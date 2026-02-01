РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8064 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
1 304 13

Таяни об идее ускоренного вступления Украины в ЕС: нужно достичь прогресса

Таяни о вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прокомментировал идею об ускоренном вступлении Украины в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Таяни сказал в интервью Corriere della Sera.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Италия поддерживает членство Украины в ЕС

Таяни отметил, что Италия поддерживает членство Украины в ЕС, однако, добавил он, первыми к Евросоюзу должны присоединиться балканские страны.

"Мы поддерживаем вступление Украины, но сначала есть Балканы, перед которыми мы имеем обязательства и которые для нас являются приоритетом. 3 марта в Риме мы будем принимать встречу "Друзей Балкан". 1 апреля мы будем в Белграде с немецким министром Вадефулем, чтобы продемонстрировать внимание к Сербии", – рассказал он.

В то же время Таяни заверил, что Италия поддержит Украину с вступлением в ЕС, "которой нужно достичь прогресса".

Читайте также: ЕС планирует принять Украину в 2027 году, чтобы предоставить доступ к семилетнему бюджету, - Орбан

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности.
    "Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год", - добавил он.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.

Читайте также: Глава МИД Люксембурга Беттель о членстве Украины в ЕС: "Не ставьте ультиматумов"

Автор: 

Италия (1732) Евросоюз (18040) Таяни Антонио (81)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Норм. Для ЄС всі Майдани та загибелі людей за прагнення приєднатися до Євросоюзу нічого не значать. Газ, нафта, ліс з московії найперше а демократія, свобода, смерті за це - то проблеми папуасів
показать весь комментарий
01.02.2026 11:23 Ответить
+3
Давай по чесному, уся оця трагедія - Єс і Нато були одним великим обманом, щоб Україна не хитнулась в інший бік
показать весь комментарий
01.02.2026 12:06 Ответить
+2
"Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани..."

Це дипломатична відмова приймати в ЄС. У дипломатії все, що написане до АЛЕ - немає сенсу.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани..."

Це дипломатична відмова приймати в ЄС. У дипломатії все, що написане до АЛЕ - немає сенсу.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:22 Ответить
Багато високопосадовців України вже досягли прогресу - Трамп з радістю надасть їм громадянство
показать весь комментарий
01.02.2026 11:23 Ответить
Норм. Для ЄС всі Майдани та загибелі людей за прагнення приєднатися до Євросоюзу нічого не значать. Газ, нафта, ліс з московії найперше а демократія, свобода, смерті за це - то проблеми папуасів
показать весь комментарий
01.02.2026 11:23 Ответить
Бажання приєднатися не перекриває брехню і корупцію.ЄС винуватий,що мудрий наріт обрав тупого нарка.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:26 Ответить
"... першими до Євросоюзу мають приєднатися Балканські країни."
Так і ми не проти. Вони завтра, а ми післязавтра)
показать весь комментарий
01.02.2026 11:30 Ответить
А може Україні не потрібно нікуди вступати, бо то НАТО і ЄС в дуже плачевному стані
показать весь комментарий
01.02.2026 11:32 Ответить
Вступ в ЄС відразу накине тонни всіляких регуляцій які будуть тормозити розвиток країни. Замість того краще взяти модель Аогентини де прийшов до влади Хавєр Мілей і блискавично провів реформи скоротивши держапарат з 18 до 9 міністерств та запроваджує дерегуляцію бізнесу. Навіть Мерц в одному з останніх виступів визнав що Європа сильно відстала від США і необхідна дерегуляція і економічні реформи.
показать весь комментарий
01.02.2026 11:53 Ответить
Мудрий наріт в 2019р вибрав варіант жити в лайні і хаосі.Ніхто не візьме країну в ЄС,яку очолює корумпована влада на чолі з найтупішим лідором в історії
показать весь комментарий
01.02.2026 11:37 Ответить
Нам ще потрібно вчитись в європейців корумпованості, ми проти них ще ясельна група
показать весь комментарий
01.02.2026 11:39 Ответить
Давай по чесному, уся оця трагедія - Єс і Нато були одним великим обманом, щоб Україна не хитнулась в інший бік
показать весь комментарий
01.02.2026 12:06 Ответить
Для вступу треба щось робити, наближатись до стандартів ЄС, а не триндіти і скиглити, що не беруть
показать весь комментарий
01.02.2026 13:45 Ответить
 
 