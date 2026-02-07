Обговорили з переговорною командою документи для завершення війни та можливі нові зустрічі, - Зеленський

Сьогодні, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь переговорної команди після зустрічей з американською та російською сторонами.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Україні потрібен результат

"Хлопці детально поінформували про те, як розвивались розмови і що конкретно викликало найбільші емоції та найбільший конструктив.

Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ досягнення мирного результату - дієві гарантії безпеки. Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити. Важливо, щоб партнери були й надалі активними, працювали на мир разом із нами та сприймали всі реалістичні пропозиції. Дякую Сполученим Штатам за готовність допомагати", - зауважив глава держави.

Читайте: США будуть тиснути, щоб завершити війну в Україні до літа, - Зеленський

Також вони ообговорили з командою стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також можливі нові зустрічі найближчим часом.

"Вважаю, що потрібно більше прогресу. Визначив команді рамки подальшого діалогу, та опрацьовуємо графік необхідних кроків. Будемо інформувати наших європейських партнерів про стан перемовин та реальні перспективи всього переговорного процесу", - резюмує Зеленський.

Читайте: Макрон ініціює новий канал переговорів із РФ, щоб залучити Європу, - Зеленський

Мирні перемовини в ОАЕ

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Зеленський затвердив склад української делегації.

За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.

За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про "енергетичне перемир’я" в Україні: Путін дотримав свого слова