Зеленський: Документи по гарантіях готові

Фактично щодня українська переговорна група працює щодо документів та щодо пропозицій, які мають забезпечити тривалий мир.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міжнародні заходи та робота переговорної команди 

"На тижні будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові. У Європі наша позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою. Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах", - сказав президент.

Він наголосив на важливості того, щоб партнери були налаштовані так само, як і Україна.

"Мир потрібен, надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією", - зазначив Зеленський.

"Зараз не залишилось у Європі країн, які ще не знають, що таке російське втручання і які російські операції по дестабілізації можуть бути. Всі бачать і те, що роблять російські вбивці, російські ракети, російські дрони. Захист від цього й гарантування безпеки мають бути відчутними та підготувати основу для тривалого миру", - сказав глава держави.

Гарантії безпеки 

Він нагадав, що документи по гарантіях готові.

"Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи", - додав президент.

Кучма колись те саме казав. А потім віддав ЯО за красивий папірець...
09.02.2026 21:12 Відповісти
Были уже макументы... Будапештские, Минские...
09.02.2026 21:12 Відповісти
Та до сраки ті гарантії, доки ***** живий, він не залишить нас у спокої!
показати весь коментар
09.02.2026 21:14 Відповісти
Кучма колись те саме казав. А потім віддав ЯО за красивий папірець...
09.02.2026 21:12 Відповісти
09.02.2026 21:12 Відповісти
" Документи по гарантіях готові..." Ну "всьо", це перемога.
09.02.2026 21:43 Відповісти
09.02.2026 21:43 Відповісти
Воістину перемога!! Парад в Ялті через жва тижні
10.02.2026 00:39 Відповісти
док- ти про гарантії безпеки готові... тільки пу ...наполягає на усуненні першопричин і головна з них - розброєнні України і відкрито каже, що не зупинеться... доки Україна не капітулює... але пу згоден приймати капітуляцію крок за кроком... і перший крок - вихід СОУ з територій, які пу ще не зазапав але в сваю канстритуцЫю вже зарахував... землі разом з кріпаками
10.02.2026 21:02 Відповісти
10.02.2026 21:02 Відповісти
Были уже макументы... Будапештские, Минские...
09.02.2026 21:12 Відповісти
І ще будуть - Зеленскіє
09.02.2026 21:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=btMxIC9cxqc https://www.youtube.com/watch?v=Кремль назвал цену выхода из войны - $12 триллионов /№1091/ Юрий Швец
09.02.2026 22:22 Відповісти

Що хоче заплатити Путін для представлення перемогу у війни
09.02.2026 22:22 Відповісти
09.02.2026 22:22 Відповісти
Ну так: документи є, гарантій нема! А документами можна обкласти весь кордон з парашею, всі АЕС і навіть більшість підстанцій, але чи гарантуватиме це їхню безпеку реально - питання риторичне.
09.02.2026 21:32 Відповісти
09.02.2026 21:32 Відповісти
Ну так я ж о чём.
09.02.2026 21:41 Відповісти
При минских - не бомбили
09.02.2026 22:19 Відповісти
Костянтин Машовець.

‼️Российское командование начинает "экономить на резервах".

Достаточно показательна тенденция...

Противник, очевидно, уже начал готовиться к летней кампании нынешнего года. Поэтому лично я никоим образом не вижу смысла обсуждать то, что все называют "мирным процессом". Его ход, содержание и тем более какие-то временные рамки.

Условно говоря, "все развернется вокруг" двух возможных (гипотетических) оперативных наступательных операций российских войск, начало которых можно ожидать, начиная уже с конца апреля 2026 года.

С большой долей вероятности ими могут (условно) стать:
- Славянско-Краматорская;
- Орехово-Запорожская.

Ну, или их комбинация "по срокам и месту".

