Глава МЗС Люксембургу Беттель про членство України в ЄС: "Не ставте ультиматумів"

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель наголосив, що правила вступу до Євросоюзу є однаковими для всіх країн, і Україна не повинна ставити ультиматумів щодо членства у 2027 році.

Про це він заявив у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Ксав’є Беттель виступив із заявою у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС.

Коментуючи слова президента Володимира Зеленського про очікування України на вступ до ЄС у 2027 році, Беттель зазначив: "Я чув, що президент Зеленський сказав, що вони мають стати членами наступного року. Вибачте, я також кілька разів казав йому: не ставте ультиматумів. Це не у ваших інтересах. Є правила, які ми повинні виконувати".

Міністр закордонних справ Люксембургу додав, що правила щодо вступу є єдиними для всіх країн, і винятків не може бути: "Є правила, які ми повинні виконувати", - підкреслив він.

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки.
    "Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік", - додав він.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року є неможливим.

Топ коментарі
Для вступу реформи потрібно.А це нудно,довго і збитково для лідора нації.
29.01.2026 13:47 Відповісти
Європа з нами. Разом і до кінця.
29.01.2026 13:49 Відповісти
Україна не ставила ультиматумів. Зазначалося, що вступ до ЄС на початку 2027 року є одним із дієвих способів завершення кацапської війни. Люксембург далеко від ординського кордону і може сміливо варнякати усіляку дурню про правила. Інші країни, які мають відповідний негативний досвід взаємин з кацапстаном і географічний недолік свого розташування, мають тверезішу думку щодо вступу України.
29.01.2026 14:01 Відповісти
Для вступу реформи потрібно.А це нудно,довго і збитково для лідора нації.
29.01.2026 13:47 Відповісти
Вождя племені ви хотіли сказати.
29.01.2026 15:06 Відповісти
Лідор прогресивного світу
29.01.2026 18:17 Відповісти
Європа з нами. Разом і до кінця.
29.01.2026 13:49 Відповісти
Пашинян, Мадуро і Асад бардзо дякують росії за непохитну всебічну підтримку.
29.01.2026 13:53 Відповісти
Це Мадуро з асадом заблокували вступ України до ЄС. Саме так це у єврооптиміздів працює.
29.01.2026 14:25 Відповісти
Це "друзі росії", яких росія радісно злила.
29.01.2026 14:30 Відповісти
Ще не юридично хоча фактично і бажано щоб до кінця Московії.
29.01.2026 13:54 Відповісти
А от для Європи та США Україна на другому плані. На першому шоб не дай бог росія не розвалились. Бо тоді ядерна збруя з"явиться у хір зна кого. Так що ми в принципі перемогти не зможемо ніколи, тим більше з оманським ішаком у керма
29.01.2026 13:57 Відповісти
ну так і 90 % бєженцєв масла в вогонь за ці роки непогано підлили - я не можу на роботу ходить, мєні время не підходить, я для свого блога в ютубі відєо не зможу снімать!
29.01.2026 14:13 Відповісти
это бред как ты это придумал ? Главная причина всегда в деньгах ...открою секрет ни одна британская копания или бизнес не может работать в Украине без взяток
29.01.2026 14:59 Відповісти
І не юридично, і не фактично.
29.01.2026 14:26 Відповісти
беріть беріть.. ціле племя
29.01.2026 13:52 Відповісти
Там вже того племені батальйонами як у Монако а народу України зась.
29.01.2026 13:56 Відповісти
как хорошо под конец войны заговорили ) скоро еще попросят все деньги вернуть и вооружение
29.01.2026 13:54 Відповісти
Они не сказали ничего нового. А вот где вы взяли конец войны не понятно. На телемарафоне?
29.01.2026 14:31 Відповісти
а где вы взяли что не конец войны?
29.01.2026 14:44 Відповісти
Ответ вопросом на вопрос - это пустая трата моего времени.
29.01.2026 16:02 Відповісти
Зєльонкін - дурнувате чмо, яке верзе, що слина на язик принесла. Його слова - на 90% без сенсу.

