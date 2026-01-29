Глава МЗС Люксембургу Беттель про членство України в ЄС: "Не ставте ультиматумів"
Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель наголосив, що правила вступу до Євросоюзу є однаковими для всіх країн, і Україна не повинна ставити ультиматумів щодо членства у 2027 році.
Про це він заявив у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС, передає Цензор.НЕТ.
Ксав'є Беттель виступив із заявою у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС.
Коментуючи слова президента Володимира Зеленського про очікування України на вступ до ЄС у 2027 році, Беттель зазначив: "Я чув, що президент Зеленський сказав, що вони мають стати членами наступного року. Вибачте, я також кілька разів казав йому: не ставте ультиматумів. Це не у ваших інтересах. Є правила, які ми повинні виконувати".
Міністр закордонних справ Люксембургу додав, що правила щодо вступу є єдиними для всіх країн, і винятків не може бути: "Є правила, які ми повинні виконувати", - підкреслив він.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки.
"Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік", - додав він.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року є неможливим.
Вступ до ЕЕС - ґарнтія безпеки (чиєї?), сам тому це має статися 2027 році (а чому не в 2026-му чи 2028-му?)…
а в країнах Європи, й в Люксембурзі зокрема, голова МЗС це особа, яка озвучує узгоджену державну позицію (а не верзе про лопати) й до кого варто дослухатись.
може на слова Мерца є сенс зважати чи теж ні?
або може на це слід зважати?
ще раз, коли зеленське щось там заявляє не отримавши на це згоду Євросоюзу це виглядає нахабною пустоборожньою балаканиною, яку можуть дозволити собі трамп та путні, але не може дозволяти собі зеленський.
Просто Наркозельцеру потрібна "перемога" хоч якась на фоні просранної війни, щоб пертись на другий строк.
Корупція - це не головна причина нашого неприйняття в ЄС. Всі країни корумповані, а Трамп той взагалі побив всі рекорди з корупції. Європа і досі вважає нас совком, тим совком, який знищував нашу історію , нашу ідентичність та нашу свободу. Ми для них люди другого ґатунку.