Таяні про ідею прискореного вступу України в ЄС: потрібно досягти прогресу
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні прокоментував ідею щодо прискореного вступу України в ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Таяні сказав в інтерв’ю Corriere della Sera".
Італія підтримує членство України в ЄС
Таяні зазначив, що Італія підтримує членство України в ЄС, однак, додав він, першими до Євросоюзу мають приєднатися Балканські країни.
"Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани, з якими ми маємо зобов'язання, і які для нас є пріоритетом. 3 березня в Римі ми прийматимемо зустріч "Друзів Балкан". 1 квітня ми будемо в Белграді з німецьким міністром Вадефулем, щоб продемонструвати увагу до Сербії", – розповів він.
Водночас Таяні запевнив, що Італія підтримає Україну зі вступом до ЄС, "потрібно досягти прогресу ".
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки.
"Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік", - додав він.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року є неможливим.
Це дипломатична відмова приймати в ЄС. У дипломатії все, що написане до АЛЕ - немає сенсу.
Так і ми не проти. Вони завтра, а ми післязавтра)