Глава МИД Люксембурга Беттель о членстве Украины в ЕС: "Не ставьте ультиматумов"

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель подчеркнул, что правила вступления в Евросоюз одинаковы для всех стран, и Украина не должна ставить ультиматумов относительно членства в 2027 году.

Об этом он заявил в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ксавье Беттель выступил с заявлением в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел ЕС.

Комментируя слова президента Владимира Зеленского об ожидании Украины вступления в ЕС в 2027 году, Беттель отметил: "Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами в следующем году. Извините, я также несколько раз говорил ему: не ставьте ультиматумов. Это не в ваших интересах. Есть правила, которые мы должны выполнять".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Люксембург выделил еще 10 миллионов евро на восстановление украинской энергетики

Министр иностранных дел Люксембурга добавил, что правила вступления являются едиными для всех стран, и исключений быть не может: "Есть правила, которые мы должны выполнять", — подчеркнул он.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности.

"Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год", - добавил он.

"Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год", - добавил он. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких решений по Украине без Украины, - заявление стран Бенилюкса