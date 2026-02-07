Обговорили з переговорною командою документи для завершення війни та можливі нові зустрічі, - Зеленський

Зеленський заслухав доповідь Умєрова та Гнатові після повернення зі США

Сьогодні, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь переговорної команди після зустрічей з американською та російською сторонами.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Україні потрібен результат

"Хлопці детально поінформували про те, як розвивались розмови і що конкретно викликало найбільші емоції та найбільший конструктив.

Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ досягнення мирного результату - дієві гарантії безпеки. Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити. Важливо, щоб партнери були й надалі активними, працювали на мир разом із нами та сприймали всі реалістичні пропозиції. Дякую Сполученим Штатам за готовність допомагати", - зауважив глава держави.

Також вони ообговорили з командою стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також можливі нові зустрічі найближчим часом.

"Вважаю, що потрібно більше прогресу. Визначив команді рамки подальшого діалогу, та опрацьовуємо графік необхідних кроків. Будемо інформувати наших європейських партнерів про стан перемовин та реальні перспективи всього переговорного процесу", - резюмує Зеленський.

Мирні перемовини в ОАЕ

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
  • Зеленський затвердив склад української делегації.
  • За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
  • За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

На нари ішака тупорилого!
07.02.2026 16:23 Відповісти
поняття президент і зегнида ге сумісні
07.02.2026 16:50 Відповісти
Молодь вся за кордоном, вона хоче жити а не вмирати в м'ясних штурмах сирського це стосується і чоловіків інших вікових категорій, а щоб всі були рівні, до 450 депутатів всіх в окоп разом з суддям та прокурорами
07.02.2026 16:26 Відповісти
Як же ти заманав, "переговорник" від цих переговорів тільки гірше ,
07.02.2026 16:18 Відповісти
Для завершення війни потрібно проводити мобілізацію молоді та доукомплектовувати бригади на фронті і йти у наступ! Зараз у ворога немає Старлінків, зараз вдала ситуація для наступу, а резерви неготові і винний в цьому Зеленський.
07.02.2026 16:25 Відповісти
07.02.2026 16:26 Відповісти
Когда ты посылаешь кого-то "всех " в окопы,сразу начинай думать,если есть чем,кем ты их заменишь.Мусоров,правительство,пожарных,судей,врачей,учителей, энергетиков и тд. Умирать никто не хочет,но все местные писаки здесь готовы стоять(сидеть) до конца и не дай то Бог,будут какие-то уступки!
Так кто должен воевать?Молодь не хоче,старики не можуть. Но не шагу назад, тем кто уже там. Вы не охренели часом?
07.02.2026 16:43 Відповісти
Охреняло твоє " плем'я" зелених гнид , кротів , щюрів , мародерів на крові , посібників рашистів (" двушечка на москву) дє ваш Міндіч, Цукерман, шефіри, Шурми , ермак??????
07.02.2026 16:48 Відповісти
Козломорда бігом в будку у свою парашу!
07.02.2026 17:03 Відповісти
Але найогиднший , зе -Іуда ,працює на террористів , з першого дня , прішествія, нічого не змінилося , дє обіцяні блекаути на москві, дє обмін терріторіями , дє " кава в Ялті" , чому посібник террористів , Баканов, Наумов, галущенко, міндіч , ермак , не засуджені за Держ Зраду ст111 Тому , що зеленський сам ворог , держ зрадник
07.02.2026 16:45 Відповісти
На нари ішака тупорилого!
07.02.2026 16:23 Відповісти
Які документи, Володю? параша ставить капітуляційні вимоги до України, які категорично неприйнятні. Про які документи Ви все торочите, пане президенте?
07.02.2026 16:24 Відповісти
нуууууууу він все життя був з прибамбахом
07.02.2026 16:33 Відповісти
поняття президент і зегнида ге сумісні
07.02.2026 16:50 Відповісти
Не повно потужний звіт.
- Сходили посрать. Два рази.
07.02.2026 16:26 Відповісти
Вава!
Тебе самого ще не забемкало, що як тільки ти починаєш роззявляти рота, у відповідь лунає: "Та, замовкни вже, не *****!"
07.02.2026 16:27 Відповісти
Бл..., Ну сколько можно пи...деть?!
Конец войны это конец для тебя и всей твоей кодлы.
Кому ещё не понятно?
Ау, ********!
07.02.2026 16:36 Відповісти
Довбні зелені, робіть повноцінну контрактну армію по зразках Європи і США, заплата у валюті, забезпечення теж якісне закордонне, і все! Грошей достатньо, але на жаль міндичам двушки важливіші
07.02.2026 16:36 Відповісти
Коли фіни у 1940му році хотіли домовитися, то і до маскви поїхали...не ******* по папірцю, а з кривавим джугашвілі домовилися... поступилися тириторіями, зберегли людей, зберегли державу. Але у фінів не було карабасів, малишів, карсонів, буратін, алібаб. електроніків, хачапурів...і інших мародерів..
07.02.2026 17:08 Відповісти
Скільки ж можна базікати ні про що! Артист розмовного жанру без душі та совісті.
07.02.2026 17:16 Відповісти
Послухаєш,ну прям Рембо."Визначив,вважаю..."
Головнокомандувач від слів голова і командувати.Це не та голова якою по клавішам роялю ялозить,тут треба думати,а ще Верховний.
07.02.2026 17:23 Відповісти
Дієві гарантії безпеки.... Тобі дасть Трамп такі потужні гарантії, будемо сто років відригувать, Будапешт покажеться легким нахлобучівом.
07.02.2026 17:40 Відповісти
Він заткнеться коли небуть?
07.02.2026 17:40 Відповісти
Яка всенародна любов до Вави !!! Нарешті нарід прозріває.
07.02.2026 17:59 Відповісти
Нічого не зрозуміла, як все заплутано
07.02.2026 18:22 Відповісти
"зелені торгаші" територіями України....Україна в НАТО.ЄДИНА ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ.БЕЗ ЯКОЇ ВСІ ЇХНІ ПЕРЕГОВОРИ, ЦЕ МАЙБУТНЯ ПОВНА ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ ,ПІД КОТРУ ВІДВОДИТЬСЯ ЧАС, ПОТРІБНИЙ РАШИСТУ ,ЯК І У ВИПАДКУ З БУДАПЕШТСЬКОЮ БРЕХНЕЮ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКИХ ВОРОГІВ УКРАЇНИ,ЗАВДЯЧУЮЧИ КОТРІЙ, В УКРАЇНІ РАШИСТ ВЕДЕ КРОВОПРОЛИТНУ РУЙНІВНУ І КРОВОПРОЛИТНУ БОЙНЮ...
