Гераскевичу запретили использовать на Олимпиаде шлем с фотографиями убитых Россией украинских спортсменов: Зеленский отреагировал на решение МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что ему запретили использовать на Олимпиаде-2026 шлем с изображением погибших в результате российской агрессии украинских атлетов.

Об этом он заявил на своей странице в соцсети Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

МОК запретил использовать шлем

"МОК запрещает использование моего шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предаёт тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти. Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные чествования, на этот раз для Украины решили установить особые правила", - заявил спортсмен.

Гераскевич добавил, что готовит официальный запрос в МОК и будет бороться за право выступать на Олимпиаде именно в этом шлеме.

Читайте также: Российские спортсмены на Олимпиаде-2026 будут соревноваться только как нейтральные участники, - МОК

Зеленский отреагировал на решение МОК

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение МОК запретить Гераскевичу надевать "шлем памяти" на Олимпиаде-2026.

"Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться "политической акцией на спортивных соревнованиях". Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия. И именно это напоминает всем о глобальной роли спорта и исторической миссии олимпийского движения как такового – все это о мире и ради жизни. Украина верна этому. Россия доказывает обратное", - написал глава государства в своем телеграм-канале.

Зеленский отметил, что на шлеме Гераскевича изображены портреты наших атлетов, которых убила Россия.

В частности, фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, убитого оккупантами вблизи Харькова, и других наших спортсменов, которых российская война лишила жизни.

Президент поблагодарил знаменосца украинской сборной за то, что он напоминает миру "цену нашей борьбы".

Читайте также: Украинец Гераскевич появился на Олимпиаде-2026 в "шлеме памяти" с фотографиями убитых Россией спортсменов

Что предшествовало

Напомним, что ранее сообщалось о том, что скелетонист сборной Украины Владислав Гераскевич вышел на официальную тренировку на зимней Олимпиаде-2026 в особом шлеме.

На нем изображены фото спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте также: МОК запретил российские флаги для зрителей на Олимпиаде-2026