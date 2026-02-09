Зеленський: Документи по гарантіях готові

Фактично щодня українська переговорна група працює щодо документів та щодо пропозицій, які мають забезпечити тривалий мир.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Міжнародні заходи та робота переговорної команди

"На тижні будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові. У Європі наша позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою. Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах", - сказав президент.

Він наголосив на важливості того, щоб партнери були налаштовані так само, як і Україна.

"Мир потрібен, надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією", - зазначив Зеленський.

"Зараз не залишилось у Європі країн, які ще не знають, що таке російське втручання і які російські операції по дестабілізації можуть бути. Всі бачать і те, що роблять російські вбивці, російські ракети, російські дрони. Захист від цього й гарантування безпеки мають бути відчутними та підготувати основу для тривалого миру", - сказав глава держави.

Читайте також: Обговорили з переговорною командою документи для завершення війни та можливі нові зустрічі, - Зеленський

Гарантії безпеки

Він нагадав, що документи по гарантіях готові.

"Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи", - додав президент.

Читайте також: Спочатку треба підписувати гарантії безпеки від США, а потім інші документи, - Зеленський