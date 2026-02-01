Таяні про ідею прискореного вступу України в ЄС: потрібно досягти прогресу

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні прокоментував ідею щодо прискореного вступу України в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Таяні сказав в інтерв’ю Corriere della Sera".

Італія підтримує членство України в ЄС

Таяні зазначив, що Італія підтримує членство України в ЄС, однак, додав він, першими до Євросоюзу мають приєднатися Балканські країни.

"Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани, з якими ми маємо зобов'язання, і які для нас є пріоритетом. 3 березня в Римі ми прийматимемо зустріч "Друзів Балкан". 1 квітня ми будемо в Белграді з німецьким міністром Вадефулем, щоб продемонструвати увагу до Сербії", – розповів він.

Водночас Таяні запевнив, що Італія підтримає Україну зі вступом до ЄС, "потрібно досягти прогресу ".

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки.
    "Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік", - додав він.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року є неможливим.

Автор: 

Італія (1685) Євросоюз (15026) Таяні Антоніо (88)
Топ коментарі
+3
Норм. Для ЄС всі Майдани та загибелі людей за прагнення приєднатися до Євросоюзу нічого не значать. Газ, нафта, ліс з московії найперше а демократія, свобода, смерті за це - то проблеми папуасів
показати весь коментар
01.02.2026 11:23 Відповісти
+3
Давай по чесному, уся оця трагедія - Єс і Нато були одним великим обманом, щоб Україна не хитнулась в інший бік
показати весь коментар
01.02.2026 12:06 Відповісти
+2
"Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани..."

Це дипломатична відмова приймати в ЄС. У дипломатії все, що написане до АЛЕ - немає сенсу.
показати весь коментар
01.02.2026 11:22 Відповісти
Багато високопосадовців України вже досягли прогресу - Трамп з радістю надасть їм громадянство
показати весь коментар
01.02.2026 11:23 Відповісти
Бажання приєднатися не перекриває брехню і корупцію.ЄС винуватий,що мудрий наріт обрав тупого нарка.
показати весь коментар
01.02.2026 11:26 Відповісти
"... першими до Євросоюзу мають приєднатися Балканські країни."
Так і ми не проти. Вони завтра, а ми післязавтра)
показати весь коментар
01.02.2026 11:30 Відповісти
А може Україні не потрібно нікуди вступати, бо то НАТО і ЄС в дуже плачевному стані
показати весь коментар
01.02.2026 11:32 Відповісти
Вступ в ЄС відразу накине тонни всіляких регуляцій які будуть тормозити розвиток країни. Замість того краще взяти модель Аогентини де прийшов до влади Хавєр Мілей і блискавично провів реформи скоротивши держапарат з 18 до 9 міністерств та запроваджує дерегуляцію бізнесу. Навіть Мерц в одному з останніх виступів визнав що Європа сильно відстала від США і необхідна дерегуляція і економічні реформи.
показати весь коментар
01.02.2026 11:53 Відповісти
Мудрий наріт в 2019р вибрав варіант жити в лайні і хаосі.Ніхто не візьме країну в ЄС,яку очолює корумпована влада на чолі з найтупішим лідором в історії
показати весь коментар
01.02.2026 11:37 Відповісти
Нам ще потрібно вчитись в європейців корумпованості, ми проти них ще ясельна група
показати весь коментар
01.02.2026 11:39 Відповісти
Для вступу треба щось робити, наближатись до стандартів ЄС, а не триндіти і скиглити, що не беруть
показати весь коментар
01.02.2026 13:45 Відповісти
 
 