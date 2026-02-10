РУС
Новости Олимпиада-2026
12 262 39

Гераскевичу запретили использовать на Олимпиаде шлем с фотографиями убитых Россией украинских спортсменов: Зеленский отреагировал на решение МОК

МОК запретил Гераскевичу шлем с погибшими спортсменами

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что ему запретили использовать на Олимпиаде-2026 шлем с изображением погибших в результате российской агрессии украинских атлетов.

Об этом он заявил на своей странице в соцсети Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.

МОК запретил использовать шлем

"МОК запрещает использование моего шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предаёт тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти. Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные чествования, на этот раз для Украины решили установить особые правила", - заявил спортсмен.

Гераскевич добавил, что готовит официальный запрос в МОК и будет бороться за право выступать на Олимпиаде именно в этом шлеме.

Зеленский отреагировал на решение МОК

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение МОК запретить Гераскевичу надевать "шлем памяти" на Олимпиаде-2026.

"Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться "политической акцией на спортивных соревнованиях". Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия. И именно это напоминает всем о глобальной роли спорта и исторической миссии олимпийского движения как такового – все это о мире и ради жизни. Украина верна этому. Россия доказывает обратное", - написал глава государства в своем телеграм-канале.

Зеленский отметил, что на шлеме Гераскевича изображены портреты наших атлетов, которых убила Россия.

В частности, фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, убитого оккупантами вблизи Харькова, и других наших спортсменов, которых российская война лишила жизни.

Президент поблагодарил знаменосца украинской сборной за то, что он напоминает миру "цену нашей борьбы".

Что предшествовало

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что скелетонист сборной Украины Владислав Гераскевич вышел на официальную тренировку на зимней Олимпиаде-2026 в особом шлеме.
  • На нем изображены фото спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Топ комментарии
+38
Коли ти нарешті відреагуєш на те щоб здійснити дзеркальну відповідь по підстанціям в москві?!
10.02.2026 00:11 Ответить
+30
Керівництво МОК цим самим, допомагає московським убивцям, що орків в Україні мотивує!
10.02.2026 00:16 Ответить
+24
Коли дєрьмак дозволить при зустрічі на дачі.
10.02.2026 00:18 Ответить
Коли ти нарешті відреагуєш на те щоб здійснити дзеркальну відповідь по підстанціям в москві?!
10.02.2026 00:11 Ответить
Коли дєрьмак дозволить при зустрічі на дачі.
10.02.2026 00:18 Ответить
Далися вам тi пiдстанцiї з мацквою, нiчого це не дасть, пуйлу начхати на мацкву та мацквичей, а мацквичi будут сидiти тихо щоб не сталося, от i усе
10.02.2026 01:18 Ответить
Правильно! Накуя ті ракети робити і запускати їх по кацапам - краще тупо скиздити бабло на них!
10.02.2026 12:18 Ответить
По кацапам треба запускати, але не тупо по населенню чи котельнях, бо це нiчого не дасть, а лупити по впк, нпз
10.02.2026 18:14 Ответить
Ніколи!
10.02.2026 09:00 Ответить
Керівництво МОК цим самим, допомагає московським убивцям, що орків в Україні мотивує!
10.02.2026 00:16 Ответить
А реакція нашого президента адекватна рішенню МОК?!
Що таке телеграм?
Навіть в твітері про це наші офіц.морди, інакше не скажеш, нічого не сказали, хоч точно знають, що саме там це прочитає більша кількість впливових людей.
А де офіційне звернення президента до керівництва?
Де реакція гутцая та МЗС?

Це відписка, а не справжня, адекватна і як там в нас любить казати ВАЗ, зовсім не потужно.
Своїх треба підтримувати щиро і твердо, і обгрунтовано.