В этой связи, к концу весны, очевидно, российское командование будет занято несколькими вещами, по подготовке этой кампании:

- формированием и развертыванием стратегических резервов;
- накоплением материально-технических ресурсов оперативного и стратегического уровней на соответствующих направлениях;
- предварительным занятием исходных ("стартовых") районов и рубежей для оперативного развертывания соответствующих ударных группировок войск;
- проведением комплекса мероприятий по всестороннему прикрытию такого рода развертывания (начиная с ПВО, заканчивая контрразведывательными мероприятиями и РЭБ);
- проведение скрытой оперативно-стратегической перегруппировки сил и средств в соответствии с планом и графиком оперативного развертывания определенных группировок.

На данный момент, очевидно, российское командование сталкивается с наибольшими сложностями в отношении пункта №3. Те группировки войск противника, которым поручено его выполнение, очевидно, увязли в тактической зоне на соответствующих направлениях. Темпы их продвижения, очевидно, не соответствуют всем "жестко установленным" и заранее запланированным срокам, отведенным на выполнение этой задачи.

Но одновременно с этим российское командование "не горит особым желанием" применять для ускорения его выполнения свои стратегические резервы (которые оно тщательно и бережно пытается накопить с конца осени прошлого года).

И это - вполне понятно, ибо в таком случае шансы на успешное проведение тех самых, упомянутых мною выше, наступательных операций весной-летом нынешнего года могут быть существенно уменьшены…

Интересно, как российское командование попытается решить эту стратегическую "дилемму"? Может сдвинет сроки, может решится начать очередной этап своего "стратегического наступления" тем составом сил и средств, которые УЖЕ входят в развернутые им группировки войск или все же, в ближайшее время задействует свои резервы?

В этой связи, я бы рассматривал участие представителей российского военно-политического руководства (нынешнего кремлевского режима), в так называемом, "мирном процессе" исключительно, как попытку внешнеполитического прикрытия их реальных планов на летнюю кампанию нынешнего года.

В более широком смысле, кремль, очевидно, в течение нынешнего года осуществит еще одну (причем, по всей вероятности - последнюю в этой войне) попытку "окончить ее силовым способом" на нужных ему условиях...

Если и она сорвется, как и предыдущая... мы действительно получим реальные шансы на завершение войны.
09.02.2026 21:13 Відповісти
Обісруться кацапи, всьо закінчитьсч їхнім розвалом.
09.02.2026 21:19 Відповісти
Та до сраки ті гарантії, доки ***** живий, він не залишить нас у спокої!
09.02.2026 21:14 Відповісти
09.02.2026 21:14 Відповісти
Треба тягнути час, доки він не здохне, петляти між краплями дощу, домовлятися, десь поступитися, але ні в якому разі не ескалювати
09.02.2026 21:46 Відповісти
09.02.2026 21:46 Відповісти
Вже були документи по гарантіях в Будапешті і знаємо що з того вийшло.
09.02.2026 21:17 Відповісти
09.02.2026 21:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mcnUsSh4Bik&t=209s

Схоже Швець не збрехав, посилаючись та цитуючи ось тут інсайди одного з американських "всезнайок"
09.02.2026 21:19 Відповісти
09.02.2026 21:19 Відповісти
...вірінш, той всезнайка не збрехав
09.02.2026 21:20 Відповісти
Мир буде якшо США натиснуть на кацапів - все інше - це переливання з пустого в порожнє
09.02.2026 21:20 Відповісти
09.02.2026 21:20 Відповісти
А яка їм вигода натискати на кацапів?
09.02.2026 21:25 Відповісти
Є дуже маленька - Трамп патякав шо закінчить цю війну і тут такий облом а на носі вибори в Конгрес - якшо виграють деми - йому буде сутожно
09.02.2026 21:37 Відповісти
09.02.2026 21:37 Відповісти
У мережі пліткують, що Трамп під час пресконференції зробив під себе. Як тілько засмерділо, то усіх з овального кабінету терміново евакуювали.
09.02.2026 21:49 Відповісти
09.02.2026 21:49 Відповісти
Підгузки йому в поміч
09.02.2026 21:56 Відповісти
у вигляді чемоданчика.
09.02.2026 22:02 Відповісти
Трамп , на відміну від ***** , може своє 💩 ще й на продаж виставити !
09.02.2026 22:22 Відповісти
09.02.2026 22:22 Відповісти
1. забраний у рашистів стралінк
2. вже є преші прекрасні результати - вісті з фронту.
3. не вперше той же Чалий й не тільки - про пішли ракети (далекобійні ERAM у т ч) та йдуть літаки з Франції у т ч
4. Чомусь друг України Келлог, як з конопель вискочив з заявою - якщо Україна вистоїть зиму ...
( а я б додала й рейтинги партій та приставки до респів МАГА у США )
5. Й знову аналіз від того ж всезнайки - див Швеця.
6. Й люті аналізи про економіку рашки
7, Й повна срка для рашки з розірваними домовленностями по ядерці й усі порслідуючи тусовки у цьому питанні -= швець про це теж класно розклав.
8. Заглушені викриття НАБУ - але журналісти працюють
9 ВР задихала теж розслідуаннями про Баканов-ЗЄ
Я думаю ЗЕ додвалять а от до чого ?
09.02.2026 21:30 Відповісти
АМЕРИКАНСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ ДРУГА ТРАМПА ВИХОДИТЬ НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК: ДЕТАЛІ ПРОЄКТУ-ДТ
09.02.2026 22:11 Відповісти

