Зеленський проведе нараду щодо перемовин в Абу-Дабі: будуть доповіді по "чутливих аспектах"

Зеленський проведе нараду щодо перемовин в Абу-Дабі

7 лютого президент Володимир Зеленський проведе нараду з українською делегацією щодо "чутливих аспектів" перемовин в Абу-Дабі.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"На завтра призначив нараду з нашою делегацією: хлопці повертаються в Україну сьогодні, пізно ввечері, і завтра будуть доповіді по тих чутливих аспектах перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна готується до наступних зустрічей - тристоронніх.

Крім того, завтра відбудеться розмова з європейськими партнерами.

Підтримка України

"І також зараз в Америці працює наша парламентська дипломатія – голова парламенту Руслан Стефанчук. Ми з ним проговорювали перед поїздкою, що потрібно найбільше. І це стосується підтримки нашої держави, наших людей, і також перемовин", - повідомив президент.

За словами Зеленського, Стефанчук вже зустрівся зі спікером Джонсоном, з конгресменами та з багатьма друзями України в США. Також відбувся Український молитовний сніданок.

"Усім я хочу подякувати за підтримку й дякую, Руслане, за продуктивну парламентську дипломатію. Всі сили нашої держави, всі зараз мають бути направлені на одне – підтримку України, підтримку українців, підтримку нашого захисту, нашої стійкості, нашої незалежності. Підтримка для України – це наближення умов, коли війна для Росії втратить сенс. Обов'язково ми вистоїмо!" - наголосив Зеленський.

Мирні перемовини в ОАЕ

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
  • Зеленський затвердив склад української делегації.
  • За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
  • За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

умерку запитай - чий Крим?!
06.02.2026 21:31 Відповісти
чутливі моменти ,які ти створив , з 22р для України , торчок занюханий !!!
06.02.2026 21:33 Відповісти
"нарада щодо перемовин" - це як ? Що продали без тебе чи що ще не продали із тобою?
06.02.2026 21:42 Відповісти
Проводити наради - не мішки носити!
А вы батенька все в трудах...
Трудяга ти наш.🤦‍♂️
06.02.2026 21:30 Відповісти
чули -чули Буратінка, як Умєров тримав на киліми нагоняй від Єрамка у всебе в київській хазі- чи навпаки було? Але чому ж тоді Єрмак ПРеЗЕку твою держохорону юзає?
06.02.2026 22:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uiIWDtiC8GAУкраїна має ВИЙТИ з переговорів? - Чалий про переговорний процес, нову роль Буданова та тиск Трампа

Валерій Чалий не тупий оптиміст ,але ж послухати зараз цікаво - він вважає, оцю тусню з перемовинами треба закінчувати.
( Досить вирішувати свої чувственниє та чутливі питання - репліка від мене)
Все інше сказано виваженно, дипломатично й одночасно відверто
- БУРАТІНА ПОСЛУХАЙ ЦЕЙ УРОК ВІД ВАЛЕРІЯ ЧАЛОГО.
так!!!
Це саме той дипломат, посол у США , котрий вийшов з дипломатичної служби за влади ЗЄ - бо не бачив там рис патріотичної дипломатії.

Але зараз він РигозЄльонишу ДАЄ ПОРАДИ - рятуйся, Нелоше, слухаючи Чалого ...
06.02.2026 22:17 Відповісти
Ше одна балачка про балачки
Відповіді будуть, але ми їх дізнаємося, коли вже буде запізно.
06.02.2026 21:42 Відповісти
Бориспіль не працює - не встигнуть...
06.02.2026 21:43 Відповісти
Так його борт в Польщі
06.02.2026 21:58 Відповісти
а до борта як буде втікати?
06.02.2026 21:59 Відповісти
Попід кордоном Білорусії, як шахед
06.02.2026 22:14 Відповісти
Так отож..воно колись в Данії до F-16 залазило..мб випросив собі двомісний)) В чи D варіант
06.02.2026 22:34 Відповісти
хлопці повертаються в Україну сьогодні, пізно ввечері,

Я щас заплачу, прям з нуля їдуть
06.02.2026 22:11 Відповісти
Аспекти настільки чутливі, що українцям поки знати не варто. Потім колись може якось дізнаються.
06.02.2026 22:27 Відповісти
Фотка конечно топчик,называется - шашлычник изобретает новый,потужный маринад.
06.02.2026 22:46 Відповісти
 
 