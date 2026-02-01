Таяни об идее ускоренного вступления Украины в ЕС: нужно достичь прогресса

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прокомментировал идею об ускоренном вступлении Украины в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Таяни сказал в интервью Corriere della Sera.

Италия поддерживает членство Украины в ЕС

Таяни отметил, что Италия поддерживает членство Украины в ЕС, однако, добавил он, первыми к Евросоюзу должны присоединиться балканские страны.

"Мы поддерживаем вступление Украины, но сначала есть Балканы, перед которыми мы имеем обязательства и которые для нас являются приоритетом. 3 марта в Риме мы будем принимать встречу "Друзей Балкан". 1 апреля мы будем в Белграде с немецким министром Вадефулем, чтобы продемонстрировать внимание к Сербии", – рассказал он.

В то же время Таяни заверил, что Италия поддержит Украину с вступлением в ЕС, "которой нужно достичь прогресса".

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности.

"Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год", - добавил он. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.

