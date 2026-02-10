Гераскевичу запретили использовать на Олимпиаде шлем с фотографиями убитых Россией украинских спортсменов: Зеленский отреагировал на решение МОК
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что ему запретили использовать на Олимпиаде-2026 шлем с изображением погибших в результате российской агрессии украинских атлетов.
Об этом он заявил на своей странице в соцсети Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.
МОК запретил использовать шлем
"МОК запрещает использование моего шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предаёт тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти. Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные чествования, на этот раз для Украины решили установить особые правила", - заявил спортсмен.
Гераскевич добавил, что готовит официальный запрос в МОК и будет бороться за право выступать на Олимпиаде именно в этом шлеме.
Зеленский отреагировал на решение МОК
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение МОК запретить Гераскевичу надевать "шлем памяти" на Олимпиаде-2026.
"Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться "политической акцией на спортивных соревнованиях". Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия. И именно это напоминает всем о глобальной роли спорта и исторической миссии олимпийского движения как такового – все это о мире и ради жизни. Украина верна этому. Россия доказывает обратное", - написал глава государства в своем телеграм-канале.
Зеленский отметил, что на шлеме Гераскевича изображены портреты наших атлетов, которых убила Россия.
В частности, фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, убитого оккупантами вблизи Харькова, и других наших спортсменов, которых российская война лишила жизни.
Президент поблагодарил знаменосца украинской сборной за то, что он напоминает миру "цену нашей борьбы".
Что предшествовало
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что скелетонист сборной Украины Владислав Гераскевич вышел на официальную тренировку на зимней Олимпиаде-2026 в особом шлеме.
- На нем изображены фото спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения России в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що таке телеграм?
Навіть в твітері про це наші офіц.морди, інакше не скажеш, нічого не сказали, хоч точно знають, що саме там це прочитає більша кількість впливових людей.
А де офіційне звернення президента до керівництва?
Де реакція гутцая та МЗС?
Це відписка, а не справжня, адекватна і як там в нас любить казати ВАЗ, зовсім не потужно.
Своїх треба підтримувати щиро і твердо, і обгрунтовано.
Гутцай, спиш з сівохою?
Після такого рішення МОК сьогодні вся делегація України мали б з такими принтами вбитих на куртках,футболках,інвентарі-скрізь де можна -нанести і так ходити до кінця олімпіади.
Обидвоє праві. На мою думку
Зеленський відреагував.
А де реакція на інформацію про те, що голова СБУ Баканов займався рекетом і (ймовірно) ділився грошима 💰 "нагору".
Тиша?!
"Володя не в курсі?!"
Зате Вова знає, в скількох будинках столиці Кличко ще не відновив подачу тепла.
Гнида бородата!!!
МОК знову підтвердив свою приналежність до ЛГБТ спільноти.
В цьому нічого нового....
Продажні стероїдні виродки і вся їх гімняна двіжуха така сама.
Тут хтось казав недавно що Україні треба брати участь у всяких міжнародних потанцюльках-покатушках щоб "репрезентувати" себе.
Але подивіться як всі ці ***** себе поводять - вони з радістю заплющують очі на саме наше існування. Оце і є реальні "можливості" нам себе репрезентувати які можуть дати ці лицеміри. Плюнути їм в їх харю і хай собі розважаються далі. Коли війна прийде в їх дім, подивимось як вони заверщать і чи буде їм час на всі ці олімпіади з євробаченнями.