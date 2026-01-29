Глава МИД Люксембурга Беттель о членстве Украины в ЕС: "Не ставьте ультиматумов"
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель подчеркнул, что правила вступления в Евросоюз одинаковы для всех стран, и Украина не должна ставить ультиматумов относительно членства в 2027 году.
Об этом он заявил в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел ЕС, передает Цензор.НЕТ.
Комментируя слова президента Владимира Зеленского об ожидании Украины вступления в ЕС в 2027 году, Беттель отметил: "Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами в следующем году. Извините, я также несколько раз говорил ему: не ставьте ультиматумов. Это не в ваших интересах. Есть правила, которые мы должны выполнять".
Министр иностранных дел Люксембурга добавил, что правила вступления являются едиными для всех стран, и исключений быть не может: "Есть правила, которые мы должны выполнять", — подчеркнул он.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности.
"Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год", - добавил он.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.
Вступ до ЕЕС - ґарнтія безпеки (чиєї?), сам тому це має статися 2027 році (а чому не в 2026-му чи 2028-му?)…
а в країнах Європи, й в Люксембурзі зокрема, голова МЗС це особа, яка озвучує узгоджену державну позицію (а не верзе про лопати) й до кого варто дослухатись.
може на слова Мерца є сенс зважати чи теж ні?
або може на це слід зважати?
ще раз, коли зеленське щось там заявляє не отримавши на це згоду Євросоюзу це виглядає нахабною пустоборожньою балаканиною, яку можуть дозволити собі трамп та путні, але не може дозволяти собі зеленський.
Просто Наркозельцеру потрібна "перемога" хоч якась на фоні просранної війни, щоб пертись на другий строк.
Корупція - це не головна причина нашого неприйняття в ЄС. Всі країни корумповані, а Трамп той взагалі побив всі рекорди з корупції. Європа і досі вважає нас совком, тим совком, який знищував нашу історію , нашу ідентичність та нашу свободу. Ми для них люди другого ґатунку.