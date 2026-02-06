Зеленський проведе нараду щодо перемовин в Абу-Дабі: будуть доповіді по "чутливих аспектах"
7 лютого президент Володимир Зеленський проведе нараду з українською делегацією щодо "чутливих аспектів" перемовин в Абу-Дабі.
Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"На завтра призначив нараду з нашою делегацією: хлопці повертаються в Україну сьогодні, пізно ввечері, і завтра будуть доповіді по тих чутливих аспектах перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном", - зазначив Зеленський.
Він додав, що Україна готується до наступних зустрічей - тристоронніх.
Крім того, завтра відбудеться розмова з європейськими партнерами.
Підтримка України
"І також зараз в Америці працює наша парламентська дипломатія – голова парламенту Руслан Стефанчук. Ми з ним проговорювали перед поїздкою, що потрібно найбільше. І це стосується підтримки нашої держави, наших людей, і також перемовин", - повідомив президент.
За словами Зеленського, Стефанчук вже зустрівся зі спікером Джонсоном, з конгресменами та з багатьма друзями України в США. Також відбувся Український молитовний сніданок.
"Усім я хочу подякувати за підтримку й дякую, Руслане, за продуктивну парламентську дипломатію. Всі сили нашої держави, всі зараз мають бути направлені на одне – підтримку України, підтримку українців, підтримку нашого захисту, нашої стійкості, нашої незалежності. Підтримка для України – це наближення умов, коли війна для Росії втратить сенс. Обов'язково ми вистоїмо!" - наголосив Зеленський.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.
А вы батенька все в трудах...
Трудяга ти наш.🤦♂️
Валерій Чалий не тупий оптиміст ,але ж послухати зараз цікаво - він вважає, оцю тусню з перемовинами треба закінчувати.
( Досить вирішувати свої чувственниє та чутливі питання - репліка від мене)
Все інше сказано виваженно, дипломатично й одночасно відверто
- БУРАТІНА ПОСЛУХАЙ ЦЕЙ УРОК ВІД ВАЛЕРІЯ ЧАЛОГО.
Це саме той дипломат, посол у США , котрий вийшов з дипломатичної служби за влади ЗЄ - бо не бачив там рис патріотичної дипломатії.
Але зараз він РигозЄльонишу ДАЄ ПОРАДИ - рятуйся, Нелоше, слухаючи Чалого ...
Я щас заплачу, прям з нуля їдуть