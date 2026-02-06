УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17704 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
1 916 11

Проведення переговорів щодо України у США не планується, - Пєсков

пєсков про перемовини

У Росії заявили, що про проведення у США переговорів щодо врегулювання в Україні не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Переговори щодо врегулювання в Україні в США проводити не планується, про це не йшлося", - сказав Пєсков

Також він зазначив, що точної дати нових переговорів поки що немає, але вони відбудуться незабаром.

Також читайте: Пєсков про плани провести розмову між Макроном та Путіним: "Нічого конкретного наразі немає"

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що наступні зустрічі делегацій у межах мирних переговорів, ймовірно, відбудуться у США.

Також читайте: РФ продовжує війну, бо Україна не ухвалює рішення для "мирного врегулювання", - Пєсков

Мирні перемовини в ОАЕ

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
  • Зеленський затвердив склад української делегації.
  • За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
  • За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

Автор: 

перемовини (3762) Пєсков Дмитро (1856) росія (69991) США (26528)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Коли світ наважиться надати Україні далекобійні ракети а не імітувати разом з ворюгою вовкою з його зрадницькою мафією рожевими фламнговими мріями "фаєйрпонтів "ім. Міндіча , тоді й перговори підуть путьом. Вибити мацкву у темряву та холод... З її офіснокоролівським висотками та оркоеліткою рашистського мордору...
показати весь коментар
06.02.2026 19:30 Відповісти
+1
Здесь я всё время пишу, что надо бить в ответ и тогда враг задумается - а надо ли терроризировать Украину или бросится только себя защищать. У Украины есть бесспорное преимущество - это огромная территория рф и места, где нет ПВО. Вот бить в ответ, сколько они разрушили у нас, столько и мы у них. И тогда война быстро завершится.
показати весь коментар
06.02.2026 20:08 Відповісти
+1
https://www.youtube.com/watch?v=uiIWDtiC8GAУкраїна має ВИЙТИ з переговорів? - Чалий про переговорний процес, нову роль Буданова та тиск Трампа

Валерій Чалий не тупий оптиміст ,але ж послухати зараз цікаво - він вважає, оцю тусню з перемовинами заради безпеки ригобанди на Банковій треба вже зупиняти . Весна -травень вікно можливостей для України, бо зима вже позаду. А 3000 ракет ERAM й F-16 для них досить США вже надали партнери , й PATRIOT пішли ...
показати весь коментар
06.02.2026 20:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли світ наважиться надати Україні далекобійні ракети а не імітувати разом з ворюгою вовкою з його зрадницькою мафією рожевими фламнговими мріями "фаєйрпонтів "ім. Міндіча , тоді й перговори підуть путьом. Вибити мацкву у темряву та холод... З її офіснокоролівським висотками та оркоеліткою рашистського мордору...
показати весь коментар
06.02.2026 19:30 Відповісти
Здесь я всё время пишу, что надо бить в ответ и тогда враг задумается - а надо ли терроризировать Украину или бросится только себя защищать. У Украины есть бесспорное преимущество - это огромная территория рф и места, где нет ПВО. Вот бить в ответ, сколько они разрушили у нас, столько и мы у них. И тогда война быстро завершится.
показати весь коментар
06.02.2026 20:08 Відповісти
"Коли світ наважиться..." -

А коли не наважиться?
показати весь коментар
06.02.2026 20:18 Відповісти
Якось думки Чалого співпадають з оптимізмом Келлога - весна прийде ... А рашка в сраці - вони учора не про війну , а про вихід США з досмовленностей про ядерку ... А бабло в рашці йок!!! окрім арешніка фіг що зможуть...
показати весь коментар
06.02.2026 20:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uiIWDtiC8GAУкраїна має ВИЙТИ з переговорів? - Чалий про переговорний процес, нову роль Буданова та тиск Трампа

Валерій Чалий не тупий оптиміст ,але ж послухати зараз цікаво - він вважає, оцю тусню з перемовинами заради безпеки ригобанди на Банковій треба вже зупиняти . Весна -травень вікно можливостей для України, бо зима вже позаду. А 3000 ракет ERAM й F-16 для них досить США вже надали партнери , й PATRIOT пішли ...
показати весь коментар
06.02.2026 20:29 Відповісти
Чим цінний Чалий -
він не блогер й не хайпує "свіжаком"з позавчорашніх новин
він має добрі зв"язки у колах США - й добру репутацію там
він просто вийшов з дипломатичної служби за РИГОзЄвлади, як антидержавної дипломатії
показати весь коментар
06.02.2026 20:31 Відповісти
а чего чалый не на фронте?
55 лет. вполне себе пригодный штурмовик.
показати весь коментар
06.02.2026 22:03 Відповісти
никогда
показати весь коментар
06.02.2026 22:02 Відповісти
Звісно , а навіщо їм це ..?
Невідомі блокували авто ТЦК у Рівному та напали на військових: чоловіки, які були всередині, втекли
показати весь коментар
06.02.2026 19:50 Відповісти
Так,Чалий не просто посол і дипломат,він розумний дипломат,маючий гарні зв'язки в США.Використати б його здібності,але ЗЕленському западло бо він послом був призначений Порошенко.
показати весь коментар
06.02.2026 22:06 Відповісти
 
 