиление обороны и сохранение жизни воинов: Сырский провел совещание с командирами боевых частей. ФОТОрепортаж

Также завершено создание артиллерийских бригад в составе корпусов.

"Усиливается технологическая составляющая, в частности использование наземных беспилотных комплексов для эвакуации раненых и логистики, что уменьшает нагрузку на личный состав, а следовательно и наши потери", - добавил Сырский.

Читайте также: Создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны, - Сырский

Реформа продолжается

Второй этап корпусной реформы, говорит главнокомандующий, продолжается.

"Передислоцируем бригады уже непосредственно в свои управления корпусов, для того, чтобы корпуса командовали именно своим комплектом войск.

Переход на корпусную систему позволил разгрузить систему управления. В процессе формирования корпусов перемещено более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления. Корпуса полностью выполняют возложенные на них задачи. Рост потерь противника является, в частности, результатом корпусной реформы", - пояснил он.

Читайте: Сырский: Распорядился усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки новобранцев

Автор: 

реформы (3914) ВСУ (7659) Александр Сырский (901)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якась дивна заява.Остання статистика каже про менші врати,хіба що це реальні втрати,а не намальовані в перші рік війни.
показать весь комментарий
06.02.2026 11:41 Ответить
Єдиний показник це знищення ворога і співвідношення втрат. Під Покровськом уже 30 кацапів до 1 ЗСУ. Кацапські казочки про "безмежний мобілізаційний ресурс" брехня. Тварі смертні. Ще й як смертні і ми можемо врешті всіх окупантів повбивати...
показать весь комментарий
06.02.2026 11:42 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

показать весь комментарий
06.02.2026 14:00 Ответить
А втрата Мирнограда і Покровська-це результат чого?
показать весь комментарий
06.02.2026 11:46 Ответить
Зросло з 1500 до 750 військових в день. Це негативне зростання.
показать весь комментарий
06.02.2026 11:48 Ответить
схоже Сирський захворів "гєращенковщиною"
показать весь комментарий
06.02.2026 11:49 Ответить
Дуже прикро,дуже,але РЕЗУЛЬТАТ---ми втрачаємо своє території,знищуються міста і села,а в далеких від фронту містах--- ПОВНИЙ геноцид ,без тепла і світла. Нашим "правителям" пора замовкнути про якісь "успіхи",краще гірка правда.ніж брехня і піар. НАЖАЛЬ базікання про мир і переговори не наближають нас до знищення ******** фашистів і варварів ДЕ ДІЇ-----ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ??????
показать весь комментарий
06.02.2026 11:50 Ответить
Укурений ішак два роки тому розповідав що втрати зсу 80000, а вчора казав що 55000 , де ще 25000 ділися?
показать весь комментарий
06.02.2026 12:08 Ответить
Випустіть цього сирського (а, заодно з ним зеленського, єрмака, умерова, стефанчука, арахамію....) десь на людну вулицю, площу чи базар. І побачите, що від них залишиться... вірніше - не залишиться.
показать весь комментарий
06.02.2026 16:16 Ответить
 
 