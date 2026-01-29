Глава МИД Люксембурга Беттель о членстве Украины в ЕС: "Не ставьте ультиматумов"

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель подчеркнул, что правила вступления в Евросоюз одинаковы для всех стран, и Украина не должна ставить ультиматумов относительно членства в 2027 году.

Об этом он заявил в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя слова президента Владимира Зеленского об ожидании Украины вступления в ЕС в 2027 году, Беттель отметил: "Я слышал, что президент Зеленский сказал, что они должны стать членами в следующем году. Извините, я также несколько раз говорил ему: не ставьте ультиматумов. Это не в ваших интересах. Есть правила, которые мы должны выполнять".

Министр иностранных дел Люксембурга добавил, что правила вступления являются едиными для всех стран, и исключений быть не может: "Есть правила, которые мы должны выполнять", — подчеркнул он.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности.
    "Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год", - добавил он.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно.

Топ комментарии
+15
Для вступу реформи потрібно.А це нудно,довго і збитково для лідора нації.
29.01.2026 13:47 Ответить
+15
Європа з нами. Разом і до кінця.
29.01.2026 13:49 Ответить
+6
Україна не ставила ультиматумів. Зазначалося, що вступ до ЄС на початку 2027 року є одним із дієвих способів завершення кацапської війни. Люксембург далеко від ординського кордону і може сміливо варнякати усіляку дурню про правила. Інші країни, які мають відповідний негативний досвід взаємин з кацапстаном і географічний недолік свого розташування, мають тверезішу думку щодо вступу України.
29.01.2026 14:01 Ответить
Для вступу реформи потрібно.А це нудно,довго і збитково для лідора нації.
29.01.2026 13:47 Ответить
Вождя племені ви хотіли сказати.
29.01.2026 15:06 Ответить
Лідор прогресивного світу
29.01.2026 18:17 Ответить
Європа з нами. Разом і до кінця.
29.01.2026 13:49 Ответить
Пашинян, Мадуро і Асад бардзо дякують росії за непохитну всебічну підтримку.
29.01.2026 13:53 Ответить
Це Мадуро з асадом заблокували вступ України до ЄС. Саме так це у єврооптиміздів працює.
29.01.2026 14:25 Ответить
Це "друзі росії", яких росія радісно злила.
29.01.2026 14:30 Ответить
Ще не юридично хоча фактично і бажано щоб до кінця Московії.
29.01.2026 13:54 Ответить
А от для Європи та США Україна на другому плані. На першому шоб не дай бог росія не розвалились. Бо тоді ядерна збруя з"явиться у хір зна кого. Так що ми в принципі перемогти не зможемо ніколи, тим більше з оманським ішаком у керма
29.01.2026 13:57 Ответить
ну так і 90 % бєженцєв масла в вогонь за ці роки непогано підлили - я не можу на роботу ходить, мєні время не підходить, я для свого блога в ютубі відєо не зможу снімать!
29.01.2026 14:13 Ответить
это бред как ты это придумал ? Главная причина всегда в деньгах ...открою секрет ни одна британская копания или бизнес не может работать в Украине без взяток
29.01.2026 14:59 Ответить
І не юридично, і не фактично.
29.01.2026 14:26 Ответить
беріть беріть.. ціле племя
29.01.2026 13:52 Ответить
Там вже того племені батальйонами як у Монако а народу України зась.
29.01.2026 13:56 Ответить
как хорошо под конец войны заговорили ) скоро еще попросят все деньги вернуть и вооружение
29.01.2026 13:54 Ответить
Они не сказали ничего нового. А вот где вы взяли конец войны не понятно. На телемарафоне?
29.01.2026 14:31 Ответить
а где вы взяли что не конец войны?
29.01.2026 14:44 Ответить
Ответ вопросом на вопрос - это пустая трата моего времени.
29.01.2026 16:02 Ответить
Зєльонкін - дурнувате чмо, яке верзе, що слина на язик принесла. Його слова - на 90% без сенсу.