Вступ до ЕЕС - ґарнтія безпеки (чиєї?), сам тому це має статися 2027 році (а чому не в 2026-му чи 2028-му?)…
29.01.2026 13:56 Відповісти
Набрали одним чихом орбанів а Україну яка здержує кацапів - потрібно вичинити
29.01.2026 13:57 Відповісти
Заради справедливості. Орбанів не брали, вони зʼявилися пізніше.
29.01.2026 14:00 Відповісти
Я за те шо в них був джентельменський набор - корупція кумовства слабка економіка - але ж взяли
29.01.2026 14:07 Відповісти
29.01.2026 14:01 Відповісти
зазначалося, що вступ до ЄС у 2027-му, як гарантію безпеки, обговорювався чомусь між представниками України, Штатів та росії нікого не забули спитати?
29.01.2026 14:09 Відповісти
Усвідомлюєте різницю між "зазначалося" і "ультиматумом" ??? Коли Україна ставила ультиматуми щодо вступу до ЄС ???
29.01.2026 14:14 Відповісти
усвідомлюєте різницю між обговоренням з тими, від кого безпосередньо залежить вступ до ЄС й з тими, з ким хочеться?
29.01.2026 14:17 Відповісти
это просто пацак глава МИДУ он не представляет даже интересы ЕС тут в принципе нечего обсуждать
29.01.2026 15:02 Відповісти
стан речей за яких голова МЗС це "просто пацак" існує сьогодні в Україні, коли під час міжнародних перемовин голова МЗС сидів мовчки збоку, а перемовини вів єрмак.
а в країнах Європи, й в Люксембурзі зокрема, голова МЗС це особа, яка озвучує узгоджену державну позицію (а не верзе про лопати) й до кого варто дослухатись.
може на слова Мерца є сенс зважати чи теж ні?
або може на це слід зважати?
ще раз, коли зеленське щось там заявляє не отримавши на це згоду Євросоюзу це виглядає нахабною пустоборожньою балаканиною, яку можуть дозволити собі трамп та путні, але не може дозволяти собі зеленський.
29.01.2026 15:47 Відповісти
29.01.2026 14:12 Відповісти
«либо ишак сдохнет, либо падишах помрет»:
29.01.2026 14:13 Відповісти
Ішак давно повинен був теліпатись на каштані, а Україна вже була б в Євросоюзі. Але "смітунам" бубачька нравіцца.
29.01.2026 14:26 Відповісти
Зараз європейські лідери будуть почергово нам відмовляти, а папізже почнуть штовхати нас в обійми *****. Так і будемо в ополонці між двома світами бовкатись.
29.01.2026 14:14 Відповісти
Якби зечмо і справді мало намір вести Україну в ЄС, то воно реально боролось би з корупцією. Думаєте в ЄС дурні не бачать позорну виставу, влаштовану зеленим? Всі більш-менш значимі особи, кого засвітили на якихось плівках, прямо напередодні обшуків та арештів з почесним супроводом перепрвляються за кордон.
29.01.2026 14:24 Відповісти
Вони скоро на яого предяви будуть просто відповідати- заткнись і воюй.
29.01.2026 15:12 Відповісти
Та не бачити нам ніякого ЄС допоки зелена мерзота у владі, не видумуйте ніяких конспірологій. Отак і будуть махать морквиною перед носом оманського віслюка поки він при владі.
29.01.2026 14:17 Відповісти
а вот про Зеленых не надо а то может показаться что проблема только в Зеле и вот если его поменять то ух заживем как европецы
29.01.2026 15:04 Відповісти
Та якраз проблема тільки в ньому. Це він один конкретно повернув до влади всю проросійську ригівську шоблу, яку Майдан витурив і розігнав по загряницям.
29.01.2026 15:22 Відповісти
Включає дурака. Бо все розуміє. Просто нас туди не пустять.
29.01.2026 14:36 Відповісти
поки міндіч не президент нічого не буде
29.01.2026 14:36 Відповісти
От уявити собі на хвилинку ситуацію -кацапи висадились у Гданську...(не дай Боже). І ЄС і вся ната "дружною толпою"... занепокоїлись. Або навіть дуже. І де тоді б був Люксембург?
29.01.2026 14:44 Відповісти
Люксембург, в соответствии с 5-й статьей НАТО будет проводить консультации о случившемся положении.
29.01.2026 14:55 Відповісти
29.01.2026 14:56 Відповісти
Вибачте, я також кілька разів казав йому: не ставте ультиматумів. ( ЗЕЗРАДНИК СТАВИТЬ УЛЬТИМАТУМИ.ЗНАЮЧИ ЩО,З ЙОГО КОРУПЦІЙНОЮ ШАРАГОЮ В УКРАЇНІ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ НІЯКЕ ЄС НЕ СВІТИТЬ НА НАЙБЛИЖЧІ 50 РОКІВ Це не у ваших інтересах.ЦЕ В ІНТЕРЕСАХ КУЙЛА І ЙОГО СЛУГ В УКРАЇНІ
29.01.2026 14:53 Відповісти
Всі у кого є мозок, розуміють, що нікуди не візьмуть в найближчі років 5, а скоріше 50.
Просто Наркозельцеру потрібна "перемога" хоч якась на фоні просранної війни, щоб пертись на другий строк.
29.01.2026 14:57 Відповісти
Нашу корупцію нереально побороти. Ніхто з цим не впорався, всі її тільки очолювали, коли приходили до влади.
Корупція - це не головна причина нашого неприйняття в ЄС. Всі країни корумповані, а Трамп той взагалі побив всі рекорди з корупції. Європа і досі вважає нас совком, тим совком, який знищував нашу історію , нашу ідентичність та нашу свободу. Ми для них люди другого ґатунку.
29.01.2026 15:33 Відповісти
шо значить "не став ультиматумів"???У чувака вибори!
29.01.2026 15:40 Відповісти
Це зовсім не ультиматум, в наполегливе прохання, але якщо і надалі будуть тримати Україну за порогом, с ультиматумом прийде рашистська орда. Чи хвате духу посперечатися з ними.
29.01.2026 16:34 Відповісти
Закриті двері до вступу, до війни мали щілиночку, довжиною в 50 років… країну, яка має величезну сільськогосподарську та промислову потенцію в ЄС просто бояться. А тут ще війна… Європейці суперпрагмати і ніколи не планували вступ України у Союз.
29.01.2026 17:20 Відповісти
 
 