Італійська прем’єрка Мелоні засудила дії протестувальників під час Олімпіади-2026

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила солідарність з правоохоронними органами через сутички протестувальників біля місця проведення Зимових Олімпійських ігор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці Мелоні у Фейсбуці.

Мелоні засудила протести

За її словами, тисячі італійців працюють, щоб забезпечити успішне проведення Олімпіади. Серед них є волонтери, які прагнуть показати країну у позитивному світлі.

Однак частина людей влаштовує демонстрації та провокує хаос, зазначила прем’єрка.

Прем'єрка підкреслила: деякі протестувальники перерізають залізничні кабелі, щоб заблокувати поїзди. Вона назвала такі дії спробою зіпсувати роботу тисяч людей.

"Ще раз висловлюю солідарність з поліцією, містом Міланом і всіма, чию роботу підривають ці банди злочинців", – заявила Мелоні.

Поліція застосувала спецзасоби

Напередодні поліція Італії застосувала сльозогінний газ і водомети проти десятків протестувальників. Вони кидали петарди і намагалися прорватися на шосе поблизу майданчика Олімпіади.

Правоохоронці продовжують гарантувати безпеку спортсменів та гостей заходу. Місцева влада закликає громадян дотримуватися порядку під час ігор.

Раніше Папа Римський Лев XIV закликав всі країни, де зараз триває війна, оголосити олімпійське перемир’я на час Зимових ігор-2026 в Італії, що відкриваються 6 лютого.

Олімпіада-2026

Зимові Олімпійські ігри триватимуть до 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.

ООН та організатори цьогорічної Олімпіади закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі під час проведення зимових Олімпійських ігор в Італії та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня.

