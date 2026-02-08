Італійська прем’єрка Мелоні засудила дії протестувальників під час Олімпіади-2026

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила солідарність з правоохоронними органами через сутички протестувальників біля місця проведення Зимових Олімпійських ігор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці Мелоні у Фейсбуці.

За її словами, тисячі італійців працюють, щоб забезпечити успішне проведення Олімпіади. Серед них є волонтери, які прагнуть показати країну у позитивному світлі.
Однак частина людей влаштовує демонстрації та провокує хаос, зазначила прем’єрка.

Прем'єрка підкреслила: деякі протестувальники перерізають залізничні кабелі, щоб заблокувати поїзди. Вона назвала такі дії спробою зіпсувати роботу тисяч людей.

"Ще раз висловлюю солідарність з поліцією, містом Міланом і всіма, чию роботу підривають ці банди злочинців", – заявила Мелоні.

Напередодні поліція Італії застосувала сльозогінний газ і водомети проти десятків протестувальників. Вони кидали петарди і намагалися прорватися на шосе поблизу майданчика Олімпіади.

Правоохоронці продовжують гарантувати безпеку спортсменів та гостей заходу. Місцева влада закликає громадян дотримуватися порядку під час ігор.

  • Зимові Олімпійські ігри триватимуть до 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.
  • ООН та організатори цьогорічної Олімпіади закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі під час проведення зимових Олімпійських ігор в Італії та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня.

Це про ЩО?
08.02.2026 22:20 Відповісти
Срали вони на війну, у них олімпіада.
08.02.2026 22:25 Відповісти
…свято миру.
08.02.2026 22:30 Відповісти
А що вони хочуть?
08.02.2026 22:20 Відповісти
Шо вони хочуть, про це чомусь не пишуть.
08.02.2026 23:01 Відповісти
А шо вони хочуть, про це чомусь не пишуть.
08.02.2026 23:03 Відповісти
В том числе признание Палестины. И, так, по мелочам
08.02.2026 23:04 Відповісти
То араби?
08.02.2026 23:16 Відповісти
Не. Местные левые.
08.02.2026 23:26 Відповісти
дякую
09.02.2026 00:03 Відповісти
І заради цього треба різати кабелі та ганьбити свою країну на весь світ зривом Олімпіади? Значно більше схоже на сплановану диверсію (щось на кшталт періодичних "протестів прастих польскіх фєрмєров" під нашим кордоном), тут би спецслужбам попрацювати, якщо вони в Італії є...
09.02.2026 00:56 Відповісти
Они хочут чтобы их блондинистый муссолини перестал сдавать в кабалу еврейским банкам Италию. Ради какой-то ненужной Италии. Италия к вашему сведению и так в долгах как в шелках. Но еврейские СМИ пишут только про "плохих" протестующих. А про истинные причины выступлений ни слова. Только всякие 3-шекеля боты пишут про какие то леваков.
09.02.2026 01:12 Відповісти
Ради ненужной олимпиады в долг имеется в виду.
09.02.2026 01:25 Відповісти
А что делает нацист в "еврейских сми" ?
09.02.2026 07:22 Відповісти
А я думал, что слухи про распространенные случаи раздвоения личности для вашего племени это слухи. Ан нет. ваш случай, когда вы сами себе про себя вопрсоы задаете подтверждают, что дыма без огня не бывает.
09.02.2026 12:10 Відповісти
Для какого "вашего племени", рашабот нацистский?
09.02.2026 12:12 Відповісти
То есть мы, украинцы, вырастили такую падаль, как ты, получается?
09.02.2026 20:52 Відповісти
Здається мені, п..зди вони хочуть
09.02.2026 07:21 Відповісти
Чомусь здається, що ці протести з'явилися не без допомоги "русского мира"
09.02.2026 02:19 Відповісти
Ось вам приклад гібридної війни рашки проти країни ЄС.
09.02.2026 05:44 Відповісти
Помню президент Германии Штайнмайер собрал народ на площади, на помпезном представлении, и назвал полицейских героями и спасителями страны после разгона демонстраций. Они любят протестующих только в других странах.
09.02.2026 07:17 Відповісти
Ну США тоже поддерживают всяких падонков в других странах, но у себя своих граждан на улицах расстреливают и демонстрации разгоняют похлеще чем те кого они обвиняют. К сожалению лицемерие было и есть основной чертой так называемого "запада".
09.02.2026 12:41 Відповісти
Основна черта запада це цінність людського життя і це залежить не від держави а від суспільства
09.02.2026 21:57 Відповісти
Суспильство можно купить или запугать, чем всякие правительства и их владельцы в тени и занимаются. А на показ выставляют себя такими белыми рыцарями. Любую власть надо менять насильно и отслуживщих закрывать на 10 лет в какие то лагеря с полным пансионом, чтобы их не портила власть.
10.02.2026 00:02 Відповісти
 
 