Вступ до ЕЕС - ґарнтія безпеки (чиєї?), сам тому це має статися 2027 році (а чому не в 2026-му чи 2028-му?)…
29.01.2026 13:56 Ответить
Набрали одним чихом орбанів а Україну яка здержує кацапів - потрібно вичинити
29.01.2026 13:57 Ответить
Заради справедливості. Орбанів не брали, вони зʼявилися пізніше.
29.01.2026 14:00 Ответить
Я за те шо в них був джентельменський набор - корупція кумовства слабка економіка - але ж взяли
29.01.2026 14:07 Ответить
29.01.2026 14:01 Ответить
зазначалося, що вступ до ЄС у 2027-му, як гарантію безпеки, обговорювався чомусь між представниками України, Штатів та росії нікого не забули спитати?
29.01.2026 14:09 Ответить
Усвідомлюєте різницю між "зазначалося" і "ультиматумом" ??? Коли Україна ставила ультиматуми щодо вступу до ЄС ???
29.01.2026 14:14 Ответить
усвідомлюєте різницю між обговоренням з тими, від кого безпосередньо залежить вступ до ЄС й з тими, з ким хочеться?
29.01.2026 14:17 Ответить
это просто пацак глава МИДУ он не представляет даже интересы ЕС тут в принципе нечего обсуждать
29.01.2026 15:02 Ответить
стан речей за яких голова МЗС це "просто пацак" існує сьогодні в Україні, коли під час міжнародних перемовин голова МЗС сидів мовчки збоку, а перемовини вів єрмак.
а в країнах Європи, й в Люксембурзі зокрема, голова МЗС це особа, яка озвучує узгоджену державну позицію (а не верзе про лопати) й до кого варто дослухатись.
може на слова Мерца є сенс зважати чи теж ні?
або може на це слід зважати?
ще раз, коли зеленське щось там заявляє не отримавши на це згоду Євросоюзу це виглядає нахабною пустоборожньою балаканиною, яку можуть дозволити собі трамп та путні, але не може дозволяти собі зеленський.
29.01.2026 15:47 Ответить
29.01.2026 14:12 Ответить
«либо ишак сдохнет, либо падишах помрет»:
29.01.2026 14:13 Ответить
Ішак давно повинен був теліпатись на каштані, а Україна вже була б в Євросоюзі. Але "смітунам" бубачька нравіцца.
29.01.2026 14:26 Ответить
Зараз європейські лідери будуть почергово нам відмовляти, а папізже почнуть штовхати нас в обійми *****. Так і будемо в ополонці між двома світами бовкатись.
29.01.2026 14:14 Ответить
Якби зечмо і справді мало намір вести Україну в ЄС, то воно реально боролось би з корупцією. Думаєте в ЄС дурні не бачать позорну виставу, влаштовану зеленим? Всі більш-менш значимі особи, кого засвітили на якихось плівках, прямо напередодні обшуків та арештів з почесним супроводом перепрвляються за кордон.
29.01.2026 14:24 Ответить
Вони скоро на яого предяви будуть просто відповідати- заткнись і воюй.
29.01.2026 15:12 Ответить
Та не бачити нам ніякого ЄС допоки зелена мерзота у владі, не видумуйте ніяких конспірологій. Отак і будуть махать морквиною перед носом оманського віслюка поки він при владі.
29.01.2026 14:17 Ответить
а вот про Зеленых не надо а то может показаться что проблема только в Зеле и вот если его поменять то ух заживем как европецы
29.01.2026 15:04 Ответить
Та якраз проблема тільки в ньому. Це він один конкретно повернув до влади всю проросійську ригівську шоблу, яку Майдан витурив і розігнав по загряницям.
29.01.2026 15:22 Ответить
Включає дурака. Бо все розуміє. Просто нас туди не пустять.
29.01.2026 14:36 Ответить
поки міндіч не президент нічого не буде
29.01.2026 14:36 Ответить
От уявити собі на хвилинку ситуацію -кацапи висадились у Гданську...(не дай Боже). І ЄС і вся ната "дружною толпою"... занепокоїлись. Або навіть дуже. І де тоді б був Люксембург?
29.01.2026 14:44 Ответить
Люксембург, в соответствии с 5-й статьей НАТО будет проводить консультации о случившемся положении.
29.01.2026 14:55 Ответить
29.01.2026 14:56 Ответить
Вибачте, я також кілька разів казав йому: не ставте ультиматумів. ( ЗЕЗРАДНИК СТАВИТЬ УЛЬТИМАТУМИ.ЗНАЮЧИ ЩО,З ЙОГО КОРУПЦІЙНОЮ ШАРАГОЮ В УКРАЇНІ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ НІЯКЕ ЄС НЕ СВІТИТЬ НА НАЙБЛИЖЧІ 50 РОКІВ Це не у ваших інтересах.ЦЕ В ІНТЕРЕСАХ КУЙЛА І ЙОГО СЛУГ В УКРАЇНІ
29.01.2026 14:53 Ответить
Всі у кого є мозок, розуміють, що нікуди не візьмуть в найближчі років 5, а скоріше 50.
Просто Наркозельцеру потрібна "перемога" хоч якась на фоні просранної війни, щоб пертись на другий строк.
29.01.2026 14:57 Ответить
Нашу корупцію нереально побороти. Ніхто з цим не впорався, всі її тільки очолювали, коли приходили до влади.
Корупція - це не головна причина нашого неприйняття в ЄС. Всі країни корумповані, а Трамп той взагалі побив всі рекорди з корупції. Європа і досі вважає нас совком, тим совком, який знищував нашу історію , нашу ідентичність та нашу свободу. Ми для них люди другого ґатунку.
29.01.2026 15:33 Ответить
шо значить "не став ультиматумів"???У чувака вибори!
29.01.2026 15:40 Ответить
Це зовсім не ультиматум, в наполегливе прохання, але якщо і надалі будуть тримати Україну за порогом, с ультиматумом прийде рашистська орда. Чи хвате духу посперечатися з ними.
29.01.2026 16:34 Ответить
Закриті двері до вступу, до війни мали щілиночку, довжиною в 50 років… країну, яка має величезну сільськогосподарську та промислову потенцію в ЄС просто бояться. А тут ще війна… Європейці суперпрагмати і ніколи не планували вступ України у Союз.
29.01.2026 17:20 Ответить
 
 