Таяни об идее ускоренного вступления Украины в ЕС: нужно достичь прогресса
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прокомментировал идею об ускоренном вступлении Украины в ЕС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Таяни сказал в интервью Corriere della Sera.
Италия поддерживает членство Украины в ЕС
Таяни отметил, что Италия поддерживает членство Украины в ЕС, однако, добавил он, первыми к Евросоюзу должны присоединиться балканские страны.
"Мы поддерживаем вступление Украины, но сначала есть Балканы, перед которыми мы имеем обязательства и которые для нас являются приоритетом. 3 марта в Риме мы будем принимать встречу "Друзей Балкан". 1 апреля мы будем в Белграде с немецким министром Вадефулем, чтобы продемонстрировать внимание к Сербии", – рассказал он.
В то же время Таяни заверил, что Италия поддержит Украину с вступлением в ЕС, "которой нужно достичь прогресса".
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности.
"Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год", - добавил он.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це дипломатична відмова приймати в ЄС. У дипломатії все, що написане до АЛЕ - немає сенсу.
Так і ми не проти. Вони завтра, а ми післязавтра)