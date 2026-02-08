Італійська прем’єрка Мелоні засудила дії протестувальників під час Олімпіади-2026
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила солідарність з правоохоронними органами через сутички протестувальників біля місця проведення Зимових Олімпійських ігор.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці Мелоні у Фейсбуці.
Мелоні засудила протести
За її словами, тисячі італійців працюють, щоб забезпечити успішне проведення Олімпіади. Серед них є волонтери, які прагнуть показати країну у позитивному світлі.
Однак частина людей влаштовує демонстрації та провокує хаос, зазначила прем’єрка.
Прем'єрка підкреслила: деякі протестувальники перерізають залізничні кабелі, щоб заблокувати поїзди. Вона назвала такі дії спробою зіпсувати роботу тисяч людей.
"Ще раз висловлюю солідарність з поліцією, містом Міланом і всіма, чию роботу підривають ці банди злочинців", – заявила Мелоні.
Поліція застосувала спецзасоби
Напередодні поліція Італії застосувала сльозогінний газ і водомети проти десятків протестувальників. Вони кидали петарди і намагалися прорватися на шосе поблизу майданчика Олімпіади.
Правоохоронці продовжують гарантувати безпеку спортсменів та гостей заходу. Місцева влада закликає громадян дотримуватися порядку під час ігор.
- Раніше Папа Римський Лев XIV закликав всі країни, де зараз триває війна, оголосити олімпійське перемир’я на час Зимових ігор-2026 в Італії, що відкриваються 6 лютого.
Олімпіада-2026
- Зимові Олімпійські ігри триватимуть до 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.
- ООН та організатори цьогорічної Олімпіади закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі під час проведення зимових Олімпійських ігор в Італії та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня.
