Глава МЗС Люксембургу Беттель про членство України в ЄС: "Не ставте ультиматумів"

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель наголосив, що правила вступу до Євросоюзу є однаковими для всіх країн, і Україна не повинна ставити ультиматумів щодо членства у 2027 році.

Про це він заявив у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи слова президента Володимира Зеленського про очікування України на вступ до ЄС у 2027 році, Беттель зазначив: "Я чув, що президент Зеленський сказав, що вони мають стати членами наступного року. Вибачте, я також кілька разів казав йому: не ставте ультиматумів. Це не у ваших інтересах. Є правила, які ми повинні виконувати".

Міністр закордонних справ Люксембургу додав, що правила щодо вступу є єдиними для всіх країн, і винятків не може бути: "Є правила, які ми повинні виконувати", - підкреслив він.

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки.

"Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік", - додав він. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року є неможливим.