Гутцай, спиш з сівохою?
10.02.2026 06:10 Ответить
Більш того,не вміють наші в ці ігри грати.Певно їм -зелеатлетам, повна "какаяразніца".
Після такого рішення МОК сьогодні вся делегація України мали б з такими принтами вбитих на куртках,футболках,інвентарі-скрізь де можна -нанести і так ходити до кінця олімпіади.
10.02.2026 12:41 Ответить
спорт вільний від моралі? а чим вони кращі від пуцькіна, який наказав через паркан замінювати баночки з сечею допінгових рашенспортсменів?
10.02.2026 00:19 Ответить
Спорт на цьому рівні - просто міряння %уями між біологічними лабораторіями.
10.02.2026 11:16 Ответить
Дивився відкриття олімпіади, тепер не можу зрозуміти чому там не було свастонів і портретів адольфа?! 🤬
10.02.2026 00:29 Ответить
Ну,х@йло дивилося відкриття Ігор напевно в фуражці Алоїзовича,а Кабаїха поруч розмахувала ганчіркою зі сватсоном,не забуваючи витирати шмарклі своїм *********.
10.02.2026 08:57 Ответить
Честь за Вчинок!!!!
10.02.2026 00:33 Ответить
Мразі!! Цей світ вже не заслуговує на своє їснування!!
10.02.2026 00:44 Ответить
НЕ КЛЯНЧ А ПУСТЬ СПРОЭЦИРУЮТ КТО ТО НА СКЕЛЕДРОМ ИЛИ СБОКУ НА ТРАНСПАРАНТАХ !)
10.02.2026 00:58 Ответить
Може треба було зробити демарш проти МОК у відповідь? Всій українській команді офіційно заявити про відмову від цих ігр? Можливо ще деякі команди чи окремі спортсмени підтримали б Україну. Це мої такі думки...
10.02.2026 01:28 Ответить
Дурні думки. Викинь їх із голови.
10.02.2026 01:40 Ответить
То поділіться своїми. Розумними. )
10.02.2026 01:42 Ответить
Ви ж знайшли якось це місце?
10.02.2026 01:54 Ответить
В ідеальному світі так би і було. Но в ідеальному світі і не було б цьому необхідності.
10.02.2026 07:08 Ответить
Так, є місце. Без обмежень...
Обидвоє праві. На мою думку
10.02.2026 02:54 Ответить
Демарш навряд чи допоміг би...
10.02.2026 02:55 Ответить
А спортсмену плюс
10.02.2026 02:57 Ответить
Спортсмени, я за Київ кажу часів сересер, допомаґали своім, борці і ґребці і не тікі. Мій тренер мене пристроїв, дякую вам, Іґор Феодосіевич.Так шо десь там 60-ті чи 90-ті місця займати, краще бойкот, тай йдіть ви в дупу, олімпік коміті. ПС: Ліндсі Вон вже зламала ноґу, капець саме цікаве вже відбулося.
10.02.2026 06:48 Ответить
Та нема ради млять.
Зеленський відреагував.
А де реакція на інформацію про те, що голова СБУ Баканов займався рекетом і (ймовірно) ділився грошима 💰 "нагору".
Тиша?!
"Володя не в курсі?!"
Зате Вова знає, в скількох будинках столиці Кличко ще не відновив подачу тепла.
Гнида бородата!!!

МОК знову підтвердив свою приналежність до ЛГБТ спільноти.
В цьому нічого нового....
10.02.2026 09:01 Ответить
Це реакція не президента, а поца!
10.02.2026 09:02 Ответить
Ти уже переміг у цій олімпіаді Владиславе !
10.02.2026 09:31 Ответить
Реклама Кока-Коли чи Мерседеса з чаєм Ліптон, чи концертів артистів можлива на спортивних змаганнях. А безкоштовне вшанування памяті героїв заборонили. Може хай скаже що за гроші фото на шолом причепив тоді дозволять? Бо бізнес як зазвичай?
10.02.2026 09:34 Ответить
Малафеев! Убей в себе кацапа! Ты палишься каждый раз!
10.02.2026 12:22 Ответить
Ці ***** з МОК ще потім будуть щось вякати про якісь там олімпійські принципи, про мир, підтримку і повагу.
Продажні стероїдні виродки і вся їх гімняна двіжуха така сама.
Тут хтось казав недавно що Україні треба брати участь у всяких міжнародних потанцюльках-покатушках щоб "репрезентувати" себе.
Але подивіться як всі ці ***** себе поводять - вони з радістю заплющують очі на саме наше існування. Оце і є реальні "можливості" нам себе репрезентувати які можуть дати ці лицеміри. Плюнути їм в їх харю і хай собі розважаються далі. Коли війна прийде в їх дім, подивимось як вони заверщать і чи буде їм час на всі ці олімпіади з євробаченнями.
10.02.2026 11:43 Ответить
Керівництво МОК вкотре підтвердило що сповідує профашистські та прорашистські погляди! Головне - гроші! А совість та честь - то таке...
10.02.2026 12:07 Ответить
Нелюдь х7йло знайшов їх слабке місце.... а вони його й не приховували.
10.02.2026 12:53 Ответить
Є вимоги МОК і їх треба виконувати. Не подобається , не бери участі. Але нам всі винні.
10.02.2026 23:01 Ответить
 
 