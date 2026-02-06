Проведення переговорів щодо України у США не планується, - Пєсков
У Росії заявили, що про проведення у США переговорів щодо врегулювання в Україні не йдеться.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.
"Переговори щодо врегулювання в Україні в США проводити не планується, про це не йшлося", - сказав Пєсков
Також він зазначив, що точної дати нових переговорів поки що немає, але вони відбудуться незабаром.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що наступні зустрічі делегацій у межах мирних переговорів, ймовірно, відбудуться у США.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А коли не наважиться?
Валерій Чалий не тупий оптиміст ,але ж послухати зараз цікаво - він вважає, оцю тусню з перемовинами заради безпеки ригобанди на Банковій треба вже зупиняти . Весна -травень вікно можливостей для України, бо зима вже позаду. А 3000 ракет ERAM й F-16 для них досить США вже надали партнери , й PATRIOT пішли ...
він не блогер й не хайпує "свіжаком"з позавчорашніх новин
він має добрі зв"язки у колах США - й добру репутацію там
він просто вийшов з дипломатичної служби за РИГОзЄвлади, як антидержавної дипломатії
55 лет. вполне себе пригодный штурмовик.
