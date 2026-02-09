Зеленський: Документи по гарантіях готові
Фактично щодня українська переговорна група працює щодо документів та щодо пропозицій, які мають забезпечити тривалий мир.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Міжнародні заходи та робота переговорної команди
"На тижні будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові. У Європі наша позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою. Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах", - сказав президент.
Він наголосив на важливості того, щоб партнери були налаштовані так само, як і Україна.
"Мир потрібен, надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією", - зазначив Зеленський.
"Зараз не залишилось у Європі країн, які ще не знають, що таке російське втручання і які російські операції по дестабілізації можуть бути. Всі бачать і те, що роблять російські вбивці, російські ракети, російські дрони. Захист від цього й гарантування безпеки мають бути відчутними та підготувати основу для тривалого миру", - сказав глава держави.
Гарантії безпеки
Він нагадав, що документи по гарантіях готові.
"Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи", - додав президент.
‼️Российское командование начинает "экономить на резервах".
Достаточно показательна тенденция...
Противник, очевидно, уже начал готовиться к летней кампании нынешнего года. Поэтому лично я никоим образом не вижу смысла обсуждать то, что все называют "мирным процессом". Его ход, содержание и тем более какие-то временные рамки.
Условно говоря, "все развернется вокруг" двух возможных (гипотетических) оперативных наступательных операций российских войск, начало которых можно ожидать, начиная уже с конца апреля 2026 года.
С большой долей вероятности ими могут (условно) стать:
- Славянско-Краматорская;
- Орехово-Запорожская.
Ну, или их комбинация "по срокам и месту".
В этой связи, к концу весны, очевидно, российское командование будет занято несколькими вещами, по подготовке этой кампании:
- формированием и развертыванием стратегических резервов;
- накоплением материально-технических ресурсов оперативного и стратегического уровней на соответствующих направлениях;
- предварительным занятием исходных ("стартовых") районов и рубежей для оперативного развертывания соответствующих ударных группировок войск;
- проведением комплекса мероприятий по всестороннему прикрытию такого рода развертывания (начиная с ПВО, заканчивая контрразведывательными мероприятиями и РЭБ);
- проведение скрытой оперативно-стратегической перегруппировки сил и средств в соответствии с планом и графиком оперативного развертывания определенных группировок.
На данный момент, очевидно, российское командование сталкивается с наибольшими сложностями в отношении пункта №3. Те группировки войск противника, которым поручено его выполнение, очевидно, увязли в тактической зоне на соответствующих направлениях. Темпы их продвижения, очевидно, не соответствуют всем "жестко установленным" и заранее запланированным срокам, отведенным на выполнение этой задачи.
Но одновременно с этим российское командование "не горит особым желанием" применять для ускорения его выполнения свои стратегические резервы (которые оно тщательно и бережно пытается накопить с конца осени прошлого года).
И это - вполне понятно, ибо в таком случае шансы на успешное проведение тех самых, упомянутых мною выше, наступательных операций весной-летом нынешнего года могут быть существенно уменьшены…
Интересно, как российское командование попытается решить эту стратегическую "дилемму"? Может сдвинет сроки, может решится начать очередной этап своего "стратегического наступления" тем составом сил и средств, которые УЖЕ входят в развернутые им группировки войск или все же, в ближайшее время задействует свои резервы?
В этой связи, я бы рассматривал участие представителей российского военно-политического руководства (нынешнего кремлевского режима), в так называемом, "мирном процессе" исключительно, как попытку внешнеполитического прикрытия их реальных планов на летнюю кампанию нынешнего года.
В более широком смысле, кремль, очевидно, в течение нынешнего года осуществит еще одну (причем, по всей вероятности - последнюю в этой войне) попытку "окончить ее силовым способом" на нужных ему условиях...
Если и она сорвется, как и предыдущая... мы действительно получим реальные шансы на завершение войны.
Схоже Швець не збрехав, посилаючись та цитуючи ось тут інсайди одного з американських "всезнайок"
2. вже є преші прекрасні результати - вісті з фронту.
3. не вперше той же Чалий й не тільки - про пішли ракети (далекобійні ERAM у т ч) та йдуть літаки з Франції у т ч
4. Чомусь друг України Келлог, як з конопель вискочив з заявою - якщо Україна вистоїть зиму ...
( а я б додала й рейтинги партій та приставки до респів МАГА у США )
5. Й знову аналіз від того ж всезнайки - див Швеця.
6. Й люті аналізи про економіку рашки
7, Й повна срка для рашки з розірваними домовленностями по ядерці й усі порслідуючи тусовки у цьому питанні -= швець про це теж класно розклав.
8. Заглушені викриття НАБУ - але журналісти працюють
9 ВР задихала теж розслідуаннями про Баканов-ЗЄ
Я думаю ЗЕ додвалять а от до чого ?
Цікаво - дружина депутата Юльки Немирі буде керувати проектом - ПРАВО ЦЕНТРИСТСЬКОГО НАПРЯМКУ освітлення подій у США
Новина Дзеркала Тижня
Правоконсервативний американський телеканал Newsmax оголосив про запуск українського відділення навесні 2026 року. Генеральною продюсеркою стане дружина депутата Верховної Ради.
Юля знову кинулася в усі тяжкіє політичні експерименти?
ПРАВО-ЦЕНТРИСТСЬКЕ ЗМІ ( магівське? ) в Україні?
А дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори і досі вижили після свого вибору, знову припруться і виберуть те ж саме!!!!
П.С. Зелений кідала парит нам якусь дічь, тіпа травневих шашликів. Думає потім злинять до Міндіча та Цукермана у теплії края.
Ну прям "ржунємагу"!
Дядько Фрейд (Фройд) був би задоволений: 4 речення, 4 заяви, 4 змісти, а язик і голова, що це ляпнули - одні й ті самі.
Гарантії окремо (так і хочеться спитати: які і для кого), безпека окремо (тільки питання - чия?), мир окремо (який ми й досі не знаємо), відновлення теж окремо (мабуть десь поруч з процвітанням).
Вже іноземні ЗМІ пишуть, що воно бреше (хоча, кажуть дипломатично: "зловили на брехні"), а "мудрому наріту" й досі заходить "за здорово живеш"!
Стидаюсь спитати: а гігават електрики, 3 тисячі ракет до кінця минулого року, ******** дронів (на які збирають волонтери, а воно збирається їх ще й експортувати), трирівневий захист енергетики (про який звітував Наєм 2 роки тому), безпечне небо над Києвом (і ще багато чого озвученого язиком найвеличнішого лідера племені) вже реалізовано? А в якій країні/реальності/Всесвіті? Чи то все в тій голові, яка меле абищо для утримання рейтингів?