Зеленський проведе нараду щодо перемовин в Абу-Дабі: будуть доповіді по "чутливих аспектах"

7 лютого президент Володимир Зеленський проведе нараду з українською делегацією щодо "чутливих аспектів" перемовин в Абу-Дабі.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"На завтра призначив нараду з нашою делегацією: хлопці повертаються в Україну сьогодні, пізно ввечері, і завтра будуть доповіді по тих чутливих аспектах перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна готується до наступних зустрічей - тристоронніх.

Крім того, завтра відбудеться розмова з європейськими партнерами.

Підтримка України

"І також зараз в Америці працює наша парламентська дипломатія – голова парламенту Руслан Стефанчук. Ми з ним проговорювали перед поїздкою, що потрібно найбільше. І це стосується підтримки нашої держави, наших людей, і також перемовин", - повідомив президент.

За словами Зеленського, Стефанчук вже зустрівся зі спікером Джонсоном, з конгресменами та з багатьма друзями України в США. Також відбувся Український молитовний сніданок.

"Усім я хочу подякувати за підтримку й дякую, Руслане, за продуктивну парламентську дипломатію. Всі сили нашої держави, всі зараз мають бути направлені на одне – підтримку України, підтримку українців, підтримку нашого захисту, нашої стійкості, нашої незалежності. Підтримка для України – це наближення умов, коли війна для Росії втратить сенс. Обов'язково ми вистоїмо!" - наголосив Зеленський.

Мирні перемовини в ОАЕ