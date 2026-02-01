Таяні про ідею прискореного вступу України в ЄС: потрібно досягти прогресу

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні прокоментував ідею щодо прискореного вступу України в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Таяні сказав в інтерв’ю Corriere della Sera".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Італія підтримує членство України в ЄС

Таяні зазначив, що Італія підтримує членство України в ЄС, однак, додав він, першими до Євросоюзу мають приєднатися Балканські країни.

"Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани, з якими ми маємо зобов'язання, і які для нас є пріоритетом. 3 березня в Римі ми прийматимемо зустріч "Друзів Балкан". 1 квітня ми будемо в Белграді з німецьким міністром Вадефулем, щоб продемонструвати увагу до Сербії", – розповів він.

Водночас Таяні запевнив, що Італія підтримає Україну зі вступом до ЄС, "потрібно досягти прогресу ".

Також читайте: ЄС планує прийняти Україну у 2027 році, щоб надати доступ до семирічного бюджету, - Орбан

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки.

"Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік", - додав він.

"Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік", - додав він. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року є неможливим.

Також читайте: Глава МЗС Люксембургу Беттель про членство України в ЄС: "Не ставте ультиматумів"