Цікаво - дружина депутата Юльки Немирі буде керувати проектом - ПРАВО ЦЕНТРИСТСЬКОГО НАПРЯМКУ освітлення подій у США
09.02.2026 22:11 Відповісти
09.02.2026 22:11 Відповісти
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/amerikanskij-telekanal-druha-trampa-vikhodit-na-ukrajinskij-rinok-detali-projektu.html
09.02.2026 22:13 Відповісти
09.02.2026 22:13 Відповісти
09.02.2026 22:14 Відповісти
Оця прихарошорузька Люся Немиря, вияляться дружина вірного БЮТівця Немирі, буде керувати в Україні телеканалом другаТрампа право-центриста
09.02.2026 22:18 Відповісти

Новина Дзеркала Тижня
Правоконсервативний американський телеканал Newsmax оголосив про запуск українського відділення навесні 2026 року. Генеральною продюсеркою стане дружина депутата Верховної Ради.
09.02.2026 22:18 Відповісти
Юля ж тіпа проти американского впливу на Україну? Проти їхніх САП та НАБУ ...
Юля знову кинулася в усі тяжкіє політичні експерименти?
ПРАВО-ЦЕНТРИСТСЬКЕ ЗМІ ( магівське? ) в Україні?
09.02.2026 22:26 Відповісти
https://ibb.co/DfPXRrhD
09.02.2026 21:20 Відповісти
Уявляєте, що нас чекає, якщо ця тварь досі грає роль президента?
А дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори і досі вижили після свого вибору, знову припруться і виберуть те ж саме!!!!
09.02.2026 21:30 Відповісти
Це ж напевно будуть гарантованіші гарантії ніж будапештські? Чесно-пречесно?
09.02.2026 21:29 Відповісти
09.02.2026 21:29 Відповісти
Який гарантійний строк? 14 днів?
09.02.2026 21:30 Відповісти
Він бреше ! Гарантії в США приймаються Конгресом ! Ми їх ніколи не отримаємо, НІКОЛИ !
09.02.2026 21:59 Відповісти
09.02.2026 21:59 Відповісти
Легше вступити в НАТО і ЄС одночасно !
09.02.2026 22:01 Відповісти
Їх ніколи не визнає і не допустить пу...чкій не збирається зупинятися в загалі
10.02.2026 21:08 Відповісти
10.02.2026 21:08 Відповісти
1. Ніхто за нас воювати та помирати не буде. Це аксіома. 2. Ніщо не заважає забити болт на гарантії, забути про них, як про Будапешт чи просто передумати. Механізмів завадити цьому нема. 3. Хто гарантує, що Путін не буде воювати за Запоріжжя та Херсон? Він що, змінить свою конституцію? Жодним пунктом переговорів ця тема не обговорюється.
П.С. Зелений кідала парит нам якусь дічь, тіпа травневих шашликів. Думає пот
П.С. Зелений кідала парит нам якусь дічь, тіпа травневих шашликів. Думає потім злинять до Міндіча та Цукермана у теплії края.
09.02.2026 21:35 Відповісти
*******
09.02.2026 21:40 Відповісти
Вірити в тривалий мир при зелєбобі у ******** - це треба бути дуже альтернативно обдарованим..
09.02.2026 21:41 Відповісти
До сортиру їх одразу.
09.02.2026 21:44 Відповісти
"Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи" Джерело: https://censor.net/ua/n3599730

