Второй этап реформы корпусной системы в ВСУ продолжается. Результат - рост потерь РФ, - Сырский
В Силах обороны Украины продолжается реформа корпусной системы.
Об этом в беседе с журналистами заявил главнокомандующий Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам главнокомандующего, созданные корпуса приобрели определенные возможности.
"Сейчас происходит наращивание корпусного комплекса и масштабирование подразделений, прежде всего беспилотных сил. В отдельных корпусах батальоны БПЛА переформируются в полки", - отметил он.
Также завершено создание артиллерийских бригад в составе корпусов.
"Усиливается технологическая составляющая, в частности использование наземных беспилотных комплексов для эвакуации раненых и логистики, что уменьшает нагрузку на личный состав, а следовательно и наши потери", - добавил Сырский.
Реформа продолжается
Второй этап корпусной реформы, говорит главнокомандующий, продолжается.
"Передислоцируем бригады уже непосредственно в свои управления корпусов, для того, чтобы корпуса командовали именно своим комплектом войск.
Переход на корпусную систему позволил разгрузить систему управления. В процессе формирования корпусов перемещено более 36 тысяч военнослужащих, которые стали основой органов управления. Корпуса полностью выполняют возложенные на них задачи. Рост потерь противника является, в частности, результатом корпусной реформы", - пояснил он.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!