Проведення переговорів щодо України у США не планується, - Пєсков

У Росії заявили, що про проведення у США переговорів щодо врегулювання в Україні не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Переговори щодо врегулювання в Україні в США проводити не планується, про це не йшлося", - сказав Пєсков

Також він зазначив, що точної дати нових переговорів поки що немає, але вони відбудуться незабаром.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що наступні зустрічі делегацій у межах мирних переговорів, ймовірно, відбудуться у США.