Ну прям "ржунємагу"!
Дядько Фрейд (Фройд) був би задоволений: 4 речення, 4 заяви, 4 змісти, а язик і голова, що це ляпнули - одні й ті самі.
Гарантії окремо (так і хочеться спитати: які і для кого), безпека окремо (тільки питання - чия?), мир окремо (який ми й досі не знаємо), відновлення теж окремо (мабуть десь поруч з процвітанням).

Вже іноземні ЗМІ пишуть, що воно бреше (хоча, кажуть дипломатично: "зловили на брехні"), а "мудрому наріту" й досі заходить "за здорово живеш"!
Стидаюсь спитати: а гігават електрики, 3 тисячі ракет до кінця минулого року, ******** дронів (на які збирають волонтери, а воно збирається їх ще й експортувати), трирівневий захист енергетики (про який звітував Наєм 2 роки тому), безпечне небо над Києвом (і ще багато чого озвученого язиком найвеличнішого лідера племені) вже реалізовано? А в якій країні/реальності/Всесвіті? Чи то все в тій голові, яка меле абищо для утримання рейтингів?
09.02.2026 21:45 Відповісти
Гарантії це власні ракети тактичні і балістичні, а цим папірцем ти можеш підтертися у своєму пункті потужності.
09.02.2026 21:51 Відповісти
Санич, втікай! Стаття на тебе готова, бендеровци яму роют!🤡
09.02.2026 21:53 Відповісти
За ті гарантії його будуть шукати по всьому світу !
09.02.2026 21:56 Відповісти
09.02.2026 22:01 Відповісти
Можна покласти до безпекових угод з Вануату.
09.02.2026 22:14 Відповісти
,,как излагает---- учитесь Шура!,,
09.02.2026 22:18 Відповісти
09.02.2026 22:25 Відповісти
Ну раз готові то можна військо додому відправляти.
09.02.2026 22:38 Відповісти
Не это надо. Сейчас надо додавить врага в Мелитополе и на Крым!
09.02.2026 22:39 Відповісти
Гарантії Зеленському готові.
09.02.2026 22:41 Відповісти
На салфетках треба писати.Вони м'якіши
09.02.2026 22:50 Відповісти
Будапешт-2. Чи хтось від Трампа інакшого очікує?
09.02.2026 22:58 Відповісти
Україна надає гарантії безпеки США? Чи я щось не зрозумів??? Чому цей чортило дає...?
09.02.2026 23:04 Відповісти
Зєля знову сильну наркоту прийняв.
09.02.2026 23:37 Відповісти
Черговий туалетний папірець? Як і все що понапідписував недоумок Зеленський...
10.02.2026 00:08 Відповісти
Цього лоха Зеленського "розводить" вже весь світ! А воно наділо рожеві окуляри і репетує :"Я не лох"...
10.02.2026 00:10 Відповісти
Канхфета ,,Тузік'' вкусний
10.02.2026 01:01 Відповісти
Яка сума вказана ? Все рф, чи і США долучилися ?
10.02.2026 05:12 Відповісти
О , нарешті до Лазера батарейки й колесики передадуть ! Слава Америка, Слава Вава!
10.02.2026 06:52 Відповісти
А кому гарантії? Вавє з міндічамі?
10.02.2026 07:58 Відповісти
10.02.2026 08:57 Відповісти
Це Янелох про гарантії особисто для себе? Доля Муссоліні-не твоя? Зроби трагічну рожу,прохрипи у відосику,як же тобі тяжко. Без Ондрюши. Тоскуєш.
10.02.2026 09:43 Відповісти
 
 