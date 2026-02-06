Незаконно изменили данные в системе "Оберег" 16 уклонистам: полиция Харькова разоблачила должностных лиц ТЦК и СП

В Харькове правоохранители разоблачили должностных лиц районного ТЦК и СП, которые незаконно вмешивались в работу государственной системы "Оберег" и изменяли персональные данные военнообязанных, что позволило по меньшей мере 16 лицам избежать мобилизации.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Следователи полиции Харькова совместно с оперативниками УСБУ в Харьковской области раскрыли схему уклонения от мобилизации, действовавшую в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Должностные лица, действуя по предварительному сговору, незаконно вмешивались в работу государственной автоматизированной системы, изменяя персональные данные военнообязанных.

Читайте также: ТЦК обеспечивают около 90% мобилизации. 10% - рекрутинг, - Сырский

Вносили несанкционированные изменения в информационную систему "Оберег"

Правоохранители установили, что временно исполняющий обязанности начальника районного ТЦК и СП вместе с оператором мобилизационного отделения безосновательно вносили несанкционированные изменения в информационную систему "Оберег". В частности, фигуранты незаконно изменяли адреса места жительства военнообязанных лиц, действуя в их интересах.

16 человек в результате действий фигурантов избежали мобилизации

В рамках уголовного производства полицейские провели ряд обысков по местам проживания подозреваемых. В результате изъяли деньги и служебную документацию, связанную с противоправной деятельностью.

Также правоохранители установили 16 человек, которые в результате преступных действий фигурантов избежали мобилизации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция разоблачила военнослужащих ТЦК в махинациях с системой "Оберег". ФОТО

Грозит до 6 лет лишения свободы

Следователи отдела полиции №1 Харьковского РУП № 3 под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны сообщили должностным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 362 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В настоящее время обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.